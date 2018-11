Raspunsul lui Morosanu, dupa ce Daniel Ghita l-a facut „fiorosul din Carpati” si l-a amenintat!

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Morosanu a reactionat dupa ce Daniel Ghita l-a provocat. "Samuraiul" a revenit in ring la 37 de ani, a castigat in fata lui Dzevad Poturak prin KO in prima repriza si i-a lansat provocarea lui Morosanu, despre care a spus ca evita o confruntare directa.

- "Moartea din Carpati" Catalin Morosanu va lupta vineri seara, 19 octombrie, la Piatra Neamt, in main-eventul galei Dynamite Fighting Show - Batalia Moldovei, impotriva "Sultanului" Mehmet Ozer, informeaza Mediafax.Cu biletele aproape epuizate, Sala Polivalenta din Piatra Neamt se va transforma…

