- Maia Sandu și Andrei Nastase tac rusește despre "statutul special" pentru regiunea transnistreana. O spune presedintele USB, Valeriu Munteanu, care a venit cu o scrisoare deschisa adresata prim-ministrului.

- Regiunea transnistreana ar putea primi un statut special sub forma unei autonomii foarte puternice. Cel putiun astfel vede seful statului, Igor Dodon, solutionarea diferendului transnistrean.Declaratia a fost facuta in cadrul unui interviu pentru un portal german de stiri.

- Expertul in politici de securitate Dumitru Minzarari considera ca s-a facut intentionat ca presedintele Igor Dodon sa mearga la ONU, iar Maia Sandu a fost indusa in eroare, acum, fiind amanata si vizita premierului in Statele Unite.

- "Eu sunt ferm convins ca o astfel de lege in Parlament nu va fi votata", asa a comentat Igor Dodon initiativa Maiei Sandu de a comemora pe 23 august victimele regimurilor totalitare si autoritare.

- "Cu Romania ne uneste o istorie, cultura, avem relatii de rudenie. In ceea ce tine de unirea celor doua tari, de multe ori politicienii speculeaza pe seama acestui subiect, iar acest fapt duce la devizarea societatii.

- Prim-ministra Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca „benzinariile duty free, magazinele, barurile si restaurantele duty free la intrarea in Republica Moldova si in regiunea transnistreana vor fi interzise”.

- Reprezentantul special al Ucrainei pentru reglementarea transnistreana, Victor Krijanovski, s-a intalnit in cadrul vizitei sale in Republica Moldova cu reprezentantii ambelor guverne de la Chisinau, care nu se recunosc reciproc, si a facut apel la dialog pentru a evita o 'confruntare armata', potrivit…

