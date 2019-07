Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, banuit de trafic de droguri de risc, a fost prins in flagrant de politistii specializati in Combaterea Criminalitatii Organizate din Calarasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT.

- Situatie virala in SUA. Acum cateva zile, la filiala regionala a casei de licitatii Manheim Auctions din Lancaster, statul Pennsylvania, a ajuns un lot de masini cumparate din regiunea New York-ului, printre care si un Dodge Challenger SRT Hellcat cu un om inconștient in portbagaj.Poliția i-a identificat…

- Un barbat de 63 de ani a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a fost depistat in trafic, la Horodnic de Sus, transportand o importanta cantitate de tigari de contrabanda. Marfa a fost ridicata in vederea...

- Sunt Statele Unite si Iranul in pragul unei confruntari militare? Tensiunea in Golf a crescut pe fondul acuzelor reciproce dintre cele doua parti privind cresterea prezentei militare cu intentii ofensive. Ce intentioneaza presedintele Trump?

- Un ofiter din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mita si trafic de influenta, potrivit Agerpres. Initial, acesta fusese retinut de procurorii DNA, care au cerut instantei arestarea…

- Cand iți intalnești idolul iți vine sa sari in sus de fericire și, in cele mai mute cazuri, nici nu știi cum sa reacționezi. Dar ce ai face daca o celebritate pe care o iubești ți-ar oferi locul in metrou? O doamna a trecut fix prin aceasta situație, iar reacția ei cand l-a vazut pe Ben Stiller a fost…