Stiri pe aceeasi tema

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, este de parere ca Uniunea Europeana are sansa de a obtine o exceptare de la taxele vamale suplimentare impuse de presedintele SUA, Donald Trump, la importurile de otel si aluminiu, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. "Cred ca de fapt avem o sansa sa prevenim ca aceste tarife sa-si faca efectul", a…

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice acuza informatii "eronate si tendentioase" referitor la declaratiile deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca prin noul proiect al Codului finantelor publice locale se va propune ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters. Comisia Europeana intentioneaza sa impuna…

- Liderul republicanilor din Senatul american, Mitch McConnell, a respins marti ideea unei legi pentru a anula tarifele vamale anuntate de presedintele Donald Trump la importurile de aluminiu si otel, o decizie contestata, totusi, de aproape intreg partidul sau, relateaza Agerpres , care citeaza AFP.

- Liderul republicanilor din Senatul american, Mitch McConnell, a respins marti ideea unei legi pentru a anula tarifele vamale anuntate de presedintele Donald Trump la importurile de aluminiu si otel, o decizie contestata, totusi, de aproape intreg partidul sau, relateaza AFP. "Ideea ca…

- Pe langa faptul ca a reiterat remarca adresata ministrului de Externe inca de la congresul de sambata, aceea de a se formula cat mai rapid o propunere de ambasador pentru Israel, Liviu Dragnea a adus in discutie o evaluare a activitatii reprezentantilor Diplomatiei autohtone. “Astept sa primim de la…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Este datoria statelor membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) sa o sesizeze pentru a contesta tarifele vamale impuse de presedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri un purtator de cuvant al Organizatiei de la Geneva, citat de AFP și Agerpres . Oficialul OMC a refuzat sa comenteze decizia…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP.Taxele vamale de 25% asupra importurilor de otel si de 10%…

- Președintele Donald Trump a declarat sambata ca va aloca Uniunii Europene tarifele sale de oțel și aluminiu, in cazul in care blocul iși va opri propriile bariere comerciale in calea produselor americane, in ultimul sau tur de forța...

- 25% la importurile de oțel, 10% la aluminiu Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati. Taxele vor intra in vigoare in termen de 15 zile.…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a indulcit joi tonul cu privire la politicile comerciale ale Statelor Unite si a promis ca va da dovada de flexibilitate fata de „adevaratii prieteni“ ai SUA in ceea ce priveste instituirea de taxe pe importurile de otel si aluminiu.

- Sanctiuni impotriva Rusiei pentru amestecul in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 ar putea fi impuse in curand, a declarat marti directorul Serviciului National de Informatii din SUA, Dan Coats, intr-o audiere in Comisia pentru fortele armate din Senatul SUA, relateaza miercuri dpa.Dan…

- Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit in Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit. A...

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, in replica la anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters. Gazprom a anuntat vineri ca reziliaza contractele de vanzare a gazelor catre Ucraina, in urma deciziei…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a identificat produsele care ar putea forma obiectivul ”unor contramasuri” pregatite de Uniunea Europeana, a declarat un purtator de cuvant al Executivului UE. Trump a spus joi ca va impune tarife de 25% pentru importurile de otel si tarife…

- Europa se pregateste sa impuna tarife pentru bourbon, motocicletele Harley-Davidson si blugii Levi's, ca reactie la taxele vamale anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza CNN Money.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana...

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump a promis sa reconstruiasca industriile americane ale oteluilui si aluminiului, scrie Reuters. El a subliniat ca aceste doua sectoare au fost tratate incorect de alte tari tomp de decenii. Trump a scris pe Twitter ca Statele…

- Companiile din România prezinta o gama completa de produse și servicii la unul dintre cele mai mari show-uri ale tehnologiei globale. Ca în fiecare an, primul trimestru este marcat de derularea evenimentului Mobile World Congress din Barcelona. Anul acesta, evenimentul se desfașoara…

- Primaria Capitalei anunta ca proiectul de impozite si taxe locale pe anul 2019 prevede indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de 1,3%, care reprezinta indicele de inflatie comunicat de Ministerul de Finante. „Cresterile pentru locuinte persoane fizice rezidente sunt de…

- Primaria Capitalei anunta ca proiectul de impozite si taxe locale pe anul 2019 prevede indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de 1,3%, care reprezinta indicele de inflatie comunicat de Ministerul de Finante.

- Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator. Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra are…

- Coreea de Sud intentioneaza sa invite anul acesta 157 de militari din 35 de tari sa participe la diferite programe educationale, a anuntat luni ministerul apararii de la Seul. Potrivit agentiei Yonhap, ministerul evidentiaza inscrierea unor militari din China, Uganda si Etiopia la universitatea interarme…

- Coreea de Nord a denunțat, duminica, ultimele sanctiuni unilaterale americane anuntate vineri drept un ”act de razboi”, se arata intr-un comunicat difuzat de agentia nord-coreeana KCNA, relateaza AFP, citat de News.ro . Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizand sa izoleze…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza Agerpres, citand AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce ...

- La o zi dupa ce intreaga echipa din conducerea ISJ Buzau a aflat ca a primit calificativul „nesatisfacator” din partea Minsterului Educatiei, Florina Stoian si adjunctele sale, Nela Wamsiedel si Daniela Palcau, au sustinut o conferinta de presa, pentru a anunta ca vor contesta rezultatul evaluarii si…

- Conducerea Politiei Romane se afla in proces de consultare cu unitatile centrale si teritoriale, precum si cu organizatiile sindicale si profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune solutii care vor asigura un serviciu politienesc permanent, dar si respectarea drepturilor personalului privind…

- Saptamâna trecuta, între 5 și 11 februarie, aproximativ trei sute de luptatori mercenari ai companiei militare private legate de Kremlin (Wagner) au fost ucisi sau raniti în Siria, anunta Reuters, care citeaza trei surse familiarizate cu situația scrie paginaderusia.ro Un…

- Guvernul Coreei de Sud a aprobat miercuri un buget de peste doua milioane euro pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de participarea delegatiei Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP. Factura de 2,86 miliarde de woni (2,13 milioane euro) va servi la…

- Hackerul din Ekaterinburg, Konstantin Kozlovski, acuzat de Ministerul rus de Interne de implicare in activitațile unui grup criminal implicat in furtul de bani de pe conturile bancare din Rusia, a declarat ca a participat personal la dezvoltarea softului denumit LDCS, care, potrivit acestuia, a influențat…

- Primaria Sectorului 6 a atribuit un contract de deszapezire unei firme controlate de teleormaneanul Victor Țene, un om de afaceri despre care Rise Project a scris ca este parte a circuitului financiar din jurul companiei Tel Drum. Mai mult, acesta este cercetat in dosarul de corupție al lui Marian Vanghelie…

- Ministerul de Externe israelian a anuntat intr-un comunicat numirea lui Amir Weissbrod ca nou ambasador la Amman.Iordania si Egiptul sunt singurele tari arabe care au un tratat de pace cu Israelul, potrivit Agerpres. Relatiile dintre Tel Aviv si Amman s-au deteriorat semnificativ…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Companiile americane au „adapostit” pentru mult timp profiturile de peste hotare in alte tari. Acum vine scadenta facturii, scrie The Wall Street Journal. Revizuirea fiscala din decembrie anul trecut din SUA a dat multor companii americane ceea ce au vrut pe partea de taxe si impozite. Insa,…

- Beijingul a informat sambata ca a trimis o nava de razboi pentru a respinge un distrugator american care i-a 'incalcat' suveranitatea trecand prin apropierea unei mici insule disputate din Marea Chinei de Sud, relateaza AFP. Ministerul chinez al Afacerilor Externe a acuzat distrugatorul USS Hopper…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Facebook a anunțat ca a blocat conturile de socializare ale liderului cecen Ramzan Kadîrov din cauza sancțiunilor americane la care este supus acesta. Într-o declarație data publicitații în 28 decembrie, Facebook a spus ca are obligația legala sa dezactiveze conturile de…

- Administratia Trump ar putea sa anunte noi sanctiuni comerciale impotriva Chinei dupa ce oficialii americani au constatta ca Beijingul nu si-a respectat angajamentele asumate la intrarea in rganizatia Mondiala a Comertului (OMC).