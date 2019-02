Raspunsul Ministerului Educatiei pentru sindicalistii care protesteaza

Reprezentantii MEN au raspuns punctual, printr-un comunicat de presa, la fiecare dintre solicitarile Federatiei "Spiru Haret" si anume: 1. In ceea ce priveste elaborarea pachetului legislativ pe educatie cu termen 31 martie, Ministerul Educatiei precizeaza ca acesta va fi elaborat intocmai, urmand sa fie lansat si in dezbatere publica. 2. Privind majorarea costului standard per prescolar/ scolar – fata de lipsa acuta de resurse umane, materiale si financiare din educatie, Ministerul precizeaza ca in 2019, valoarea costului standard , creste de la 4.413 ...