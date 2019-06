Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Nicusor Dan sustine ca Primaria Capitalei a supraestimat cu 3 miliarde de lei veniturile pentru anul 2019 si ca reducerile de cheltuieli anuntate de primarul Gabriela Firea sunt, unele dintre ele, nerealiste, pe de alta parte sunt total insuficiente, astfel ca PMB se indeapta spre…

- Execuția bugetara a Primariei Capitalei pe primele 5 luni confirma ca veniturile pentru 2019 au fost supraestimate cu 3 miliarde de lei, iar riscul incapacitații de plata ramâne același ca la începutul anului, a afirmat deputatul de București Nicușor Dan, duminica, într-o conferința…

- Intalnire a premierului Viorica Dancila, marti, de la 11.30, cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sectoare, la Palatul Victoria. La discutii participa si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Intalnirea are loc in contextul in care Gabriela Firea a declarat ca Primaria…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, la emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu este exclusa varianta unui candidat comun cu PNL pentru Primaria Capitalei, spunand ca important este ca Bucureștiul sa scape de Gabriela Firea."Candidat comun cu PNL la Primarie? Citește și: SURSE De ce…

- Deputatul independent Nicusor Dan o acuza pe Gabriela Firea ca spune o minicuna pentru a justifica uriasa gaura din bugetul Primariei Capitalei, care a dus la situatia de "faliment nedeclarat".

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca Primaria Municipiului București se afla in „faliment nedeclarat”, alaturi de primariile de sector. Primarul general spune ca instituția pe care o conduce are nevoie „urgent” de un miliard de lei pentru a-și asigura activitatea. Gabriela Firea a precizat…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anunțat sambata ca ii da in judecata pe Roxana Wring și pe Nicușor Dan pe motiv ca au raspandit informații false și calomniatoare la adresa sa și a instituției pe care o conduce. Firea cere scuze publice și daune morale de 100.000 de euro. Edilul iși argumenteaza…

- 2019 se anunța inca un an de sacrificiu pentru RADET, regie aflata in moarte clinica și care nici in acest an nu va beneficia de statutul de ,,prioritate zero” in bugetul Municipalitații, arata o analiza Frames realizata in baza proiectului de buget pe 2019 propus de Primaria Capitalei, aflat in dezbatere…