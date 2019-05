Rasismul a crescut în Marea Britanie, după votul Brexit - studiu Rata persoanelor aparținând minoritaților etnice care spun ca au fost ținta discriminarii a crescut în februarie anul acesta la 70%, fața de 58% în ianurie 2016, înainte de referendumul privind Brexitul, relateaza The Guardian.

Sondajul de opinie realizat de Opinium pe 1.006 repondenți sugereaza ca rasiștii se simt mult mai încrezatori sa comita abuzuri sau acte discriminatorii.

Astfel, șapte din 10 oameni aparținând minoritaților etnice au spus ca s-au confruntat cu discriminare.

Persoanele de culoare au raportat cea mai mare creștere a discriminarii,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, apreciaza ca exista sanse de 20-30% sa fie anulata procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza cotidianul The Guardian, scrie Mediafax.

- Premierul britanic Theresa May a ajuns la Bruxelles pentru summit-ul UE, sustinand ca Marea Britanie trebuie sa livreze Brexitul „pentru britanicii”, scrie The Guardian, relateaza News.ro.Citește și: Studiu realizat in Germania: Marea Britanie ar avea de pierdut mai mult decat UE, in cazul…

- In cazul unui Brexit fara acord, Regatul Unit ar avea de pierdut 57,3 miliarde de euro pe an - adica aproape 800 de euro de locuitor -, iar Uniunea Europeana (UE) 40,4 miliarde de euro, releva un studiu publicat joi de Institutul german Bertelsmann, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește…

- Parlamentarii britanici au respins printr-un vot extrem de strans, miercuri seara, optiunea unui Brexit fara acord, vot ce deschide calea pentru formularea unei cereri de amanare a iesirii Marii Britanii de UE, informeaza agentiile Reuters si AFP. 312 de parlamentari britanici au votat in…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, in ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi in urma de Theresa May, aruncand Marea Britanie in necunoscut in ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile inaintea datei prevazute pentru ieșirea din Uniunea Europeana.

- Somnul prelungit in weekend nu compenseaza orele de odihna insuficiente din cursul saptamanii, a atras atentia o echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie, citata joi de Press Association. Dupa ce au studiat un grup de adulti timp de doua saptamani, cercetatorii au descoperit ca persoanele care…

- Persoanele trecute de 50 de ani, care se uita la televizor timp de cateva ore in fiecare zi, risca sa fie afectate de declin cognitiv, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat joi de Press Association. Trei ore si jumatate petrecute in fiecare zi in fata televizorului afecteaza…