Premierul Viorica Dancila a votat, miercuri, la CEx-ul PSD, pentru retragerea sprijinului acordat ministrului Tudorel Toader, iar dupa ședința, prim-ministrul a ieșit la declarații ca sa il critice. Dancila a spus despre Toader ca ”a greșit cand a spus ca va face anumite lucruri și nu le-a facut”. In final, Dancila a spus ca spera ca demiterea lui Toader sa fie dublata de o demisie a sa si ca in locul lui va fi propus Eugen Nicolicea. Dupa retragerea sprijinului Tudorel Toader nu a facut declaratii, dar, conform unor surse politice, era “foarte afectat” de situatie. Dupa anunturile in acest…