Stiri pe aceeasi tema

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat...

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat ca il recunoaste oficial ca presedinte interimar…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-au autoproclamat miercuri "presedinte in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat ca il recunoaste oficiale ca presedinte interimar al…

- Serviciile de Securitate din Venezuela l-au eliberat pe Juan Guaido, președintele Parlamentului venezuelean, la scurt timp dupa ce acesta fusese arestat in drum spre o ședința publica pe tema legislaturii, a informat duminica un oficial, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele Parlamentului din Venezuela, Juan Guaido, a fost arestat duminica de Serviciile venezuelene de Informatii, inainte ca acest sa participe la o sedinta deschisa pe tema legislaturii, relateaza presa venezueleana.

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, a fost arestat de Serviciul de Informatii al Venezuelei chiar cand se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei Caracas, informeaza...

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat duminica parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, ca uzurpeaza 'suveranitatea populara', la o zi dupa ce acesta a declarat 'ilegitim' noul sau mandat prezidential, informeaza luni AFP. 'Este o Adunare Nationala total inutila (...), care incearca…