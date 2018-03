Rasturnare de situatie! Ce avere avea Israela Vodovoz! Cine mosteneste sumele uriase! Si-a facut testamentul in 2014

Stiri pe aceeasi tema

- Constienta ca a trecut de mult de prima tinerete, Israela s-a hotarat sa isi faca testamentul. Asa ca si-a chemat avocatul si i-a marturisit care sunt ultimele ei dorinte. Citeste si Catalin Maruta, batut in propria emisiune. Sotul Israelei nu s-a putut abtine VIDEO "Israela stie ca…

- Vineri, 9 martie, renumita milionara a fost gasita decedata in propria locuința. Israela Vodovoz avea 70 de ani. Supranumita de ziariștii din presa mondena „Boieroaica”, Vodovoz ar fi avut o avere fabuloasa.In momentul in care și-a facut testamentul, un apropiat a facut dezvaluiri incendiare…

- Israela Vodovoz a murit. Israela a fost gasita moarta, in locuinta ei, dupa ce timp de cateva zile, nimeni nu mai stia nimic de ea.Israela a fost gasita moarta in baia locuintei sale din Bucuresti. Usa apartamentului a fost sparta de lucratori de la ISU. La fata locului se afla o echipa de la Serviciul…

- Rasturnare de situație! Guvernul Dancila și-a reparat o grava eroare fiscala, pentru care și-a atras numeroase critici, printr-o Ordonanța de Urgența ce a fost publicata chiar azi, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190.Astfel, OUG-ul se afla, la aceasta ora, in vigoare. Despre ce este vorba…

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, a anunțat ca suspenda discuțiile de fuziune cu rivalul sau CA Immo și ia in considerare vanzarea pachetului de acțiuni deținut la aceasta companie.

- Initial, s-a spus ca Iulian Dumitras a plecat din club fara sa loveasca pe nimeni. Imaginile spun insa altceva. In inregistrare se vede cum politistul il loveste cu piciorul in gura pe Radu Holban, care acum se afla dupa gratii pentru tentativa de omor.

- Grupul de inițiativa pentru desfașurarea referendumului legislativ privind abrogarea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral și astfel s-a trecut la sistemul mixt de vot a depus, repetat, la Comisia Electorala Centrala (CEC), actele pentru înregistrare. CEC…

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…

- HOROSCOP 22 februarie 2018. Se anunța vremuri grele pentru fiecare zodie, insa numai an va avea parte de o rasturnare de situație și va crede ca toate i se intampla numai ei. Fii pregatit și pentru rasturnari majore de situație, pentru ca acestea pot aparea chiar și in cele mai organizate și stabile…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- Au mers la TV, si-au spus supararile, au discutat in fata intregii tari si si-au dat seama ca inca mai exista sentimente. Oana si Kamara dau semne ca exista sanse de impacare. Oana si Kamara au inceput sa planga amandoi dupa ce au iesit dintr-o emisiune TV. „Ma rascoleste ca n-am avut grija de relatia…

- Inspectia Judiciara sustine ca din perioada ianuarie 2017 pana in prezent au fost identificate doua lucrari in care s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorul sef al DNA, in prezent fiind cercetata doar in una dintre cele...

- Beren Gokyildiz, micuța actrița din rolul lui Melek, are 8 ani si a reusit sa cucereasca publicul serialelor trucești intr-un timp extrem de scurt. Micuta a debutat la cinci ani in lumea filmului si a castigat o multime de premii, pana acum. In 2016, a luat casting-ul pentru rolul din serialul "ANNE"…

- Agresorii sustin cu tarie ca sunt nevinovati si ca politistii de frontiera au intrat fara mandat dupa miezul noptii pe o proprietate privata. Ba mai mult, acestia sustin ca ar fi fost batuti de agentii politiei de frontiera. Drept dovada, ei au furnizat fotografii si imagini video realizate…

- Rasturnare de situatie in dosarul in care fostul șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, a fost gasit nevinovat. Acum, DIICOT cere rejudecarea dosarului.Citeste si: Ofițerii SPP RUP TACEREA - Dezvaluiri HALUCINATE despre cum sunt SPIONATI demnitarii romani Potrivit Romania Libera,…

- Contradicții in dosarul in care Traian Berbeceanu a fost gasit nevinovat! Mai exact, DIICOT susține ca judecatorul Horia Șelaru, fost consilier al procurorului șef DNA, Laura Codruța Kovesi - aflata in relații apropiate cu Traian Berbeceanu, era incompatibil sa soluționeze dosarul in care fostul șef…

- Grigore Caienar a ajuns ieri in Belgia, fiind sigur ca va sta dupa gratii pentru urmatorii ani. Vestea buna a sosit insa: sunt șanse maxime sa fie eliberat mai repede decat indraznea sa viseze. Chiar saptamana viitoare ar putea veni acasa, insoțit de primarul comunei Spermezeu.

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- La sfarsitul anului trecut, Catrinel Sandu a anuntat ca se desparte de sotul sau, alaturi de care are doi copii. Intre timp, au aparut zvonuri ca Gabi Trifu ar fi dus o viata dubla in S.U.A, acolo unde ambii sunt mutati de foarte mult timp. Fostul tenismen ar fi inselat-o pe „bebelusa”, iar ea nu a…

- Directorul Liceului „Mihai Eminescu” din Jimbolia, Adrian Petruț, s-a razgandit asupra demisiei pe care și-a inaintat-o saptamana trecuta. Dupa ce a primit mai multe mesaje de susținere pe Facebook, Petruț a decis sa-și retraga demisia din funcție. Inspectoratul Școlar ii accepta aceasta cerere, urmand…

- Evenimentul Zilei a intrat in posesia unor noi inregistrari din dimineata zilei de 9 iunie 2017, cand fostul deputat Cristian Boureanu a fost implicat intr-un scandal cu politistii de la rutiera.

- Tribunalul Teleorman a decis luni intrarea in insolventa a firmei Tel Drum, desi aceasta este pe profit. Decizia nu este insa definitiva, iar apelul poate fi dat in termen de 7 zile.Procurorii DNA au solicitat Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand…

- Scandalul pornit de la scenele filmate intr-un mall din București se adancește. Tudorel Manolache, tatal femeii reținute de polițiști, a declarat ca aceasta ar fi “batuta rau” și ca urmeaza sa mearga la IML.

- O fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de Nutu Camataru si Florin Salam a devenit virala pe retelele de socializare. Cu scopul de a-l discredita pe Liviu Dragnea, presedintele PSD, imaginea a inceput sa circule in diferite grupuri de pe Facebook. Fotografia il arata pe Nutu Camataru care…

- Un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Maramureș a desființat ordonanța de clasare a procurorului șef DNA Baia Mare intr-un mega-dosar cu padure rasa pe mai bine de 100 de hectare și cu un fost deputat implicat. Potrivit clujust.ro, instanța i-a aratat procurorului Ioan Ulici,…

- UPDATE! Elena Udrea reactioneaza dupa ultimul zvon aparut in urma cu cateva ore. Dupa ce presa tabloida si televiziunile centrale au anuntat ca fosta blonda de la Cotroceni ar fi insaricnata, Udrea a tinut sa ia pozitie fata de aceasta problema. Elena Udrea a negat ca ar ramas gravida in urma unui proces…

- A parasit locul accidentului, dar a fost depistat rapid de politisti: Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au…

- Dupa o perioada in care s-a aflat pe locul 2 in topul celor mai apreciați lideri politici din Romania, fiind depașit de Gabriela Firea, primarul Capitalei, președintele Klaus Iohannis revine pe prima poziție, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru…

- Șerban Nicolae, unul dintre comunicatorii PSD, facea parte din aceasta grupare, care dorea menținerea status-quo-ului. In aceste momente, Șerban Nicolae s-a declarat in favoarea demiterii/demisiei premierului Tudose.

- Rasturnare de situatie in dosarul in care Laurentia Mariana Militaru, fost director al Directiei Judetene de Sanatate Publica Tulcea, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Constanta, pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Pe…

- Procesul pe care fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia Traian Berbeceanu i l-a intentat fostului sef al SRI Alba Ioan Tarnu, cerandu-i acestuia, pentru "nenumarate afirmatii mincinoase, calomnioase, defaimatoare", daune morale si materiale de 150.000 de…

- Rasturnare de situație in cazul profesorului Mihai Lucan dupa acuzații dure și audieri pe banda rulanta in speța in care este anchetat. Potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, anchetatorii care au divulgat presei stenograme cu inregistrari, documente și date din dosar pentru a determina arestarea prof.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE...

- Apar date noi in ancheta din cazul tragediei familiei Maleon. Anchetatorii au vizionat inregistrarile de pe toate camerele care au vedere spre casa celor doi. Astfel, polițiștii au ajuns la concluzia ca in ziua fatidica acestia nu au ieșit din casa, excepție a facut doar barbatul care a plecat timp…

- Steve Bannon, fostul consilier al lui Donald Trump, si-a exprimat duminica "regretele" pentru declaratiile sale dintr-o carte controversata in care il critica pe fiul cel mai mare al presedintelui american, Donald Trump Jr., transmit AFP si EFE.Bannon, fost confident al presedintelui si sustinator…

- Cazul sotilor Maleon din Iasi a socat o tara intreaga, cei doi fiind gasiti morti. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi continua ancheta, mai multi martori urmand a fi audiati in perioada urmatoare.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi continua ancheta in cazul mortii fostului sef al Bibliotecii Central Universitare si a sotiei sale. Mai multi martori urmeaza a fi audiati in perioada urmatoare. Anchetatorii au ca prima varianta de lucru dubla sinucidere in cazul sotilor Maleon. Cu…

- Desi acesti ani au fost foarte grei pentru familia Schumacher, niciun membru nu si-a pierdut speranta: înca se crede în recuperarea fostului pilot. Discretia a fost cuvântul de ordine, însa de curând acest lucru s-ar fi putut schimba. Concret, un apropiat al lui…

- Fostul primar Radu Mazare primeste o lovitura neprevazuta. A plecat din Romania in Madagascar, cu speranta ca autoritatile de acolo il vor proteja, insa, potrivit Romania TV, fostul politician ar putea intampina, totusi, greutati in obtinerea azilului politic. Motivul? Legislația din Madagascar nu…

- Conform sondajului, Horia Brenciu este in opinia romanilor juratul anului 2017 in emisiunile concurs. El a fost votat de 16.66% din totalul celor aproximativ 10 000 de oameni care au votat. El este un showman și reușește sa se impuna in preferințele romanilor fara sa aiba o atitudine coroziva. El…

- Din documente se arata ca tatal și fratele femeii erau tutorii legali ai acesteia, insa aceștia au scapat-o de sub supraveghere. Citeste si Parintii criminalei de la metrou au viata grea. Ce se intampla cu ei dupa ce fiica lor a socat cu fapta sa o lume intreaga Deocamdata, in…

- Magdalena Șerban, femeia care a comis oribila crima de la metrou impingand o tanara pe șinele metroului, ar putea scapa de toate acuzațiile. Avocații acesteia au depus la Parchet mai multe documente din perioada in care femeia locuit in Spania, documente prin care se arata ca aceasta are mari problemele…

- Rasturnare de situație in cazul dublei sinucideri de la Iași. Analizele efectuate de specialiștii de la medicina legala, soții Maleon erau beți in momentul in care și-au pus capat zilelor.

- RASTURNARE DE SITUATIE in cazul crimei de la metrou. Magdalena Serban a facut dezvaluiri uluitoare Magdalena Serban se afla in arest preventiv in urma deciziei Curtii de Apel Bucuresti. In timpul procesului, acuzata a prezentat o serie de documente care ar putea schimba decizia judecatorilor in acest…

- Plenul reunit al celor doua Camere a respins un amendament adoptat in Comisiile de buget-finanțe, amendament potrivit caruia impozitul pe venit ar fi ramas integral la nivelul fiecarei unitați administrativ-teritoriale.

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni seara pe opozantul Mihail Saakasvili, arestat sambata, respingand astfel solicitarea Parchetului, care ceruse in acest caz consemnare la domiciliu cu bratara electronica pentru fostul presedinte georgian, transmite AFP.Saakasvili si sustinatorii sai,…