- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat ca in sedinta de miercuri va examina raspunsurile primite de la institutiile din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii.

- O persoana a dat in judecata Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si a solicitat instantei recunoasterea faptul ca a fost discriminat. Aceasta a cerut repararea prejudiciului moral în suma totala de 10 milioane de lei. Conform dosarului, persoana a înaintat…

- "Astazi SRI a publicat protocolul incheiat cu Parchetul General in 2009. Vor urma in spatiul public multe pareri, interpretari, analize peste analize, comentarii la comentarii si multe apasari de tastatura”, a scris Viziteu pe contul sau de Facebook.Acesta sustine ca unii vor spune ca nu…

- ”In contextul demersurilor realizate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a sprijini actul de justitie, dorim sa aducem la cunostinta opiniei publice ca pe portalul Tribunalului Arges – sectiunea – Informatii de interes public ...

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, sa transmita Comisiei Europene o scrisoare in care sa ceara clarificari referitoare la solicitarile de informatii cu privire la anumite cazuri de coruptie adresate de organismul european autoritatilor romane.

- Senatul a adoptat luni, in calitate de for decizional, modificarile aduse Legii 317 privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Senatul a adoptat luni modificarile Legii 317, privind activitatea CSM, cu 82 de vorui pentru, 36 impotriva si o abtinere. Camera Deputatilor…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, in cazul carora Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare, au fost audiati la Consiliul Superior al Magistraturii timp de aproximativ 30 de minute, fiind…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, inaintarea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica cum a raspuns solicitarii formulate de Comisia Europeana in 2012, referitoare la o lista cu dosare de coruptie la nivel inalt.

- Consiliul Superior al Magistraturii a publicat, in urma cu scurt timp, pe site-ul institutiei motivarea avizului consultativ negativ pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA. Motivarea Sectiei pentru Procurori din cadrul CSM are nu mai putin de 50 de pagini.CITESTE AICI…

- Sectia pentru judecatori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis ieri sanctionarea disciplinara a judecatorului Ciprian Coada de la Curtea de Apel Constanta cu scaderea a 5% din indemnizatia...

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni dimineața, ca procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii au luat o hotarare rapida, "instant", atunci cand au avizat negativ propunerea sa de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, precizand ca acum acestora le este greu sa…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Consiliul Superior al Magistraturii, sectia pentru judecatori, a luat in discutie pe 6 martie mai multe cereri de transfer. Judecatorul Daniel Cornescu va fi transferat de la Judecatoria Targu Jiu la Tribunalul Gorj. In schimb, a fo...

- Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, a fost numit judecator la Curtea Constituționala, pe un termen de șase ani. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat în ședința din 6 martie, unicul dosar înscris cursa, cel al lui Mihai Poalelungi.…

- Locul vacant de judecator la Curtea Constituționala a fost suplinit. Președintele Curții Supreme de Justiției, Mihai Poalelungi, a fost ales magistrat la Inalta Curte de Consiliul Superior al Magistraturii.

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, ne-a spus ca Romania a alergat mult, ca mai are cațiva metri de parcurs pana la linia de sosire și a recomandat acestei țari sa pastreze direcția. Sa nu o ia invers. Solicitand in mod imperativ ca Justiția sa-și…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Justiției, dupa aceasta infrangere din plenul CSM.Citește…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti, la Consiliul Superior al Magistraturii, ca isi doreste ca sedinta in care se discuta propunerea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie un moment al adevarului. "In raport de cele 20 de puncte pe care le-am…

- 'Nu e problema partidului', a spus secretarul general al partidului, Marian Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. De asemenea, intrebat daca exista o strategie in PSD pe aceasta tema, el a aratat ca acest subiect nu este pe agenda social-democratilor, noteaza Agerpres.…

- Consiliul Superior al Magistraturii va organiza, prin Institutul National al Magistraturii, concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Concursul se organizeaza pentru ocuparea a sase posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Președintele Romaniei i-a sfatuit marți pe absolvenții Institutului Național al Magistraturii sa nu se lase influențați de tentativa celor care pun la indoiala actul de justiție și i-a asigurat de susținerea sa deplina, dar și a romanilor in indeplinirea misiunii lor....

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a luat act luni de suspendarea din functie a procurorului Mihaiela Moraru Iorga, ca urmare a trimiterii sale in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. 0 …

- Simona Marcu a iesit in fata presei si a transmis un mesaj, pe fondul aparitiei in presa a inregistrarilor in ceea ce multi considera a fi scandalul momentului, vizand DNA-ul. Dar si a apelului formulat de catre procurorul general, care ceruse conducerii Consiliului Superior al Magistraturii ” sa adopte…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reactionat dupa ce o noua inregistrare care surprinde o conversatie intre fostul deputat Vlad Cosma si procurorul anti-coruptie, Mircea Negulescu, a fost facuta publica si cere urgentarea anchetei. „Avand in vedere temele intens mediatizate si dezbatute public,…

- Consiliul Superior al Magistraturii isi va preciza, miercuri, pozitia fata de scandalul declansat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat de DNA pentru coruptie, a facut publice mai multe inregistrari audio cu procurorii DNA Prahova, Lucian Onea si Mircea Negulescu, care vorbeau despre aranjarea…

- Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA Ploiesti. Ei cer Inspectiei Judiciare sa urgenteze…

- La propunerea ministrului Justitiei, Alexandru Tanase, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat aplicarea dosarului electronic in Judecatoria Chisinau. Dupa testarea functionalitatii, dosarul electronic va fi extins la toate instantele din tara.

- Parlamentul a votat ca la alegerile din 2009 pot fi suspiciuni de frauda Foto: Agerpres. Plenul reunit al Parlamentului a aprobat astazi raportul comisiei care a anchetat aspecte legate de alegerile prezidentiale din 2009 si care a constatat o serie de fapte care pot alimenta suspiciuni…

- Au fost date 205 voturi "pentru", 94 "impotriva" si 24 de abtineri. Hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului. ”Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii…

- Așadar, in sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15.00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. "Azi, dupa ora 15.00, voi vorbi in plenul Parlamentului, cu ocazia prezentarii raportului final al Comisiei de Ancheta. Am o certitudine - va fi cea mai dura…

- Plenul reunit al Parlamentului va dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate. „Parlamentul transmite prezenta…

- Dupa aprobare, hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului.„Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii raportului catre Administratia Prezidentiala - presedintelui…

- Ministrul Justiției, Alexandru Tanase, cere sanctionarea un magistrat. El a depus o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii in care sustine ca judecatorul ar fi menținut in arest o persoana in mod abuziv.

- Violeta Stoica La aproape un an de la declanșarea scandalului cauzat de plangerile inaintate Inspecției Judiciare la adresa lui Mircea Negulescu, procuror la vremea respectiva al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului…

- Dupa ce a contestat la Curtea Constituționala modificarile aduse celor trei legi (303, 304 și 317 din 2004), Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat avizul Comisiei de la Veneția referitor la legile justiției. Raspunsul Comisiei de la Veneția nu a fost cel așteptat de magistrații Curții Supreme.…

- Corpul anti-coruptie al Consiliului Europei (GRECO) a concluzionat, intr-un raport publicat joi, ca Romania a facut progrese foarte mici in implementarea recomandarilor referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei in ceea ce ii priveste pe membrii Parlamentului, judecatorii si procurorii. GRECO…

- Dispunerea arestarii preventive trebuie sa fie o masura excepționala, și nu o regula, le-a amintit ministrul Justiției, Alexandru Tanase, judecatorilor, noteaza NOI.md. Mesajul a fost transmis dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii l-a demis astazi pe judecatorul Iurie Obada, cel care l-a plasat…

- Judecatorul Iurie Obada, cel care l-a trimis, in luna august 2017 in arest pe Andrei Braguța, tanarul decedat ulterior in penitenciar, a fost demis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin vot unanim. Decizia CSM poate fi contestata la Curtea Suprema de Justiție in termen de 15 zile. Iurie…

- Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s a dispus efectuarea unui control cu privire la modul in care parchetele competente au instrumentat trei dosare penale avand ca obiect cercetarea agentului sef principal de politie Riciu Valentin, in prezent…

- Cazul polițistului pedofil a readus in discuție felul in care funcționarii statului sunt evaluați psihologic si declarați apți pentru a face o meserie care are legatura directa cu securitatea cetațeanului. S-a ajuns la concluzia ca la nivelul ministerului de Interne sunt folosite teste psihologice…

- Inspectia Judiciara va sesiza astazi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in legatura cu mai multe abateri care ar fi fost savarșite de Laura Codruța Kovesi, lefa Directiei Nationale Anticoruptie. Dupa analizarea raportului, CSM poate decide fie respingerea documentului, fie adoptarea ...

- Zi importanta pentru magistrati. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) isi alege, vineri, conducerea pentru 2018 si va face bilantul activitatii pe anul trecut. La sedinta participa presedintele Klaus Iohannis si ministrul Justitiei Tudorel Toader.

- Consiliul Superior al Magistraturii și-a ales președintele, in persoana judecatorului Simona Marcu. Aceasta a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva.Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit CV-ului…

- Departamentul de Justiție din SUA va revoca in cursul zilei de joi politicile ingaduitoare privind consumul de marijuana aplicate de regimul fostului președinte american, Barack Obama, conform unei surse are cunoaște planul de schimbare a legilor, scrie Reuters.

- Procuroarele Victoria Birsan si Marinela Arginteanu, care au obtinut cele mai bune note la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului National al Magistraturii, pentru numirea in functii de conducere a procurorilor, au preluat conducerea Parchetului de pe…