Potrivit sondajului realizat de YouGov, daca un referendum ar avea loc acum, 46% dintre britanici ar vota pentru ramanerea in UE, iar 39% ar opta pentru iesirea din Uniune. Daca nu sunt luati in calcul restul respondentilor - care au declarat ca nu ar vota, nu au stiut sau nu au dorit sa raspunda -, scorul este de 54%-46% in favoarea sustinatorilor ramanerii in UE. Rezultatul confirma in linii mari alte sondaje din ultimele luni, care arata un electorat profund divizat, in care opiniile incep sa incline tot mai multe spre mentinerea Marii Britanii in blocul comunitar. La referendumul din 2016,…