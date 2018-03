Răspunsul Rusiei, după ce SUA și UE au expulzat zeci de diplomați ai Moscovei Raspunsul Rusiei, dupa ce SUA și UE au expulzat zeci de diplomați ai Moscovei. Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca regreta ca statele vestice au luat decizia expulzarii diplomaților ruși. ”Raspunsul Rusiei va fi bazat pe principiul reciprocitații”, a declarat acesta, scrie Reuters. Reamintim ca SUA vor expulza 60 de diplomați ruși , dupa otravirea spionului Serghei Skripal. Decizia a fost luata de președintele Donald Trump. ”SUA iau acțiuni alaturi de partenerii noștri NATO din jurul lumii ca raspuns la folosirea Rusiei a armelor chimice pe pamantul Marii Britanii”, a declarat secretarul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat luni ca tara sa expulzeaza 13 diplomati rusi, in concert cu Uniunea Europeana si Statele Unite, relateaza The Associated Press. Porosenko a anuntat pe Facebook ca Ucraina actioneaza in ”spiritul solidaritatii” cu ”partenerii britanici si aliatii transatlantici”.Statele…

- Nu mai putin de 14 state membre UE au decis sa expulzeze diplomati rusi dupa atacul neurotoxic din Marea Britanie. Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat luni ca 14 state membre UE au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care…

- SUA, Franța, Germania, Letonia, Polonia, Lituania, Estonia și alte țari europene au anunțat expulzari de diplomați ruși, ca raspuns la otravirea fostului agent GRU Serghei Skripalin Marea Britanie, anunta agentia AP. Franța, Germania și Polonia vor expulza cate patru diplomați, Republica Ceha și Lituania…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța, azi, ca a notificat Ambasada Federației Ruse la București ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata și ca este obligat sa paraseasca teritoriul României, ca urmare a atacului de la Salisbury. "Urmare a concluziilor Consiliului…

- Cazul Skripal: Romania a decis expulzarea unui diplomat rus Foto: MAE. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a anuntat ca 14 tari membre ale Uniunii vor expulza diplomati rusi, un raspuns coordonat al statelor membre la otravirea pe teritoriul britanic a fostului spion rus, Serghei…

- Manifestațiile Marșul pentru viața din Republica Moldova au loc in cadrul campaniilor internaționale anuale de promovare a culturii vieții March for life, organizate in Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Romania, Irlanda, Italia, Cehia, Germania, Argentina, Peru și in alte țari.

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. În urmă cu zece ani, compensaţia…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, romanii care lucreaza au, de departe, cel mai ridicat risc de saracie dintre toti cetatenii UE, cu un procentaj de 18,9%. La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%). Pentru referinta,…

- Potrivit datelor publicate de Eurostat, Romania s-a situat in 2016 pe antepenultimul loc intre statele UE atat procentajul in PIB al sumelor alocate pentru sanatate, cat si la procentajul in PIB al banilor dati de stat pentru educatie. Cu 4% din PIB pentru sanatate ne-am situat la mare distanta de media…

- Peste 95% dintre cetatenii romani erau in 2016 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procent de proprietari de case din randul statelor membre UE, in timp ce in Germania mai putin de jumatate (49,8%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta. La nivelul UE, in…

- La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta. Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si…

- In acest sfarsit de saptamana, pe 17-18 martie, la Sala Palatului din Bucuresti are loc editia cu numarul 22 RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ international de universitati din Europa de Sud-Est aduce in atentia vizitatorilor informatii despre peste 8.000 de programe…

- Hațeg, 12.03.2018 – Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Geoparc Internațional UNESCO, administrat de Universitatea din București a fost gazda evenimentului organizat cu ocazia celei de-a cincea intalniri regionale din cadrul proiectului Interreg IMPACT – Modele Inovatoare pentru Arii…

- BUCUREȘTI, 10 mar — Sputnik, Daniel George Nistor. Jeffrey Sachs crede ca România trebuie sa ramâna o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cât mai puternica. „Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii.…

- Cel mai mare economist al lumii: “Clujul devine un hub al tehnologiei in Europa” Celebrul economist american Jeffrey D. Sachs, profesor al Universitații din Columbia, susține ca zona Clujului s-a transformat intr-un centru IT și al noilor afaceri in domeniul tehnologiei. Acesta a desființat, la Cluj,…

- Un numar de opt state din nordul Uniunii Europene si-au exprimat marti ingrijorarea fata de proiectele ambitioase de reformare a reformare a zonei euro avansate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat comun Olanda, Estonia, Lituania, Letonia,…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Valul de frig siberian care s-a abatut asupra Europei a ucis peste 40 de oameni pana miercuri, inclusiv numeroase persoane fara adapost, si continua sa perturbe transporturile, relateaza AFP. Numit ”Bestia din Est” de presa britanica, ”Ursul din Siberia” in Olanda, ”tunul de zapada” in Suedia sau…

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Campioanele Europene la Tir s-au intors pe viscol și pe ger. In componența Roxana Tudose (CSA Steaua), Laura Coman si Eliza Molnar (ambele CS Dinamo), echipa Romaniei a cucerit titlul european la Gyor (Ungaria) la pusca 10 metri cu aer comprimat. In finala, fetele noastre au depașit (22-18) Danemarca.…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- Corala Ciprian Porumbescu a reprezentat Romania la cea de-a 17-a editie a Festivalul Concurs de Muzica Religioasa Ortodoxa "Kolozhsky Blagovest" 2018, desfasurat in perioada 07-10 februarie a.c.. La eveniment au participat 35 de coruri de renume, pe baza de invitatie, care au interpretat partituri din…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- 21 de experți din 7 țari europene descopera pe parcursul a șapte zile cum pot face strategii eficiente de talent management pentru organizațiile lor și ce metode de educație non-formala pot folosi pentru a oferi oportunitați de dezvoltare profesionala ONG-urilor din care provin. Atelierul din București,…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- Eurovision in Salina Turda, la 90 m adancime. Cine sunt concurentii FOTO/VIDEO Salina Turda din judetul Cluj gazduieste duminica, 11 februarie, semifinala Eurovision Romania. Scena va fi amplasata in mina Rudolf, la o adancime de aproape 90 de metri, si masoara 42 de metri inaltime, 50 de metri latime…

- Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, are emoții pentru ziua de 4 februarie, cand va intra in semifinala Eurovision Romania 2018, cea de-a treia. Muzicianul Tavi Clonda viseaza sa reprezinte Romania la concursul Eurovision de anul acesta. Partenerul de viața al prezentatoarei de televiziune Gabriela…

- Alina Șerban, vedeta TVR Craiova care va culege impresiile, reacțiile și emoțiile artiștilor din camera verde in show-ul semifinalei Eurovision Romania de pe scena Teatrului Național Marin Sorescu, va prezența insarcinata in 4 luni jumatate. Matt Andelman, tatal copilului, este din Chicago și a cunoscut-o…

- Fabricile de lactate din UE au procesat 152 milioane de tone de lapte crud in 2016, potrivit datelor Eurostat. Din aceasta cantitate, 37% din laptele pus la dispozitia procesatorilor de lactate a fost transformat in branza, 30% a fost folosit la productia de unt, 13% pentru productia de smantana…

- ''Suntem in discutie cu Comisia de finante si Curtea ramane un domeniu prioritar'', a afirmat Roderick Liddell, grefierul Curtii, in cadrul conferintei de presa anuale a presedintelui Guido Raimondi, la sediul CEDO de la Strasbourg. ''Nu as vrea sa fie reduse efectivele, pentru ca ne-ar fi…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica. In 2015, majoritatea statelor membre au raportat ...

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…