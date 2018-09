Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista l-a intrebat pe Liviu Dragnea, azi, la Parlament, daca mai are curajul sa trimita mesaje de mobilizare la vot. Liderul PSD s-a enervat: „Chiar imi pare rau ca v-am raspuns!”.

- Secretarul general al PSD, Marian Neacșu, este printre contestatarii lui Liviu Dragnea. "Da, am semnat scrisoarea pentru ca eu consider ca este un demers legitim care demonstreaza ca suntem un partid serios și responsabil", a declarat Marian Neacșu, pentru HotNews.

- Tabara nemulțumiților din PSD incearca sa-i convinga pe liderii din teritoriu ca Liviu Dragnea trebuie sa faca un pas inapoi, in condițiile in care imaginea sa a devenit toxica pentru partid, propunand ca alternativa o conducere colectiva coagulata in jurului unui om propus sau ales de Dragnea, printre…

- Peste 20 de lideri județeni PSD au discutat despre varianta preluarii conducerii interimare a partidului de catre secretarul general al formațiunii, Marian Neacșu, in cazul retragerii sprijinului politic pentru Liviu Dragnea, au declarat, joi pentru MEDIAFAX, surse social-democrate.Discuțiile…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marți, la ieșirea de la Parchetul General, ca nu se teme ca i se va retrage sprijinul politic, ca urmare a declarațiilor recente ale lui Liviu Dragnea, precizand ca „adevarul va invinge”. „Sprijinul de la guvernare nu prea a fost, deci nu prea…

- In urma afirmației facuta de Codrin Ștefanescu potrivit careia Statul paralel este format dintr-un grup de oameni și nu din instituții, Cristina Trila a declarat ca Liviu Dragnea face parte din acel grup. Raspunsul deputatului PNL l-a scos din sarite pe Ștefanescu, care a ripostat, fapt ce a dus…

- Tema suspendarii presedintelui Klaus Iohannis ramane deschisa, existand "un lung sir de incalcari ale Constitutiei", a declarat miercuri liderul PSD, Liviu Dragnea. "Mentinem - cel putin asta este punctul meu de vedere si este ferm - deschis subiectul suspendarii presedintelui Iohannis, pentru ca doar…

- Surse judiciare, citate de Stiripesurse.ro, au declarat ca DNA a atacat cu apel decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea in dosarul DGASPC, urmand ca in ultima faza procesuala sa ceara o pedeapsa mai...