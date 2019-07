Stiri pe aceeasi tema

- AfroFuture Fest a pus in vanzare bilete de 20 de dolari pentru "persoanele de culoare" si de 40 de dolari pentru altii. Aceasta diferenta de pret avea drept scop sa "ofere celor mai marginalizate comunitati (persoanele de culoare) o sansa egala de a asista la evenimente din propria lor comunitate",…

- Prețurile la fructe și legume ramân piparate. Chiar daca suntem în luna iulie, când toate legumele și fructele autohtone sunt coapte, producatorii nu se grabesc sa scada prețurile. Ei spun ca muncesc din greu pentru a avea ce pune pe tarabe, așa ca prețurile sunt echivalente cu…

- Un capitan din Marina venezuelana acuzat de guvern ca punea la cale o rebeliune a murit in custodie la o saptamana dupa ce a fost arestat, subliniind campania de represiune din ce in ce mai feroce a președintelui Nicolas Maduro, pe fondul unei crize economice in spirala, noteaza The New York Times.…

- Autoritatile germane desfasurau marti o ancheta in legatura cu coliziunea a doua avioane de vanatoare Eurofighter, prabusite luni in nord-estul tarii, in timpul unor exercitii de lupta, transmite agerpres.ro.Ambii piloti au reusit sa se catapulteze, dar unul din ei a murit, iar celalalt a…

- Politia franceza a difuzat sambata prin Twitter noi fotografii ale principalului suspect urmarit dupa explozia unui colet capcana soldata cu 13 raniti vineri, la Lyon, informeaza AFP, citat de Agerpres.roEste cautat un barbat in varsta de peste 30 de ani, ale carui motivatii sunt necunoscute.In cele…

- Piata imobiliara timisoreana face un mic pas inapoi. Preturile solicitate de proprietari la vanzarea apartamentelor au scazut in medie cu putin sub un procent. De scazut scad preturile la apartamentele vechi, in timp ce la cele noi, acestea au crescut, la fel, nesemnificativ. Informatiile cuantificate…

- Rapperul american Kanye West a lansat pe piața haine inspirate de concertul pe care l-a susținut la ediția de anul acesta a festivalului american Coachella, organizat în deșertul Colorado, care a avut o puternica influența religioasa, relateaza revista Variety, citat de Mediafax.Piesele…