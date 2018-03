Stiri pe aceeasi tema

- SOCANT… Imagini incredibile, ieri dupa-amiaza, in comuna Osesti. Un barbat in varsta de 38 de ani a ramas fara lobul urechii stangi, dupa ce a fost muscat de un consatean. Cei doi erau buni prieteni si au plecat impreuna in padurea de langa Buda-Osesti, pentru a taia niste lemne. Inainte de a da drumul…

- DOLIU… Veste trista pentru toți salariații Consiliului Județean. Fostul vicepreședinte al instituției, Ioan Apostu, cel care a condus CJ Vaslui in doua mandate, 1996-2000 și 2000-2004, colaborator apropiat al lui Ioan Manole, Apostu a condus instituția cu mult profesionalism și daruire. “Mi-l amintesc…

- “Raspunsul unui elev isteț: cu acești 0,55 lei se poate cumpara un timbru poștal ce poate fi aplicat pe un plic in care poate fi expediata urmatoarea scrisoare celor aproape 200 de tractoriști care n-au platit, inca, amenzi: «Nene, nu urmați exemplul celor 105! Daca numarul amenzilor crește, inseamna…

- Presa internationala trateaza pe larg rezultatele alegerilor din Italia vorbind la unison despre un esec major din perspectiva unitatii europene. Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut Directiei de Sanatate Publica Olt si conducerii Spitalului Judetean Slatina sa ia toate masurile necesare ca sa nu fie afectata desfasurarea actului medical in spital si, in special, in sectia de psihiatrie, unde a avut loc o crima urmata de sinucidere.Potrivit…

- La intrebarea reporterului: ”Care-i situația la celelalte cercuri de invațamant?”, tov. organ de partid raspunse cam in doi peri culeși de pe vanoasa coapsa a broaștei: „Precis, nu știu. Dar mai mult ca sigur ca tot la nivelul acesta se prezinta”. Eminentul prezident al Uniunii raionale a cooperativelor…

- De-a lungul celor 85 de ani de la infiintare, indiferent ce denumire a purtat si din ce structura a facut parte, protectia civila din Romania a desfasurat o intensa activitate, s-a dovedit utila si a slujit numai interesele nationale, protejand vieti, bunuri materiale si valori de patrimoniu. In prezent,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Cristian Silvasan , jucator de fotbal (n. 1982); Dan Coriolan Simedru , deputat PNL de Alba (n. 1962); Dumitru Pelican , senator PC de Bucuresti (n. 1957); Marian Draghici , poet, publicist si editor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n. 1953); Mircea…

- De la cabinetul parlamentar al domnului deputat USR Iulian Bulai curg comunicatele de presa unul dupa altul. Probabil ca exista cineva care le scrie și le prezinta deputatului spre analiza și aprobare. Sambata, 19 februarie, staff-ul deputatului Bulai a emis un comunicat in care ne anunța ca parlamentarul…

- Cooperativa agricola „Tara mea” din Vaslui, care livreaza carne, lactate, oua si legume de 26 mil. euro retailerului german Kaufland, si-a bugetat investitii de 9 mil. euro in 2018, bani ce vor fi investiti in deschiderea unei noi fabrici de lactate si in modernizarea a doua dintre fabricile…

- Deputatul USR Vaslui, Mihai Catalin Botez, a susținut astazi o conferința de presa in care a dorit sa prezinte barladenilor prioritațile legislative ale formațiunii din care face parte in sesiunea parlamentara in curs, o inițiativa legislativa proprie dar a ținut sa faca anumite precizari despre scandalul…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, zilele trecute, o serie de controale în mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Cluj-Napoca.”În perioadele 31.01.2018-02.02.2018 si 05-07.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Secția…

- VACCINATI-VA! DSP Vaslui a raportat la Ministerul Sanatatii cinci cazuri de gripa in municipiul Barlad. Gripa face ravagii in toata tara, in special printre batrani, bolnavi si copii. La Institutul Cantacuzino din Bucuresti a fost trimisa, ieri, o proba de la un pacient internat la Sectia de Boli Infectioase…

- Astfel, accesul in unitate se va face in baza unui nou program de vizite, cu mentiunea ca, in sectiile cu risc, accesul este strict interzis. Pacientii vor putea fi vizitati de 1-2 apartinatori, pentru cel mult un sfert de ora. Pana acum, in judetul Vaslui au fost confirmate clinic 10 cazuri de imbolnavire…

- Liderul autoproclamatei republici moldovenesti nistrene, Vadim Krasnoselski, a semnat un decret prin care a dispus organului electoral din regiune sa sustina actiunile Ambasadei Federatiei Ruse in vederea organizarii pe teritoriul transnistrean a scrutinului din 18 martie curent, cind cetatenii rusi…

- Laura Codruta Kovesi este acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu.…

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a stabilit, vineri, ca alegerile pentru presedintia FRF sa aiba loc in cadrul Adunarii Generale din 18 aprilie, a anuntat, presedintele Razvan Burleanu intr-o conferinta de presa. "Alegerile pentru presedintia FRF vor avea loc la 18 aprilie.…

- Se pare ca vizita in SUA a liderului PDM, Vlad Plahotniuc, aduce primele „roade”. Congresmanul american Will Hurd, cu care democratul s-a intalnit la sfarsitului anului trecut, a declarat pentru un post de televiziune de peste ocean ca Rusia se implica in alegerile din Republica Moldova. Stirea a fost…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Carmencita Brojboiu , grafician, scenograf, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1959); Daniel Buda , deputat PDL de Cluj (n. 1970); Domitian Cesereanu , , critic si istoric literar, poet, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Cluj…

- "Voi inca aveți pacatul de la alegerile locale din București, unde ați facut BLAT și nu ați dorit sa faceți o alianța, iar rezultatele se vad, toate primariile din București sunt conduse de PSD. Voi inca aveți o cerere proasta scrisa, cand ați facut plangere la alegerile locale in 2 ture.…

- Biroul de Informare și Relații Publice a intocmit o sinteza (partea a III-a) a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție in luna decembrie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa, avand ca obiect folosirea nelegala de fonduri europene legate de activitați…

- Gigel Crudu “La aceasta ora, nu avem probleme, dar daca o ține așa inca 10-15 zile, ne vom confrunta cu tot felul de neplaceri”, declara Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Din fericire, meteorologii au anunțat racirea vremii. In timp ce in Occident oamenii se lupta cu o iarna extrema, noi ne bucuram…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat, duminica, pentru News.ro ca sambata dupa-amiaza in comuna Costeiu a avut loc un furt dintr-o locuinta. "Politistii de la Sectia 7 rurala Lugoj au fost sesizati de catre un barbat ca persoane necunoscute au…

- Uniunea Salvati Romania (USR), prin filiala locala Tulcea, a depus, vineri, o plangere prealabila la Consiliul Local Tulcea si la Prefectura Judetului Tulcea prin care cere anularea taxei de habitat, majorata in acest an de la 92 la 125 lei/persoana/an. Am solicitat discutarea acestei chestiuni in urmatoarea…

- Simona Marcu a fost aleasa noul sef al Consiliului Superior al Magistraturii. Judecatoarea a obtinut, cu un scor de 11 la 8, un mandat pentru un an. Printre cei care au votat-o se numara si actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader. Alegerile de astazi au avut loc in timpul unei sedinte prezidata…

- In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 854/VIII/3 din 25 august 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: POP FELICIA ELENA, directoare de cabinet a ministrului pentru Relația…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Cioroianu , ambasador la UNESCO, istoric, f. ministru PNL de Externe (n. 1967); Andra Rotaru , poeta (n. 1980); Aura Poterasu , reporter TV (n. 1986); Coleta de Sabata , prozatoare, traducatoare (n. 1935); Cosmin Vlad , sculptor, membru al Uniunii Artiștilor…

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Cum se petrecrea in vremea comunismului, nu toti stiu si putini isi mai aduc aminte. Printre lipsurile de tot felul, romanii au stiut, totusi, sa-si aranjeze mesele de Sarbatori sau sa petreaca "tovaraseste" in putinele

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat, pe data de 28 decembrie, dosarul nr. 8777 118 2017, Sectia de contencios administrativ si fiscal, materia Contencios administrativ si fiscal, obiectul litigiu privind achizitiile publice, stadiu procesual fond.Asocierea Poor Bau Gmbh Viena Franco Giuseppe…

- ''Organizatia ALDE Giurgiu imparte locul intai la nivel national in cadrul partidului cu organizatia Prahova din punct de vedere al rezultatelor la alegerile locale si parlamentare. Din punctul de vedere al evolutiei politice a organizatiei de la Giurgiu eu sper ca in alegerile din anii urmatori,…

- Un timișorean ingrijorat ca va ajunge acasa beat și fara nici un leu s-a gandit ca ar putea face rost de bani furand dintr-un magazin. Barbatul a trecut la fapte, a spart geamul unei societați comerciale din Complexul Studențesc și a intrat in incinta acesteia ravașind tot ce se putea in cautarea banilor.…

- Un barbat neidentificat a tras focuri de arma intr-o fabrica de bomboane si s-a baricadat intr-o fabrica din sud-estul capitalei ruse, Moscova. Presa rusa scrie ca o persoana si-a pierdut viata, patru ar fi ranite si mai multe ar fi ostatice.

- Un barbat neidentificat a tras focuri de arma intr-o fabrica si s-a baricadat intr-o fabrica din sud-estul capitalei ruse, Moscova. Presa rusa scrie ca o persoana si-a pierdut viata, doua ar fi ranite si mai multe ar fi ostatice.

- Cea mai recenta despartire din showbizul romanesc este cea cuplului Florin Salam - Roxana Dobre. Roxana Dobre va ramane cu cele doua fetite minunate si o masina de lux, in urma despartirii de Florin Salam. Manelistul i-a facut cadou masina si nu are de gand sa i-o ia inapoi. Bruneta va trebui insa…

- Separatistii si-au pastrat, în urma scrutinului regional desfasurat joi si dupa o campanie tensionata si o mobilizare istorica, majoritatea absoluta de care dispuneau în parlamentul catalan înainte de declaratia unilaterala de

- In preajma sarbatorilor cu totii incercam sa aducem zambetul pe fetele celor dragi, in special a celor mici, pentru ca, in mod deosebit, ei sunt cei care simt cu adevarat magia acestor momente.Astfel, cadre ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au mers la Spitalul de Pediatrie…

- Compartimentul de Pneumologie Pediatrica din cadrul Clinicii de Pediatrie Bega va fi dotat cu aparatura de ultima generație in valoare de aproximativ 10 000 de Euro! Acest lucru este posibil in urma unei donații facute de ,,Fundația Bardeau” care vine in sprijinul copiilor internați pe aceasta secție.…

- "Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie este condusa de un procuror sef. Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie functioneaza cu un numar maxim de 25 de posturi, din care 10 posturi de procuror si 15 posturi de personal auxiliar de specialitate si personal economic si…

- La o saptamana de la conferința de presa organizata de Spital in acest caz, medicii care s-au ocupat de Geanina Sechel au acceptat sa stea de vorba cu noi. Cu excepția dr. Lucia Chetreanu și a dr. Cosmin Rugina. Va prezentam ce au spus, acum, cei care au vrut sa vorbeasca. Declarațiile lor vin sa completeze…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din 2018 din Brazilia. Presa titreaza ca fotbalistul vrea sa obțina un mandat de senator. Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din Brazilia. Potrivit Football Italia , fotbalistul iși va anunța candidatura abia in…

- Sectia de obstetrica-ginecologie a Spitalului Judetean Targu Jiu este intr-o stare grava de degradare. Peretii sunt decojiti, mobilierul este vechi si ruginit, la fel ca instrumentarul medical, unele ferestre nu au nici geamuri si vantul sufla prin ele.

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanța din Botoșani a fost împiedicat de parinți sa preia, în noaptea de luni spre marți, un copil de 12 ani, în coma alcoolica dupa ce tatal îi daduse sa bea la un bar din localitate. Copilului i s-a facut rau și a fost nevoie de intervenția polițiștilor.…

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…