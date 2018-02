Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan i-a cerut, pe Facebook, demisia lui Tudorel Toader, care este “o rusine pentru Romania”, “avocatul pledant al penalilor” si incalca “angajamentele internationale ale Romaniei”.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, explica intr-o postare pe Facebook prezența sa la protestul care a avut loc sambata in fața la Cotroceni și cheama din nou romanii sa iasa in strada.„Singurul lucru care mai conteaza acum este ce facem noi, poporul roman care nu vrea sa se lase calcat in picioare.…

- Mark Zuckerberg, fondatorul rețelei Facebook, este cel care a facut ca expresia “Mare e gradina Domnului” sa capete și mai mult adevar. De-a lungul vremii, de cand cu toții avem un cont pe aceasta rețea de socializre, observam ca oamenii se aprind repede. Fie ca e vorba de romani sau de straini. E locul…

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi si care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, decizie impotriva careia gigantul internetului si-a anuntat intentia de a face apel,…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, devoaleaza vineri, pe Facebook, „doua mega golanii ale PSD-iștilor”. Potrivit acestuia, Guvernul Dancila nu va renunța la Formularul 600, iar Ministerul Finanțelor lucreaza in acest moment la detaliile tehnice ale impozitului pe gospodarie.„Dragnea, stapanul…

- Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai populare retele sociale din lume. Unul din aspectele discutiei a atras atentia celor prezenti in mod deosebit, scrie Business…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare pe Facebook,…

- Intr-o postare pe Facebook, eurodeputatul sustine ca, printr-un astfel de gest, "PSD isi asuma public ca nu va mai avea un punct de sprijin la Iasi pentru multi ani inainte". "Aceasta lovitura data PSD-ului arata ca cei care conduc acum partidul au o agenda personala mult mai importanta…

- Catalin Ivan este de parere ca excluderea unor social-democrati ieseni din partid este o "executie" si considera ca PSD nu mai are nicio sansa sa castige Primaria in 2020. Iata ce a scris el pe Facebook: "Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca…

- Alege-ți cu atenție mediul Michael Dell, fondatorul Dell.inc, ii sfatuiește pe toți cei care spera sa obțina succes in afaceri sa-și aleaga mediul inconjurator cu mare atenție. “Nu incerca niciodata sa fii cel mai inteligent din camera. Daca descoperi ca ești, atunci ori inviți oameni mai inteligenți…

- "La ce te gandesti?" - este intrebarea care te intampina de fiecare data cand accesezi fluxul de noutati de pe Facebook. Dar e posibil ca acest lucru sa devina istorie, caci fondatorul retelei de socializare, Mark Zuckerberg, a oferit un indiciu despre o posibila disparitie a news feed-ului.…

- Mark Zuckerberg a anuntat ca WhatsApp a ajuns la 1,5 miliarde de utilizatori. In fiecare zi sunt transmise prin intermediul serviciului 60 de miliarde de mesaje. Astfel, WhatsApp isi consolideaza pozitia de lider pe piata aplicatiilor de mesagerie instanta. Facebook a platit pentru WhatsApp 19,3 miliarde…

- Mihai Tudose, audiat la CNCD, pentru afirmația ca ”toți vor flutura langa steag”, in cazul autonomiei teritoriale. Fostul premier a scris, intr-o postare pe Facebook, ca ”a fost o lecție din care a invațat ca e mai multa nevoie de rigurozitate și atenție in exprimarea publica pentru a nu genera fara…

- Mark Zuckerberg a comunicat recent schimbari majore pe care are in plan sa le aduca in News Feed-ul Facebook, iar printre deciziile fondatorului si CEO-ului celei mai mari platforme social media din lume, se numara prioritizarea stirilor locale in News Feed. Mai exact, se pare ca in curand vei incepe…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari.

- Aproximativ 100 de persoane au participat astazi la un prostes mut in Piața Victoriei din București, cu spatele catre Guvernul Romaniei. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele „Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva…

- Presedintele Republicii Moldova Igor Dodon a respectat traditia de Boboteaza facând baie în apa unul lac. Igor Dodon susține ca „asa ne întarim în credinta si ne calim trupul si duhul”. El a postat pe Facebook înregistrarea momentului în…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu spune ca se va intoarce "cu fruntea sus" in Parlament, unde va continua sa se dedice serviciului public in beneficiul Romaniei. "Ma voi intoarce cu fruntea sus in Parlament, unde voi continua sa ma dedic serviciului public in beneficiul Romaniei. Si, in mod special, voi…

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le remedieze in 2018,…

- Politia germana a indicat luni seara ca a depus o plangere impotriva unei deputate a extremei drepte, autoarea unui mesaj reprobabil pe retelele sociale impotriva refugiatilor musulmani de Anul Nou si cenzurat in cele din urma pe Twitter si pe Facebook, relateaza marti AFP. Un purtator…

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri. ”Iesim duminica sa tragem un semnal de alarma…

- Nicholas Michael Medforth-Mills era cunoscut tuturor, pana in vara lui 2015, drept Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills sau, mai pe scurt, Principele Nicolae. Și-a pierdut titlul de ”Principe” și eticheta ”de Romania” dupa ce i-a maniat tare pe membrii Casei Regale. Aceștia au decis excluderea…

- Tudorel Toader a prezentat legile Justiției la Comisia de la Veneția. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a participat sambata, 9 decembrie, la sesiunea de lucru a Comisiei de la Veneția, unde a prezentat evoluțiile legislative din Romania referitoare la legile Justiției. „Comisia de la Veneția — sesiunea…

- Frații Tyler și Cameron Winklevoss sunt primii miliardari in Bitcoin ai lumii. Cei doi, cunoscuți pentru faptul ca l-au dat in judecata pe Mark Zuckerberg, directorul Facebook, pe motiv ca a furat ideea rețelei sociale de la ei atunci cand studiau impreuna la Harvard, au primit o compensație de 65 de…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, explica, intr-o postare pe Facebook, de ce este necesara inființarea unei Secții de investigare a infracțiunilor din Justiție. De altfel, UNJR a transmis o serie de propuneri in acest sens și Comisiei speciale parlamentare.…

- „Un doliu care va lasa Romania fara lacrimi. Majestate, drum lin!”, a scris fostul Principee Nicolae, pe Facebook, la cateva minute dupa anuntul mortii Regelui Mihai. Avocatul fostului Principe Nicolae a declarat insa ca acesta „a ramas stupefiat ca nu a fost anuntat de nimeni din familia regala” de…

- Martin Schulz a primit sustinerea Comitetului executiv al Partidului Social-Democrat (centru-stanga) pentru lansarea discutiilor exploratorii in sensul unei coalitii guvernamentale, au declarat luni surse politice din cadrul SPD citate de editia germana a agentiei Reuters. "SPD va participa…

- O tânara de 21 de ani din Uruguay a fost victima batailor crunte aplicate de soțul sau de fiecare data când primea un like pe Facebook. Barbatul era cel care îi administra conturile și punea pe acestea fotografii cu fata. Totuși, atunci când primea vreo apreciere…

