Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 aprilie 2019, primarul municipiului Campia Turzii, liberalul Dorin Lojigan, pentru un autograf politic și o carte, pe cheltuielile Primariei, a participat la București, la lansarea de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Adrian Marincean: Unde ai copilarit? Maria C. VITAN: M-am nascut la București, iar copilaria pana la varsta de opt ani am petrecut-o in comuna 1 Decembrie județul Ilfov și la bunici in Comana... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul municipiului Campia Turzii a anunțat ca in aceste zile se intervine cu lucrari pe doua strazi din localitate. Pe strada Decebal se intervine la nivel de bordurare și pavare a trotuarelor, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Secretarul general al PPE, Antonio Lopez Isturiz-White, a sustinut sambata un discurs in fata a peste 3000 de liberali, adunati la Summitul PPE de la Bucuresti. ”Socialismul nu mai reprezinta raspunsul la nevoile europenilor. Romania este unul dintre cele mai bine exemple. Vedem dezastrul pe care il…

- ”Lucrarile continua in orașul nostru”, a anunțat primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan, in cursul zilei de azi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- USR a pornit o campanie de acuzații la adresa primarilor care nu le-ar atesta dosarele cu semnaturi pentru campania ”Oameni noi in politica”. Inclusiv primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan (PNL)... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Așa dupa cum TurdaNews a anunțat, vineri seara au fost prezenți mai mulți lideri importanți ai PNL, la Campia Turzii, la microrevelionul livberalilor din localitate. Cu aceasta ocazie, s-au ținut și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- S-au reluat lucrarile la porțiunea de autostrada dintre Campia Turzii și TG. Mureș, dar lucrarile se deruleaza in ritm de melc. Constructorii dau vina și pe condițiile meteo. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!