- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Ministerul Transporturilor de la Moscova cere explicatii Marii Britanii in legatura cu un avion de pasageri al companiei aeriene ruse Aeroflot care a fost perchezitionat vineri la aeroportul Heathrow din Londra si avertizeaza ca ar putea lua masuri similare la adresa firmelor aeriene britanice.

- Momente dramatice pe un aeroport din Londra. Un autobuz plin cu pasageri a luat foc in mers. Totul s-a intamplat pe aeroportul Stansted din capitala Regatului Unit. Flacarile au cuprins rapid tot autovehiculul, dar...

- Autoritaile britanice nu au prezentat motivul perchezitiei, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova. Ea a denuntat aceasta perchezitie drept ”ultima provocare”.Tensiunile intre Londra si Moscova au atins un nivel extrem de ridicat, dupa ce Marea Britanie…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca a dispus ca Marea Britanie sa-si reduca numarul diplomatilor la Moscova la nivelul celor pe care Moscova il are la Londra, tragand astfel o noua salva in razboiul diplomatic cu privire la otravirea lui Serghei Skropal, un fost spion rus, si a fiicei sale…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a salutat luni 'raspunsul extraordinar' al aliatilor Marii Britanii la adresa Rusiei, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, relateaza AFP. 'Raspunsul extraordinar al aliatilor nostri reprezinta cea mai…

- Pasageri ai unui avion venit din Franta au intrat neverificati in Bulgaria in urma unei neglijente a politistilorMinisterul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe

- Premiera in aeronautica civila. A avut loc primul zbor direct al unui avion de pasageri intre Australia și Europa. Aparatul de zbor a decolat ieri din Sydney și a aterizat azi dimineața la Londra.

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea...

- Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au adoptat vineri pozitia lor comuna in vederea viitoarelor negocieri cu privire la relatia comerciala post-Brexit cu Londra, relateaza AFP. Inainte de a se desparti de omologii ei, vineri, premierul britanic Theresa May si-a exprimat dorinta unei ”noi dinamici in…

- Autoritatile britanice au anuntat vineri ca zona din jurul Turnului Gherkin a fost izolata, dupa ce au fost anuntati ca a fost gasit un pachet suspect in centrul Londrei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Nikolai Gluskov fusese gasit mort la domiciliul sau din vestul Londrei la 12 martie. Politia antiterorista britanica a declansat de asemenea o ancheta "din precautie si din cauza relatiilor acestuia", a explicat Scotland Yard. Ea a stabilit ca Nikolai Gluskov a decedat ca urmare a unei "compresiuni…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- Echipa OIAC va trimite mostrele prelevate unui laborator international, rezultatele testelor urmand a fi cunoscute in termen de doua saptamani. OIAC a anuntat vineri ca Rusia nu a declarat niciodata stocurile de agent neurotoxic Noviciok, folosit in otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei…

- Marea Britanie sustine ca Rusia a utilizat agentul neurotoxic - dezvoltat inca din perioada sovietica sub denumirea de "Noviciok" - la otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulie in prima utilizare ofensiva a unei astfel de arme pe teritoriul unei tari occidentale dupa cel de-al Doilea Razboi…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Poliția britanica a inceput sa contacteze mai mulți ruși care au cerut azil politic in Marea Britanie pentru a discuta despre siguranța lor și a-i pune in garda. Masura a fost luata in timp ce a fost deschisa o ancheta privind posibila ucidere a omului de afaceri Nikolai Glushkov, scrie BBC News. Vineri,…

- Tensiune la cota maxima intre Londra si Moscova. Ministrul britanic de externe l-a indicat pe Vladimir Putin ca fiind 'extrem de probabil' cel care a decis atacul neurotoxic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri…

- Criza internaționala provocata de tentativa de ucidere a unui fost agent secret rus și a fiicei sale, in Marea Britanie, ia amploare. Moscova a anunțat ca va expulza un numar de diplomati britanici dupa ce Londra a trimis acasa 23 de diplomați ruși.

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Omul de afaceri Nikolai Guskov, un apropiat al lui Boris Berezovski, a fost gasit mort in locuinta sa din Londra, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice, cazul fiind investigat de Directia pentru combaterea terorismului a Scotland Yard.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat doborarea unui avion de pasageri despre care se credea ca a fost deturnat de teroristi care voiau sa atace ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci din 2014, dar ordinul nu a fost pus in aplicare intrucat s-a dovedit a fi o alarma falsa.

- Premierul britanic Theresa May ar putea astazi acuza oficial Rusia de tentativa de asasinare a fostului ofiter GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia, scrie The Times, citand surse guvernamentale. Potrivit publicației, anunțul ar putea fi facut luni, 12 martie, dupa ședința Consiliului Național de…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat un nou bilant, de 39 de morti, in urma prabusirii unui avion militar, in zona unei baze militare strategice, potrivit RIA Novosti citata de Realitatea.net.Informatia initiala era ca toti cei 32 de oameni din avion, 6 membri ai echipajului si 26 de pasageri au murit.…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters.Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Peste 170 de cetateni bulgari au ajuns luni seara la Timosoara dupa redirectionarea, din cauza vremii nefavorabile, a unui avion al companiei Ryanair care circula pe ruta Londra- Plovdiv. Pasagerii sustin ca nu au primit asistenta consulara din partea reprezentantelor diplomatice bulgare din…

- Armata rusa a testat peste 200 de arme noi in teritoriul sirian, a afirmat un general in Duma de Stat de la Moscova, in contextul in care Consiliul de Securitate al ONU intampina dificultati din partea Rusiei in privinta ajungerii la un armistitiu de 30 de zile in Siria, unde cel putin 426 de civili…

- Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor nationale din Suedia din septembrie, daca autoritatile de la Moscova simt ca interesele lor strategice ar putea fi amenintate, a spus, joi, Serviciul de Securitate al Suediei, relateaza Reuters.

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, s-a intalnit cu premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, in marja Conferintei internationale de Securitate de la Munchen - eveniment ce s-a desfasurat de vineri pana duminica, informeaza un comunicat…

- Incident grav pe aeroportul Heathrow, cel mai aglomerat din Europa. Doua vehicule s-au ciocnit pe pista. Un barbat a murit, iar un altul a fost ranit la umar. Accidentul a provocat haos pe aeroport.

- Zeci de pasageri au fost evacuati din avioane dupa un “accident grav” ce a avut loc la Terminalul 5 al aeroportului Heathrow din Londra, potrivit Evening Standard. Nu se știe clar ce s-a intamplat, dar se pare ca au fost ...

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa de protectie a unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- Functionarea inadecvata a instrumentelor de masurare a vitezei ar putea fi una din cauzele accidentului de avion de duminica de langa Moscova soldat cu 71 de morti, au indicat marti anchetatorii, transmit Re...

- Raportul premergator al Conferintei de Securitate de la Munchen a starnit numeroase comentarii, mai ales in Rusia. Kommersant, una dintre cele mai titrate publicatii din Moscova, s-a oprit indeosebi asupra partii care prezinta Rusia drept o amenintare pentru actuala ordine mondiala.

- El cere crearea unei comisii guvernamentale pentru a demara o ancheta, conform purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, informeaza agentia de presa rusa TASS. Comisie speciala „Presedintele a dispus ca guvernul sa instituie o comisie speciala pentru a investiga prabusirea…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit astazi la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today, citate de Mediafax. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit duminica la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today.

- Conform acestor surse, Mike Pompeo s-a intalnit cu Serghei Nariskin, directorul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), si cu Aleksandr Bortnikov, seful Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). La Washington a fost si seful Serviciului rus de Informatii Militare (GRU), dar nu este clar daca…

- Un avion rus de vânatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Un nou record a fost stabilit in industria aeriana: un zbor de la New York, la Londra, operat de compania low-cost Norwegian, a durat doar cinci ore.Aeronava Boeing 787-0 a ajuns la o viteza maxima de 776 mile/ora.

- Constructorul aeronautic european Airbus nu va avea alta optiune decat sa opreasca programul A380 daca Emirates Airlines nu va face o noua comanda, a anuntat luni directorul comercial de la Airbus, John Leahy, informeaza AFP, citata Agerpres.

- O companie aeriana din India a transmis, miercuri ca a concediat doi piloți, dupa ce aceștia s-au certat în cabina în prima zi a anului, în timpul unui zbor de la Londra la Mumbai.

- Incident șocant într-un avion al companiei Jet Airways cu peste 300 de pasageri la bord. Ce doi piloți s-au certat în timpul unei curse de la Londra la Mumbai, cu 324 de pasageri la bord. Cei doi, un barbat și o femeie, aveau o relație, iar în noaptea de Anul Nou pilotau…

- Luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achizitionarea unui bilet de avion sau a unui city break, potrivit unei analize Vola.ro. Indiferent de perioada de calatorie dorita, pretul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanta este achizitionata in luna ianuarie…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…