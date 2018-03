Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat verde, ieri, unei a doua anvelope financiare pentru a ajuta Ankara sa primeasca refugiati sirieni, in virtutea acordului migratoriu semnat acum doi ani de blocul comunitar cu aceasta tara. Primele trei miliarde de euro ale unui prim pachet au fost alocate mai multor zeci de proiecte,…

- Comisia Europeana asteapta sa fie informata de Statele Unite cu privire la scutirea Blocului comunitar de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, a declarat, marti, presedintele Executivului UE, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters. Uniunea Europeana vrea sa…

- Creditorii din zona euro vor mai acorda un imprumut in valoare de 5,7 miliarde de euro Greciei in aceasta luna, a anuntat ieri Mario Centeno seful Eurogrup, organism care cuprinde ministrii de finante ai tarilor din zona euro. Totodata, el a precizat ca Eurogrupul lucreaza la elaborarea unor masuri…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Rusia a testat racheta hypersonica cu care se lauda Putin. Rusia a spus duminica ca a lansat, cu succes, o racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este ”o arma ideala” cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei. Aceasta…

- Comisia Europeana a scris guvernului britanic sustinand ca Marea Britanie este datoare Uniunii Europene cu 2,7. miliarde de euro, suma fiind echivalentul taxelor vamale pentru incaltaminte si textile importate din China, scrie BBC. Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, ca solutia cea mai buna pentru evitarea unui litigiu comercial intre Statele Unite si Uniunea Europeana este scutirea Blocului comunitar de taxele suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu impuse de administratia Trump, relateaza Reuters.

- Reformele au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge inclusiv la sanctiuni, executivul de la Varsovia avertizand insa ca in opinia sa eventuale sanctiuni nu ar face decat sa amplifice sentimentele eurosceptice, transmit…

- Uniunea Europeana a anunțat ca ar putea taxa suplimentar produse importante din Statele Unite, precum untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA, daca Donald trump va impune taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu, scrie Agerpres care citeaza AFP. “O lista provizorie…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze…

- La doar cateva zile dupa ce președintele Vladimir Putin a vorbit in discursul sau public despre amploarea arsenalului militar, Rusia anunța ca a inceput productia de serie a rachetelor hipersonice Avangard. Agenția de presa rusa RIA, citeaza surse militare care susțin ca Rusia a inceput productia de…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru "a reechilibra" comertul bilateral, au declarat surse UE. "Vom pune tarife pe bourbon, motociclete…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump a promis sa reconstruiasca industriile americane ale oteluilui si aluminiului, scrie Reuters. El a subliniat ca aceste doua sectoare au fost tratate incorect de alte tari tomp de decenii. Trump a scris pe Twitter ca Statele…

- Deranjati ca nu li s-a permis preluarea TNT Express, reprezentantii UPS au dat in judecata Comisia Europeana, argumentand ca blocarea acordului a impiedicat compania sa isi materializeze beneficiile asociate cu tranzactia propusa.

- Comisarul European Corina Cretu a aprobat o finantare europeana de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unei sectiuni din coridorul feroviar Curtici-Constanta. Banii din Fondul de coeziune vor fi investiti in modernizarea unei sectiuni de 141 km din coridorul feroviar IV pan-european, mai exact intre…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- In timp ce Donald Trump se razboieste cu democratii in legatura cu un acord bugetar, a aparut un videoclip care scoate in evidenta o alta batalie - lupta pe care parul presedintelui o duce pentru a ramane atasat de cap, scrie The Guardian , care subliniaza ca mereu au fost speculatii cu privire la…

- Peste 130.000 de pacienti cu afectiuni oncologice sunt inscrisi in acest an in Programul National de Oncologie, finantarea diagnosticarii si tratamentelor se ridica la circa 1,5 miliarde lei, potrivit CNAS. Tot pentru bolnavii oncologici, distinct de Programul National de Oncologie, CNAS…

- „Conform cifrelor CNP, economia Romaniei a crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, peste estimarile anterioare, respectiv 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018. Produsul Intern Brut pe anul 2017 : 853,2 miliarde de lei, fata de 842,5 miliarde de lei, iar cel pe 2018 va fi de 924,2 miliarde lei,…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat marti, la finalul unei întâlniri cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, ca îsi doreste „cresterea dimensiunii europene” a guvernarii. „Îmi doresc foarte mult cresterea dimensiunii europene…

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului.

- „Termenul de depunere a cererilor de deschidere a creditelor bugetare de catre ordonatori a fost devansat si majoritatea au venit chiar la sfarsitul perioadei; dupa 22 decembrie am avut si zile cu plati de cateva miliarde de lei pentru echilibrare, dar noua formula nu va mai permite asa ceva", au…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Liviu Dragnea a declarat vineri ca va prezenta in zilele urmatoare „o minciuna transmisa oficial de aici”, de la București, catre Comisia Europeana și spune ca, in opinia sa, „e bine sa știe” executivul european despre aceasta.

- Raspunsul vine dupa ce sefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentantilor CE ca „nu sunt corect informati". „Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evolutia discutiilor asupra acestor legi in decurs de mai multe…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Comisia Europeana va aplica miercuri o amenda de mai multe milioane de euro producatorului de microprocesoare Qualcomm Inc pentru abuz de pozitia dominanta deoarece a platit grupul Apple Inc pentru ca acesta sa utilizeze numai microprocesoarele sale, informeaza un articol publicat in cotidianul Financial…

- România a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa în Comisia economica din Senat. "Suntem într-un deficit ESA de maxim…

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017,…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Chris Larsen, co-fondatorul si CEO-ul Ripple, care a creat criptomoneda cunoscuta drept XRP, a devenit unul dintre cei mai mari miliardari ai lumii, dupa ce valoarea monedei digitale a crescut de peste 12 ori de la mijlocul lunii decembrie pana in prezent, potrivit Time. XRP, o criptomoneda…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele înregistrate în sensul asigurarii unei reciprocitati depline în materie de vize cu Canada si Statele Unite, în care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…

