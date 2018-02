Stiri pe aceeasi tema

- Semnalizarea rutiera incompleta sau insuficienta, nesemnalizarea obstacolelor din carosabil, existența unor drumuri cu o stare tehnica necorespunzatoare inseamna sute de accidente in fiecare an. Legea obliga Ministerul Trasporturilor și autoritațile sa ia toate masurile pentru asigurarea starii de viabilitate…

- Doar 18 procurori de pe bancile Institutului Național al Justiției au fost angajați anul trecut în organele procuraturii, chiar daca în mai multe procuraturi din țara lipsesc angajați. Despre aceasta a vorbit astazi, 23 februarie, procurorul general adjunct Mircea…

- "Astazi, un deputat PNL m-a amenințat cu plangere penala pentru ca as fi prezentat parlamentului date inexacte. Cum am citat, la moțiune, date oficiale și la zi, am crezut ca vrea doar sa arate cum e el pe baricada cu procurorii și catușele, dar pe seara m-am convins ca și el și colegii lui continua…

- Iata replicile dintre Dan Vilceanu și Liviu Dragnea, din Parlament: Dan Vilceanu, PNL: Invoc articolul 151 din Regulamentul Camerei Deputatilor pentru a putea comunica inainte de votarea motiunii simple impotriva ministrului Muncii faptul ca, in conformitate cu articolul 8 din Legea raspunderii…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o sa renuntam. Am spus-o in declaratiile trecute: nu vom lua copilul de mana de pe strada sa-l vaccinam, dar pe parinte putem sa-l obligam sa se informeze, astfel incat sa stie toate…

- În cazul în care stai cu chirie este bine sa ai un contract de închiriere. Lipsa unui astfel de acord între proprietar (locator) și chiriaș (locatar) poate duce la abuzuri – de ambele parți.

- Soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii infractiunii si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. De asemenea, actul normativ adoptat astazi de Camera Deputatilor elimina si…

- Pe data de 4 februarie 2015, mai mulți membri ai Asociației Elevilor din Constanța, cu varste cuprinse intre 15 și 16 ani se prezentau in fața Direcției Naționale Anticorupție cu o plangere penala impotriva lui Radu Mazare. Televiziunile naționale au transmis acea inițiativa a unor elevi care abia…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari…

- Dosarul privind privatizarea fostei Intreprinderi de Piese Radio si Semiconductori (IPRS) Baneasa, in care este vizat Omar Hayssam, a fost clasat intrucat fapta nu este prevazuta de legea penala, a precizat, pentru Mediafax, procurorul care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga.

- Presedintele PAS, Maia Sandu, a depus un denunt luni, 5 februarie, la Procuratura Anticoruptie prin care solicita tragerea la raspundere penala a conducerii Agentiei Nationale de Reglementare in Energetica (ANRE) pentru ca nu ar fi ajustat tarifele la gazele naturale in perioada anilor 2016, 2017 si…

- Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a depus astazi, 5 februarie, un denunț la Procuratura Anticorupție prin care a cerut tragerea la raspundere penala a persoanelor cu funcții de raspundere din cadrul Agenției Naționale de Reglementare in Energetica pe faptul neajustarii tarifelor…

- Potrivit Ordinului 140/2017 al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) privind centralizarea centrelor de detentie necorespunzatoare, un numar de 51 de astfel de unitati de retinere si arestare preventiva din tara si din Capitala se aflau pe aceasta lista. Potrivit documentului supus miercurii dezbaterii,…

- Desi sunt actiuni simbolice, Igor Dodon condamna declaratiile de unire semnate de catre autoritatile locale a cinci sate din Republica Moldova. Seful statului sustine ca orice tentative care au drept scop acapararea sau instrainarea teritoriului tarii, orientate spre lichidarea statului, vor primi un…

- Comisia de Dialog Social, reunita ieri la Casa Patrata, a fost prilej pentru multi dintre cei prezenti sa solicite modificarea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice. Violeta Amariei, presedintele Uniunii Judetene a Confederatiei Sindicatelor Democratice din Romania Iasi, a cerut…

- Chiar daca este doar un comentariu trebuie luat ca atare ținand cont ca este bazat pe informații ce au in spate documente care atesta modul de activitate ilegala a numitului Nicolaescu. Cine este Nicolaescu Florian, cel care administreaza groapa de la Maldarești și este mai presus de Lege pentru ca…

- Firmele care dețin cluburi, restaurante sau hoteluri, printre multe altele, ce funcționeaza fara a fi autorizate pentru securitatea la incendiu vor risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa autorizației. Concret, aceste companii vor trebui, conform unui act normativ, sa afișeze…

- Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa. DNA a argumentat ca lipsa nejustificata de la politie, din 30 decembrie 2017, echivaleaza cu incalcarea controlului judiciar. "Constatarile facute de catre…

- Un barbat de 33 de ani a abandonat autovehiculul pe care il conducea dupa ce s-a intalnit in trafic cu o patrula de la Politia Rutiera, stiind ca nu are permis de conducere. iar apoi a sunat la 112 pentru a anunta ca i s-a sustras autoturismul.

- Presedintele Curtii Constitutionale (CC), Tudor Pantiru, a declarat vineri, 5 ianuarie, ca pentru a pune capat „ping-pongului” dintre Presedintie si Parlament trebuie ca deputatii sa adopte legea ce ar permite tragerea la raspundere penala a sefului statului pentru nerespectarea Constitutiei, atunci…

- Direcțiile de sanatate publica controleaza toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. Verificarile vin dupa ce, in mai multe localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii. “In unele localitați au…

- Acesta nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusa de avocatul Alexandru Enache, informeaza Observator. La data de 16.11.2017, Dutca este extradat din Marea Britanie in Romania pentru executarea unei pedepse…

- "In temeiul prevederilor art. 396 alin. (5) Cod procedura penala, raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza 1 Cod procedura penala, achita pe inculpatul IORDACHE NELU, la data savarsirii faptelor, pentru savarsirea infractiunii de instigare la infractiunea de abuz in serviciu, in forma continuata,…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, spune ca cel de-al doilea raport Kroll arata deschis faptul ca primarul de Orhei Ilan Shor si companiile pe care acesta le are in gestiune sunt principalii beneficiari ai fraudei bancare din Republica Moldova.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a adoptat, miercuri, o propunere prin care autoritatile publice nu se vor putea referi la persoanele suspectate sau acuzate ca si cum acestea ar fi fost condamnate inainte de pronuntarea unei hotarari definitive. Propunerea de amendare a Codului…

- Intr-un clip video aparut pe rețelele de socializare și distribuit de social-democrați explica necesitatea schimbarilor aduse Codului de procedura penala folosind crima de la metrou. Inregistrarea ii face “incompetenți” pe polițiști și sugereaza ca aceștia nu cauta adevarații infractori ci doar incearca…

- PSD susține ca prin modificarea codurilor penale vor fi eliminate abuzurile ”poliției incompetente”. ”La metrou are loc o crima. Se poate întâmpla sa fii și tu prin preajma. Și se poate întâmpla ca poliția incompetenta sa nu-l…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache dezbate marti, in prezenta ministrului Justitiei, controversatele propuneri de modificare a Codului penal si de procedura penala depuse de PSD, ALDE, UDMR si PNL, formulate ca amendamente la transpunerea unei directive europene privind…

- Judecatorii si procurori abuzivi pot sta linistiti: modificarile aduse articolului 96 din Legea 303/2004 care prevede raspunderea magistratilor nu pot fi puse in practica, chiar daca statul este obligat acum sa se indrepte impotriva procurorului sau judecatorului care a gresit. Si asta pentru…

- Vasluienii care se deplaseaza in scaun cu rotile se gasesc deseori in imposibilitatea de a ajunge la un magazin, agent economic sau chiar o instituție de stat din cauza ca nu au rampe de acces. Pentru a veni in sprijinul acestora, Protecția Consumatorilor preia, incepand de luna aceasta, toate reclamațiile…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a revenit, marti, asupra unui amendament adoptat anterior care prevedea ca efectuarea "in continuare" a urmaririi penale a magistratilor se poate dispune numai dupa incuviintarea Sectiei pentru judecatori sau procurori din CSM si l-a respins. Textul…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a criticat dur modificarile aduse in Parlament legilor justitiei. Referindu-se la amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor, inclusiv din partea ministrului…

- Ministerul Justiției a propus, la 31 octombrie curent, spre consultari publice un proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative cum ar fi Codul penal, Codul de procedura penala, Codul contravențional etc., care ar drept scop decriminalizarea unor infracțiuni economice, iar…

- Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, indeamna Procuratura Generala sa deschida un dosar penal pe numele liderului PL, Mihai Ghimpu. Declarația a fost facuta dupa ce liderul liberal a propus declararea anului 2018 in Republica Moldova drept anul Unirii, anunța NOI.md. Ghimpu a mai propus…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, sustine ca presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a depus de urgenta, cu sapte luni in urma, o cerere de anulare a cetateniei ruse pe care ar detine-o, pentru a nu putea fi tras la raspundere penala de organele de drept din Federatia Rusa.

- CCR a luat in dezbatere, marti, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.345 alin.(l) din Codul de procedura penala, care prevede ca „la termenul stabilit conform art.344 alin.(4), judecatorul de camera preliminara solutioneaza cererile si exceptiile formulate ori exceptiile ridicate…

- Cesiunea parților sociale reprezinta un transfer al drepturilor deținute in cadrul unei companii, de catre un asociat catre o alta persoana (alt asociat sau din afara societații). Simpla incheiere a unui contract de cesiune cu privire la parțile sociale nu este suficienta, contractul…

- In minivacanta de 1 Decembrie, peste 8.200 de politisti au actionat suplimentar fata de dispozitivul zilnic, in toata tara, in locurile unde au avut loc manifestari publice, in zonele cu aflux mare de public, precum si pe principalele drumuri nationale si autostrazi. Infractiunile comise…