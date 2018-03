Răsfoind presa de altădată… (12): Confecții și mobilă Lucrarile finale la ICIL Barlad (1967) Pana la deschiderea celor doua mari unitați industriale (Fabrica de confecții și Fabrica de mobila), industria Vasluiului se limita la Fabrica de caramizi și olane (pompos numita „Ceramica”) și Topitoria de canepa (laudata ca „Textila”). Un autor necunoscut a publicat in numarul „Flacarii Iașului” din 25 martie 1967 un material intitulat „Lucrari de modernizare la Topitoria de cinepa din Vaslui”. Cum omul nu a prezentat niciun istoric al sus-numitei intreprinderi, am sa o fac eu. Unitatea a fost data in exploatare ca societate de stat in toamna anului 1937,… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

