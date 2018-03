Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de de 37 de ani, din Brașov, a murit noaptea trecuta la spital, dupa ce a fost aruncat aruncat intentionat zilele trecute de catre doua persoane in apa rece a raului Sasar, din Baia Mare.

- O noua informație legata de moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe atrage atenția opiniei publice. Se pare ca jurnalistul nu a murit in locuința sa, așa cum s-a precizat inițial. Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare in baie, dar nu era apartamentul sau.Știrea a fost relatata la Romania…

- Un barbat de de 37 de ani, din Brașov, a fost impins intentionat in apa raului Sasar, din Baia Mare. Victima a cunoscut, saptamana trecuta, pe o pagina de socializare, o fata din Baia Mare, iar dupa zile de discuții online s-a hotarat sa mearga sa iși intalneasca iubita.

- Un brasovean a crezut ca isi va intalni marea iubire, a strabatut jumatate de tara pana la Baia Mare, insa escapada amoroasa s-a incheiat dramatic. Nu se stie cum a ajuns in apele raului Sasar, chiar dupa ce a cunoscut-o pe tanara cu care vorbea pe internet.

- Barbatul de 37 de ani calatorise special de la Brasov pentru a se intalni cu iubirea vietii sale, o tanara pe care o cunoscuse pe retelele de socializare. Fata de 23 de ani este cea care l-a impins pe admirator, de pe un pod, direct in apele reci ca gheata ale Sasarului. In momentul incidentului,…

- Barbatul care a fost aruncat de pe podul peste raul Sasar din municipiul Baia Mare de un barbat si o femeie se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, cu un prognostic rezervat din partea medicilor, a declarat marti, pentru Agerpres, managerul unitatii medicale,…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, care s-a indragostit nebunește de o tanara pe care o cunoscuse de curand pe internet, a ajuns in coma, la spital, dupa ce aceasta l-ar fi aruncat de pe un pod.

- Cazul barbatului scos din apele raului Sasar se complica. Acesta are varsta de 37 de ani si este originar din Brasov, dar se afla in vizita in Baia Mare, la doi cunoscuti cu care ar fi consumat alcool sau substante interzise chiar inainte de tragicul eveniment. De altfel, femeia de 23 de ani si barbatul…

- Pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru a salva din raul Sasar un barbat. Martorii spun ca acesta a fost aruncat in apa de o femeie, reținuta ulterior de polițiști. Pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru a salva o persoana cazuta in raul Sasar. La locul intervenției…

- Un barbat care a fost aruncat luni seara in raul Sasar, in Baia Mare, de un barbat si o femeie a fost salvat de pompierii din cadrul ISU Maramures, potrivit dispeceratului institutiei citat de Agerpres.ro. Barbatul, care aruncat de pe pod, a fost salvat la aproape 1.000 de metri in aval de locul unde…

- Incident deosebit de grav in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, unde un barbat a fost aruncat in apele reci ale raului Sasar. Evenimentul a avut loc in zona Podului Culturii, barbatul aruncat in apa fiind la un pas de a-și pierde viața.

- UPDATE: Un barbat a fost aruncat, in aceasta dupa-masa, in raul Sasar de pe Podul Culturii din Baia Mare. La fata locului au intervenit de urgenta pompierii care au reusit sa il scoata pe barbat din apa, dupa 300 de metri in aval. Victima a fost resuscitata, iar din fericire semnele vitale au revenit.…

- Un grav accident s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in comuna Dragutesti, unde o masina a intrat intr-un cap de pod. Potrivit Mediafax, serviciile de interventie au gasit in masina doi tineri de 21 si 22 de ani incarcerati. "Salvatorii au intervenit pentru descarcerarea…

- Razvan Burleanu a publicat un nou episod din serialul "Sa spunem adevarul", iar acest lucru s-a intamplat in momentul in care Ionut Lupescu intervenise prin telefon in emisiunea ProSport LIVE. "Kaiserul" a dezvaluit ca productia actualului presedinte al FRF va avea 12 episoade. Producatorii seriei…

- Rasturnare de situație in cazul tanarului din Pitești aruncat dintr-o mașina in fața unui bloc și care a murit. Legiștii au anunțat cauza decesului: asfixie prin edem pulmonar acut. In plus, este foarte posibil ca Alexandru Țuțulica sa fi murit chiar in mașina, dupa ce a leșinat, și nu in fața blocului,…

- Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de ințeles ca femeia ar fi fost racita. „Doamne, cat de repede se duc oamenii... Astazi suntem, maine murim. Nici nu-mi vine sa cred ca nu mai este printre noi Cristina Fulgusin Mateiaș. O veste trista care m-a luat pe neașteptate.…

- Tragedie in sportul romanesc S a stins din viata, la numai 32 de ani, invinsa de o boala necrutatoare, Alexandra Roua, care a jucat handbal la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare.Fiica de handbalista Cristina Lada Roua, fost mare portar la Oltchim , Alexandra Roua a lasat in in urma…

- Doliu in sportul romanesc. Alexandra Roua, care a activat la Oltchim Rm. Valcea, Muresul Tg. Mures si HCM Baia Mare, a murit la doar 32 de ani, scrie telekomsport.ro. Aceasta era fiica fostului mare portar al Oltchimului, Cristina Lada Roua. „Piti”, asa cum o cunosteau amicii, a crescut…

- Conform INSP, este vorba despre o tanara de 17 de ani, din judetul Covasna, "confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal". Numarul total de decese a ajuns la 88. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in Bucuresti, Brasov,…

- Crima de la metroul Dristor, unde Magdalena Șerban a ucis-o pe Alina Ciucu, o tanara gravida de 25 de ani, dupa ce a impins-o in fața metroului a șocat o lume intreaga. Insa, cei care așteapta o sentința dura pentru „criminala de la metrou” ar putea fi dezamagiți.

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Un tanar de 23 de ani a murit, azi-noapte, in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat cu iubita lui si, baut fiind, a intrat cu masina intr-un stalp. "Am fost anuntati cu privire la producerea unui accident rutier cu o victima in localitatea Probota, din judetul Iasi. Victima, V.A.O., de 23…

- Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita lui si, baut fiind, a intrat cu masina intr-un stalp si s-a rasturnat "Am fost anuntati cu privire la producerea unui accident rutier cu o victima in localitatea Probota, din judetul Iasi. Victima, V.A.O., de 23 de ani, ramasese incarcerata in urma impactului.…

- Pompierii din Baia Mare au primit un apel prin care li- s-a explicat ca un caine a cazut in apele raului Sasar și este aproape de a se ineca. Au sosit repede la fața locului și au salvat patrupedul. Cainele a ajuns in apele raului Sasar in zona mall-ului din Baia Mare, scrie ziarmm.ro. Foto: […] The…

- Street Food Festival ajunge in 11 orase din Romania Street Food Festival va ajunge in 2018 in 11 orase din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. Chef Foa, ambasadorul festivalului se va întoarce în toate edițiile cu…

- Un barbat a murit sambata dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 al Spitalului Judetean de Urgenta "Constantin Opris” din Baia Mare. Barbatul nu era internat in spital, insa nu se stie nici daca se afla in vizita la un pacient, spune directorul unitatii spitalicesti, Vasile Pop.

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- Inspectia Judiciara sustine ca din perioada ianuarie 2017 pana in prezent au fost identificate doua lucrari in care s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorul sef al DNA, in prezent fiind cercetata doar in una dintre cele...

- Carmen Alina Borota, una dintre cele mai apreciate cosmeticiene, a murit in brațele soțului, la 42 de ani. Femeia, care a facut infarct, era mama unei studente la Medicina și a unei fetițe in varsta de 6 ani. Iubita și cunoscuta de toata lumea din municipiul Carei (județul Satu Mare), Carmen Borota…

- Un barbat din Argeș a murit pe loc, in aceasta dimineața, dupa ce s-a aruncat in fața unui tren aflat in mers. Accidentul feroviar a avut loc zona Prundu-Autobaza. Victima avea 49 de ani și era din Piscani. Inainte de sinucidere, barbatul a stat o vreme langa calea ferata, cu o sticla de whisky și alta…

- ALERTA in MARAMURES. O fetita de 4 ani a MURIT din cauza gripei! Virusul a fost confirmat de Institutul Cantacuzino Deces cauzat de virusul gripal, inregistrat in Maramures. Victima, o fetita de numai patru ani din Valea Viseului a pierdut lupta cu moartea la finalul lunii ianuarie. Cea mica a fost…

- Rasturnare de situatie, dupa ce in spatiul public s-a vehiculat informatia potrivit careia Parchetul General a inceput verificari, dupa acuzatiile lansate de presedintele PSD in cazul SPP. Reprezentantii Ministerului Public au iesit la rampa cu o declaratie oficiala in care infirma vehement aceste…

- Cele mai noi informatii in cazul lui Bogdan Dumitrescu, politistul din Olt impuscat in cap, scot din discutie varianta sinuciderii. Se pare ca cea care a tras cu pistolul este chiar iubita lui. Conform unor surse din cadrul IPJ Olt, arma cu care s-a ranit politistul nu era cea de serviciu, barbatul…

- Constantin (Coco) Paun a fost trimis in judecata, la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, pentru un episod violent in care a fost implicat in toamna lui 2016. La acel moment, un barbat in varsta de 48 de ani a fost batut de interlop, in plina strada, și a avut nevoie de 30 de zile de…

- Un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Maramureș a desființat ordonanța de clasare a procurorului șef DNA Baia Mare intr-un mega-dosar cu padure rasa pe mai bine de 100 de hectare și cu un fost deputat implicat. Potrivit clujust.ro, instanța i-a aratat procurorului Ioan Ulici,…

- Cazul mamei si fiicei gasite moarte in casa, in Brasov, dupa doi ani de la deces ia o intorsatura neasteptata. Cu toate ca un vecin a sunat la 112, cadavrele ar fi fost descoperite de doi hoti, informeaza romaniatv.net. A

- Politistii din Brașov au reținut și identificat suspecții in evenimentelor neplacute petrecute vineri noaptea, cand un barbat a fost omorat cu sange rece intr-un imobil din municipiul reședința.

- A parasit locul accidentului, dar a fost depistat rapid de politisti: Pe D.N.1C, intre Baia Mare si Tautii Magheraus, s-a produs un accident de circulatie cu o victima iar soferul vinovat de producerea lui si-a continuat deplasarea. In urma sesizarii prin SNUAU 112, politistii Serviciului Rutier s-au…

- Rasturnare de situatie in dosarul primarului de Baia Mare, Catalin Cherecheș! Edilul sustine ca probele in dosarul in care este judecat pentru luare de mita nu sunt valabile. Chereches a depus la dosar si o expertiza care, sustine el, demonstreaza ca toate cele 36 de interceptari existente la dosarul…

- Intrebat cine e ințeleptul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea, Ionuț Vulpescu a raspuns: ”Ințeleptul e PSD in ansamblu”. Senatorul PSD a precizat: ”E o tradiție, la inceput de an exista o ședința, nu e nimic spectaculos, nu e nimic special”. Rasturnare de situație in Guvern…

- Venit în vara ca "salvatore della patria" la Sepsi, Claudiu Herea nu a fost jucatorul pe care și-l doreau oficialii din Covasna. Acesta a avut evoluții modeste, iar în ultima parte a anului prindea din ce în ce mai greu locul de titular. Chiar daca pe plan profesional…

- Un adolescent de 17 ani din comuna Hirlau, județul Iași, le-a marturisit vecinilor ca tatal i-a ucis mama și apoi l-a fortat sa ascunda urmele crimei. Alertati de vecini, politistii au descoperit trupul femeii ingropat in apropierea casei.

- Marti dupa-amiaza, la ora 17.50, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe DN 18, pe raza localitatii Mara. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat o femeie…