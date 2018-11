Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri, ca principala preocupare a autoritatilor romane trebuie sa fie cheltuirea banilor oferiti de Uniunea Europeana, prin proiecte, spunand ca sunt miliarde de euro care asteapta la Bruxelles si abia apoi se poate vorbi de parteneriate public-private. “Cred…

- Comisarul european Corina Cretu a continuat, vineri, criticile la adresa Guvernului, dupa ce, recent, le reprosa oficialilor de la Bucuresti ca nu doresc sa cheltuie banii europeni. Ea dadea exemplul autostrazii Targu Mureș – Iași , unde Guvernul de la București a decis recent ca tronsonul Targu Neamț…

- "Din acest punct de vedere, nu cred ca este cazul, sunt patru ani in care spun aceleasi lucruri, nu inteleg de ce acum se politizeaza atat de mult acest lucru. Nu spun nimic nou. Spun ce am spus acum un an, acum doi ani, acum trei ani. Sunt acuzata ca nu am spus pe vremea domnului Ciolos. Stiti bine…

- Angela Merkel, aflata intr-un bar din Bruxelles impreuna cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost rugata sa vorbeasca despre Brexit, insa cancelarul Germaniei a declarat ca "nu vrea sa strice seara", potrivit Reuters.

- Sfartit istoric pentru masinile Diesel. Soferii care au masini pe motorina au motive serioase de ingrijorare. Tot mai multe tari vest europene au impus sau intentioneaza sa impuna restrictii pentru acest tip de vehicule deosebit de poluante.Comisia Europeana ar putea sesiza Curtea Europeana de Justitie…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca Romania sa preia modelul altor tari in ceea ce priveste legislatia pentru investitii, dar si practicile unor state din Uniunea Europeana care incalca unele reguli impuse de UE, daca nerespectarea regulilor este in interesul tarii si al cetatenilor…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, miercuri, ca afirmatiile comisarului european Corina Cretu la adresa Guvernului le interpreteaza "intr-un registru politic", subliniind ca relatia dintre ministerul pe care il conduce si Bruxelles este "corecta, de sprijin".