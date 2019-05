Stiri pe aceeasi tema

- "Parintii fondatori au Uniunii Europene ar fi mandri de ziua de astazi, Ziua Europei, la Sibiu, sarbatorim tot ceea ce am obtinut ca europeni, respectiv unitatea continentului nostru si principiile fundamentale ale libertatii si democratiei. Si ma bucur foarte mult sa fiu aici in Sibiu. Am 46 de…

- "Viitorul Europei - perspectivele evolutiilor contemporane" Summitul european de la Sibiu arata ca România conteaza în Uniune, la 12 ani dupa aderare, a spus miercuri seara presedintele Klaus Iohannis, gazda reuniunii liderilor europeni. Seful statului a participat miercuri,…

- Primarul Mihai Chirica a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Partidul Social Democrat nu a ales bine data de 9 mai pentru a organiza mitingul de la Iasi, cand in aceeasi zi are loc, la Sibiu, Summitul UE.

- * Presedintele Klaus Iohannis a sosit marti la Sibiu pentru a verifica stadiul pregatirilor care au loc in cladirea Primariei unde va avea loc Summitul UE si la Palatul Brukenthal unde va avea loc dineul oficial al oaspetilor europeni. * Un barbat de 69 de ani, din comuna Vizantea-Livezi, a murit, luni…

- "Nu am primit inca niciun raspuns (legat de respingerea ministrilor n.red.). Probabil dl președinte este ocupat cu summitul. Sper sa primesc acest raspuns cat mai repede, pentru ca trebuie și noi sa vedem motivele care au stat la baza acestor respingeri, pentru ca nu este prima data și vrem sa vedem…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Brad, ca nu se va ruga de nimeni sa o invite la Summitul de la Sibiu, precizand ca este important pentru Romania, 39; 39;dincolo de orgoliile proprii, dincolo de interesul personal al unuia sau altuia 39; 39;, ca acest eveniment sa iasa cat mai bine,…

- "Nu e in paralel cu nimic (mitingul de la Iasi - n.r.). Mitingul de la Iasi e al PSD, Summitul de la Sibiu este reuniunea sefilor de stat si de guvern din UE, nu sunt doua lucruri egale nici ca semnificatie, nici ca participare, nici ca zona de interes. Nu pot sa-i spun electoratului PSD: stati un pic…

- Peste 500.000 de lei sunt alocati pentru catering-ul de la Summitul liderilor UE, ce are loc in mai, la Sibiu, iar ofertele pentru acest serviciu pot fi depuse pana pe 1 aprilie, se arata pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, valoarea estimata a serviciilor de…