Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii METROREX au precizat, in urma criticilor Comisiei Europene privind proiectul Magistrala 6, ca finantarea este asigurata in prezent si ca, in urma observatiilor oficialilor europeni, va fi formulat un raspuns intr-un termen de doua luni. „Valoarea proiectului este de aproximativ…

- Reprezentantii METROREX au precizat, in urma criticilor Comisiei Europene privind proiectul Magistrala 6, ca finantarea este asigurata in prezent si ca, in urma observatiilor oficialilor europeni, va fi formulat un raspuns intr-un termen de doua luni.

- Reacția Metrorex, dupa ce Comisia Europeana a criticat Magistrala 6. Metrorex a reacționat, prin intermediul unui comunicat, dupa ce Comisia Europeana a criticat proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6) și a cerut lamuriri legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul…

- Comisia Europeana a solicitat Metrorex clarificari cu privire la cererea de finantare pentru proiectul "Magistrala 6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (1 Mai - Otopeni)", unele aspecte fiind clarificate in urma unor discutii tehnice, iar informatiile suplimentare…

- Metrorex susține ca va transmite Comisiei Europene clarificari privind proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni pe fondul cererii de finanțare cu bani europeni a investiției. „In data de 14.03.2018, reprezentantii Metrorex, ai Ministerului Fondurilor Europene si ai Ministerului Transporturilor au…

- Comisia Europeana a solicitat Metrorex clarificari cu privire la cererea de finantare pentru proiectul "Magistrala 6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (1 Mai - Otopeni)", unele aspecte fiind clarificate in urma unor discutii tehnice, iar informatiile suplimentare…

- "In decembrie 2017, Romania a solicitat Comisiei Europene, finantarea proiectului "Magistrala M6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (1 Mai - Otopeni)" din fonduri europene, prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.…

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, a anuntat sambata ca reprezentantii Metrorex, ai Ministerului Fondurilor Europene si ai Ministerului Transporturilor au avut o prima discutie cu reprezentantii Comisiei Europene (CE) cu privire la clarificarile cerute in…

- "Urmare a stirilor aparute in presa referitoare la proiectul “Magistrala 6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (1 Mai – Otopeni)”, facem urmatoarele precizari: Valoarea proiectului este de aproximativ 1,3 miliarde euro (TVA inclus). In acest moment, finantarea…

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a anulat un imprumut de 465 milioane euro, acordat Romaniei in 2011 pentru modernizarea magistralei de metrou Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, ca urmare a faptului ca nu s-au efectuat trageri de fonduri in perioada 2013-2016, se…

- Liberalul Florin Citu, presedintele Comisiei economice din Senat, vorbeste, de la ora 12.00, la Adevarul Live, despre ultimul raport de tara privind Romania, publicat miercuri de Comisia European, politicile fiscale ale guvernarii PSD si cresterea PNL in sondaje.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Raportul de tara publicat de Comisia Europeana confirma avansul inregistrat in 2017 de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea potentialului de crestere si a conditiilor de pe piata muncii. MAE nu face nicio referire…

- Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea proiectului se ridica la peste 272 milioane euro, bani care vor veni din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea totala a proiectului se ridica…

- Linia 41 nu va fi afectata de lucrarile la Magistrala 5. In ultima perioada, in presa au aparut diverse infirmații privind devierea liniei de tramvai 41, in zona Pieței Agroalimentare Drumul Taberei (Moghioroș), din cauza lucrarilor efectuate la noua magistrala de metrou din cartierul Drumul Taberei,…

- In cursul diminetii, 16 curse aeriene au inregistrat intirzieri de pana la 30-40 de minute si, punctual, de pana la 60 de minute pe aeroportul Otopeni, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare si/sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo, a anuntat miercuri…

- In ciuda vremii, Raluca Stramaturaru și colegii ei s-au intors de la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația Romaniei, care a ne-a reprezentat la la PyeongChang, s-a intors marți acasa. ACTUALIZARE 14.00. In anonimat, s-a intors și al doilea val al delegației olimpice tricolore la Jocurile Olimpice…

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public privind devierea liniei de tramvai 41 in zona Pieței Agroalimentare Drumul Taberei (Moghioroș) din cauza lucrarilor efectuate la noua magistrala de metrou, Regia Autonoma de Transport București (RATB) face urmatoarele precizari:”In zona respectiva…

- Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietei Drumul Taberei (Piata Moghioros) pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pana in iulie anul viitor, pentru lucrari la Magistrala 5 de metrou, au declarat reprezentantii Metrorex, potrivit...

- Lucian Șova, ministrul Transporturilor, a anunțat miercuri, in Parlament, ca nu iși imagineaza nicio clipa ca Bucureștiului sa-i fie anulat dreptul de a organiza Campionatul European din 2020 pentru ca nu are o legatura de cale ferata intre Otopeni și București. "(...) inainte de 2020, Campionatul european,…

- Magistrala 6, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura anun­tate, ce implica realizarea unei linii de metrou care sa lege Capitala de aeroportul Henri Coanda (Otopeni) nu are toata documentatia depusa si risca sa nu fie finalizata pana in 2020, anul in care autoritatile si-au asumat…

- La 7 ani de la startul lucrarilor si 3,22 miliarde de lei, magistrala 5 de metrou Drumul Taberei este departe de a fi data in folosinta bucurestenilor. Un document obtinut de Profit.ro arata ca in 4 din cele 10 statii lucrarile de amenajare abia au inceput sau nu au inceput deloc.…

- Metrorex a recunoscut ca Magistrala 6 de metrou e abia in faza "pe hartie", iar termenul de finalizare e de 4 ani de la inceperea lucrarilor de executie. Demarat in 2013 de FRF, pe vremea lui Mircea Sandu, proiectul de participare a Romaniei la Euro 2020 a fost aprobat de pe vremea Guvernului Ponta.…

- Magistrala 6 de metrou, ce ar trebui sa lege Bucurestiul de aeroportul din Otopeni, un proiect de infrastructura estimat la 1,3 miliarde de euro, ar trebui sa fie finalizata in 2020, dar situatia de pe teren arata o stagnare a proiectului. In acest timp, vecinii bulgari se bucura de aproape trei…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- O echipa a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) a deschis o investigatie cu privire la o serie de acuzatii ce vizeaza existenta unor nereguli in derularea proiectului Magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei), care beneficiaza de finantare europeana, a confirmat joi, pentru AGERPRES, purtatorul…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat surse din Ministerul Transporturilor, citate de Agerpres. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menţioneze dacă…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit...

- OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme cu acest contract si fara sa spuna nimic la sfarsitul controlului, care s-a incheiat miercuri, potrivit acelorasi surse. "OLAF este auditul Comisiei Europene si poate veni in control pe orice proiect pe fonduri europene. Avand…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor. Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fara sa mentioneze daca sunt probleme…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor în legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Traficul aerian se desfasoara normal pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, unde se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat transmis duminica. “Nicio cursa nu este anulata si nu se inregistreaza intarzieri…

- ♦ Parintii romani rotunjesc cu bani de acasa cheltuielile in Educatie prin sume echivalente cu 39% din cheltuielile totale ale statului cu educatia, releva date ale Comisiei Europene furnizate la cerere Ziarului Financiar. Este cel mai mare procent din UE, media la nivelul Uniunii fiind de 12,9%.

- Premierul Japoniei Shinzo Abe vine marti la Bucuresti impreuna cu o delegatie de oameni de afaceri. Mega-podul de la Braila si Metroul de Otopeni, cele mai mari proiecte de la Drumuri si Metrorex, vor fi realizate cu sprijinul inginerilor niponi. In Romania, japonezii au mai fost implicati…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Astăzi am avut o nouă…

- Potrivit datelor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), dezvoltarea traficului aerian de pasageri s-a manifestat si printr-o crestere a miscarilor de aeronave, pe cele doua aeroporturi - Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa-Aurel…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminica, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicatia rescrisa pentru magistrala…

- Ministerul Transporturilor (MT) a anunțat ca a transmis Comisiei Europene o cerere pentru finanțare pentru Magistrala 6 de metrou catre Aeroportul Internațional Henri Coanda. Valoarea totala a acestui proiect se ridica la circa 1,4 miliarde de euro. „Obiectul cererii de finanțare “Legatura rețelei de…

- Obiectul cererii de finanțare "Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre București si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord București si Aeroportul International Henri…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Ministerul Transporturilor (MT) a anunțat ca a transmis Comisiei Europene o cerere pentru finanțare pentru Magistrala 6 de metrou catre Aeroportul Internațional Henri Coanda. Valoarea totala a acestui proiect se ridica la circa 1,4 miliarde de euro. „Obiectul cererii de finanțare “Legatura rețelei de…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat si transmis la Comisia Europeana, pe 24 decembrie, cererea de finantare pentru proiectul “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6 1 Mai – Otopeni)”, a anuntat…

- "Din stația de metrou Romancierilor, trenul de metrou are posibilitatea, prin manevrarea unui schimbator de cale, sa parcurga traseul spre stațiile Brancuși și Raul Doamnei sau spre Valea Ialomiței printr-o galerie de legatura (cale dubla), ce supratraverseaza unul dintre tuneluri", a declarat pentru ECONOMICA.NET Ion…

- A fost panica uriața pentru zeci de calatori! O aeronava TAROM cu destinația Munchen a fost intoarsa din drum, pe aeroportul Otopeni, la doar cateva minute de la decolare. Avionul a decolat la ora 9:10 și a revenit la 9:22.Din primele informații, inca nu se cunosc cauzele intoarcerii, anunța…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. Citeste si: Imagini NEASTEPTATE cu consiliera Laurei Codruta…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat finanțarea proiectului ce va oferi acces imbunatațit la apa potabila in județul Alba. 106.500 de locuitori din județul Alba vor avea in viitor acces la sistemul de distribuție a apei potabile, prin intermediul unei investiții din fonduri europene de 86,6 milioane…

- AFI Europe Romania a semnat un acord de finantare de 22 milioane de euro cu Bank Leumi Romania pentru dezvoltarea primei faze a AFI Tech Park, cel mai nou parc de afaceri pe care compania il dezvolta in prezent in Capitala. 0 0 0 0 0 0

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, este dispus sa discute cu reprezentantii Comisiei Europene in luna ianuarie 2018 despre situatia sistemului judiciar, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de guvern, ministrul Felix Stroe. Acesta da și un termen de finalizare a lucrarii....

- Potrivit unui comunicat remis ȘTIRIPESURSE.RO, MINISTERUL TRANSPORTURILOR in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, are responsabilitatea pregatirii și gestiunii portofoliului de proiecte pentru finanțarea din fonduri europene in perioada 2014-2020 și post 2020 in conformitate cu Master…