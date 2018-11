Judecatorul Timothy Kelly, care a fost numit de presedintele Donald Trump, si-a anuntat decizia in Washington.



CNN a dat in judecata administratia Trump pentru ca a revocat acreditarea jurnalistului Jim Acosta in urma unui schimb de replici dintre reporter si presedintele american din timpul unei conferinte care a avut loc saptamana trecuta.



Administratia Trump a retras acreditarea lui Acosta - document care ii permitea accesul in Casa Alba fara a fi escortat -, saptamana trecuta. Reprezentantii institutiei au sustinut ca Acosta a atins-o pe interna care incerca sa ii ia microfonul…