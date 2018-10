Intrebat de ce a mers la consultari, Florin Iordache a dat urmatorul raspuns: „Ca sa nu stam acasa!". „Ce m-a surprins pe mine la președintele Iohannis este o anumita dorința de a se implica in ceva unde nu poate. Adica sa spuna: faceți pace intre voi in condițiile in care nu are niciun fel de atribuție președintele intre partidele parlamentare.

A greșit prin faptul ca a spus ca trebuie schimbata legislația legilor justiției. Este total greșit. Putem in legislația legilor justiției sa o armonizam sau sa chemam asociațiile la discuții, dar abia am facut legislația și am facut pași inainte.…