- Cazul Sorinei, fetița luata de mascați din curtea asistentului maternal care a crescut-o, a revoltat milioane de oameni. Parinții adoptivi, doi romani stabiliți in America, au fost acuzați ca au infiat-o pe micuța pentru a-i fi prevelate organele.

- Gabriel Sacarin, tatal adoptiv al Sorinei, fetita luata cu mascatii de la fosta asistenta maternala care o avea in grija, respinge categoric acuzatiile ca el si sotia sa ar fi infiat copila pentru a-i face transplant de rinichi fiicei sale de 11 ani. Barbatul spune ca a depus la anchetatori documente…

- Procuroarea Maria Piturca, de la Parchetul Curtii de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetitei de opt ani de la asistentii maternali din Baia de Arama pentru a o preda familiei care a adoptat-o, a declarat ca minora era agitata, iar ea a reusit sa o ia in brate si sa o predea tatalui adoptiv.…

- Prima prelevare de organe de anul acesta de la un donator aflat in moarte cerebrala din Iasi aduce din nou in atentie problema cu care se confrunta aceasta zona, unde la orice prelevare un rinichi pleaca la Bucuresti sub forma unui „tribut". Desi, la inceputul acestui an, sefa Agentiei Nationale de…

- Istoricul Madalin Hodor, cercetator CNSAS, spune ca președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a cerut ”peste rand” dosarul tatalui sau adoptiv, Amedeo Lazarescu. ”Normal ca il vreți peste rand, ca nu o sa stați ca restul foștilor deținuți politici care vin dupa ce au mers noaptea intreaga cu…

- Un tanar de 28 de ani din orasul Buzau a ajuns sa-si vanda masina ca sa faca rost de bani, avand nevoie de 15.000 de euro. Diagnosticat cu insuficienta renala cronica si aflat acum in situatia de a face dializa, tanarul are nevoie de un transpant de rinichi. Apelul tanarului a fost lansat pe Facebook,…

- Marius Ciprian Jilavu, un buzoian de 28 de ani, are nevoie urgenta de bani pentru a efectua un transplant de rinichi. Viata sa atarna de un fir de ata, iar banii de care dispune familia sa sunt insuficienti. In urma cu cinci ani, el a fost diagnosticat cu insuficienta renala.