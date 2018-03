Stiri pe aceeasi tema

- Probleme pentru Tibi Ușeriu la 6633 Arctic Ultra 2018. Sportivul din Bistrița, singurul roman ramas in cursa de la Cercul Polar, a marturisit ca s-a umflat tot din cauza viscolului, dupa ce, aseara, i-a degerat unul dintre degetele de la picioare. Pe zi ce trece, oboseala a pus stapanire pe Tibi Ușeriu…

- O alunecare de teren a fost la un pas sa blocheze un drum judetean situat la doi pasi de municipiul Bistrita. Pamantul a luat-o la vale pe o portiune de 250 de metri. O casa situata in apropiere de platoul care s-a surpat ar putea fi evacuata, daca situatia se agraveaza. O alta cladire este pusa in…

- Alesii locali din cele peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu România se întâlnesc la Iasi si Bistrita, în perioada 9-11 martie, cu autoritatile locale din dreapta Prutului. Mai mult de 100 de localitati urbane si…

- Un tanar de 19 ani din Bistrita a rugat un barbat sa ii imprumute telefonul mobil doar pentru a efectua un apel urgent. Imediat ce s-a indepartat putin acesta a fugit de langa cel care i-a acordat incredere. Din fericire pagubitul a alergat dupa tanar si l-a prins, dupa care a apelat la autoritati pentru…

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…

- 6.400 de posturi, deblocate in Armata Romana. Ce categorii de angajati cauta MApN Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat vineri ca, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul, in Armata Romana au fost deblocate 6.400 de posturi. Mihai Fifor a spus, într-o conferinta de presa sustinuta…

- Ieri, 28 februarie a.c., politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat controale si verificari de specialitate, pe raza municipiului Bistrita, la regimul armelor si munitiilor. In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au identificat doi barbati, de 61 ani, respectiv…

- “U” Cluj, infrangere usturatoare la Craiova Formația clujeana a pierdut, in deplasare, impotriva ocupantei locului secund din Liga Florilor, scor 31-18. Începutul de meci din Sala Polivalenta din Craiova a fost unul ezitantc cu multe greșeli în ofesiva pentru cele doua echipe. Elevele…

- Vernisajul expozitiei de pictura “Povestile copilariei” -20 de lucrari executate in acril pe panza- a avut loc vineri seara in prezenta unui public numeros, in carul caruia i-am remarcat pe pictorii Niculae Adel si Radu Pamant. Este prima expozitie personala de pictura…

- Pasiunea pentru cafea l-a acaparat pe super dj-ul Avicii, iar acum acesta deja se vede facand oamenii mai fericiți in fiecare dimineața. Avicii spera sa porneasca o revoluție a cafelei reci, asta dupa ce dj-ul a vorbit despre planurile sale de viitor și afacerea inedita. “Cand eram in studio și inregistram,…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Arhiepiscop si Mitropolit Andrei, odata cu inceputul Postului Sfintelor Pasti, Parohiile Ortodoxe "Intrarea in biserica a Maicii Domnului", "Sf. Arhangheli Mihail si Gavril" si "Pogorarea Sf. Duh", organizeaza in fiecare zi de joi, orele 17, la biserica "Coroana",…

- A inceput construcția unei cladiri moderne cu o suprafața de peste 3000 de mp, care va fi Spitalul de Recuperare și Ingrijiri Paliative SANOVIL Bistrița, construcția fiind situata pe strada Tudor Jarda, in spatele actualei clinici SANOVIL.

- Bistrita, 15 februarie 2018 - Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a incheiat anul 2017 cu o EBITDA de 41 milioane lei. Grupul estimeaza o crestere de peste 100% a EBIDTA in 2018,…

- „Alte discuții sterile despre bugetul Bistriței, in timp ce adevaratele probleme zac nerezolvate”, scrie consilierul municipal Mircea Archiudean pe contul sau de Facebook. Potrivit lui Archiudean, atat primarul Cretu, cat si cei care il sustin nu au invatat nimic din esecul partiei de schi, in timp…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in mai multe orase din tara, precum Galati, Focsani, Timisoara, Sibiu, Cluj, Pitesti, Constanta sau Bistrita. Manifestantii cer modificarea Codului fiscal, retragerea proiectului de modificare…

- In noaptea de 6/7 februarie, pe o strada din Bistrița, polițiștii Biroului de Ordine Publica au oprit pentru legitimare un tanar de 21 ani din oraș. Ce au descoperit polițiștii in urma controlului corporal i-a pus pe ganduri:

- Memorialul "Ioan Coroban". Editia a 9-a a intrecerii de handbal mixt va avea loc in 10 si 11 martie la Sala Polivalenta. Participa echipe din Cluj Napoca, Crasna, Baia Mare, Rodna si Bistrita. Festivitatea de premiere va avea loc in 11 martie incepand cu ora 14.00. Memorialul "Ioan Coroban" la handbal…

- Pentru prima oara dupa ce au ales sa paraseasca, in perioade diferite, trupa Phoenix, trei legendari muzicieni se intalnesc pe aceeași scena dupa ani și ani, de dragul publicului roman. Violonistul german Mani Neumann pleaca in turneu alaturi de Ioji Kappl și Ovidiu Lipan Țandarica. Poate cel mai iubit…

- Jandarmii montani din Rodna au intervenit in aceasta seara in sprijinul a trei barbati care se deplasau din Bistrita catre Complexul Turistic Alpina Blazna. Proaspat intorsi din strainatate, turistii nu cunosteau faptul ca acest complex este momentan inchis pentru renovare si au p ...

- A intrat in vigoare noul regulament privind parcarile cu plata din Bistrița, iar dupa ce mai multe zile polițiștii au pus doar avertismente in parbrize, de azi au inceput sa blocheze roțile mașinilor parcate fara a avea taxa de parcare platita. 3 mașini sunt la ora actuala blocate in Centrul Bistriței.

- Titlul de fata, aduce cu siguranta aminte de o iarna pe ulitele copilariei lui Cosbuc. Dar si noi, mai tinerii de astazi, prinseram uneori cate o iarna cu amintiri pe "genunche" si coate. Acum cand zapada este, har domnului si cu vointa nationala pana si pe Dl.Cocos din Bistrita, gandurile noastre se…

- Flaniche cu praz sau cu spanac, „galette” cu migdale, tarte Tatin cu mere, savuroase prajituri și placinte dulci franțuzești, dar și o spectaculoasa tarta cu slanina – s-au numarat printre delicatesele servite asta-seasa, in Corso Cafe, de voluntarii Asociatiei pentru Resurse Francofone Active. Pentru…

- Procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta, cu complicitatea unor farmacisti. Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Politisti ai structurii de combatere a criminalitații organizate din Alba Iulia au participat, joi dimineata, la perchezitii derulate sub coordonarea DIICOT Cluj, pentru destructurarea unei grupari de trafic international de medicamente in SUA. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 55 milioane lei,…

- „Invit cetatenii municipiului Bistrita la deschiderea Partiei „Cocos” care va avea loc vineri, 26 ianuarie 2018.”, a anunțat primarul Ovidiu Crețu in aceasta dimineața. VEZI care este programul de functionare al telescaunului și cat costa distracția pe partie:

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada sambata seara in mai multe orase din tara, pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei in Parlament, precum si impotriva PSD, la Cluj-Napoca numarul manifestantilor fiind de aproape 10.000, iar la Timisoara, de circa 5.000. La Sibiu, au iesit in…

- Din fiecare tren care ajunge in Gara de Nord coboara zeci de protestatari dotati cu steaguri si bannere. Manifestantii se vor alatura celorlalte grupuri care ajung in Capitala. Demonstrantii intentioneaza sa opreasca la sediul Avocatului Poporului, la Curtea Constitutionala a Romaniei si la Consiliul…

- De ani de zile nu s-au mai pomenit asemenea troieni de zapada la Bistrița, copleșita – peste noapte, de o ninsoare care i-a lasat cu gura cascata pe mulți dintre bistrițenii convinși ca vom avea parte de un ianuarie primavaratic. „Dezastru...!”, a exclamat un șofer privindu-și mașina ascunsa sub zapada.…

- Toți cei patru copii implicați in accidentul de la Nepos au fost transportați la spital și au fost supuși unor investigații medicale amanunțite. Se pare ca toți au ramas internați, trei la Bistrița și unul la Nasaud.

- Viitorul si Athletic Bilbao au ajuns la un acord de principiu pentru transferul fundasului Cristian Ganea la gruparea basca, la 1 iulie 2018, a anuntat, luni, site-ul clubului condus de Gheorghe Hagi. Ganea va semna un contract valabil pe trei sezoane cu Athletic Club Bilbao, cu optiunea sa-si…

- Sapte persoane din Bistrita au fost implicate intr-un accident rutier petrecut joi, 11 ianuarie, pe DN17, aproape de orasul Gherla. Un barbat care locuieste in apropierea locului unde s-a produs accidentul a ajutat trei barbati sa iasa din masina avariata, dupa care le-a cerut bani.

- Liga Nationala de handbal feminin s-a reluat miercuri seara, cu etapa a 11-a si cu o mare surpriza, Corona Brasov – Dunarea Braila 31-33. Trupa antrenata de Costica Buceschi a pierdut trei puncte pretioase in fata unei echipe cu multe probleme in aceasta iarna, care s-a prezentat la Brasov fara…

- TERAPLAST S.A BISTRITA ofera publicului bistritean un Concert Extraordinar NOUA ORCHESTRA TRANSILVANA Dirijor: Petronius NEGRESCU Soprana: Bianca MARGEAN solista a Operei Nationale Bucuresti In program lucrari d ...

- Un șofer, in varsta de 39 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a provocat un accident in municipiul Bistrița. Acestuia i-a fost intocmit dosar penal pentru vatamare din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din funcția de ministru al Apelor și Padurilor.Citește și: Meciul Dragnea – Tudose, la prima repriza : SCENARII vehiculate pentru Cex-ul PSD (presa) Surse…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta pe un drum din Bistrița, in localitatea Valea Bargaului. Cinci fetițe, mama uneia dintre ele și un adolescent de 16 ani au ajuns in aceasta seara la spital, dupa ce tanarul teribilist a dat cu mașina peste ele.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, care și-a petrecut trecerea dintre ani la Bistrița, alaturi de aproape 400 de liberali din zona, a lansat și primul mesaj pentru acest an. El a spus ca se așteapta ca de la Noul An „sa plece PSD”, argumentand ca efectele principalului partid de guvernamant sunt „extrem de…

- Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Mureș și alte 7 servicii județene, inclusiv din Alba, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Daca pentru unii, Craciunul inseamna generozitate și acte caritabile – alții incearca prin orice mijloace sa exploateze aceste aspecte in folosul propriu. A fost și cazul unui barbat din Bistrița care a apelat in mod nedemn la mila publicului. El a fost surprins de jandarmi in timp ce și-a folosit copiii…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce barbati inarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo, relateaza Le

- O asociație din Bistrița a reușit sa introduca prima fotografie realizata in cetatea Bistriței intr-un proiect unic in Romania! Este vorba despre un demers care pune in lumina o fascinanta istorie a fotografiei de la primii pași care s-au facut in aceasta arta și pana in momentul apariției camerei digitale.…

- Liderul grupului deputatilor Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a aratat marti, in urma sedintei reunite ale celor doua Camere, ca deputatii formatiunii sale au sustinut in plen peste 800 de amendamente la legea bugetului de stat, iar toate acestea au fost respinse de catre reprezentantii…

- LICITATIE. Nu este pentru prima data cand CSM Bistrita se alatura unor cauze caritabile. O facem si de aceasta data, in preajma sarbatorii Nasterii Domnului, scotand la licitatie un tricou de joc cu semnaturile jucatoarelor noastre. Pretul de pornire este 100 de lei. ...

- Un tanar de 27 de ani din Bistrita a fost omorat cu salbaticie de un prieten de pahar. Tatal victimei a fost omorat, in urma cu 5 ani, de un barbat din aceeasi familie cu cea a criminalului. Atunci, imediat dupa crima, ucigasul s-a sinucis.

- Politistii anunta ninsoare abundenta in Pasul Tihuta si recomanda soferilor care circula pe Drumul National 17 Bistrita - Vatra Dornei sa circule cu prudenta sportita pentru evitarea accidentelor.

- Echipa de handbal Corona Brasov va juca joi, de la 17.00 si vineri de la ora 10.30, doua meciuri amicale la Brasov, in compania formatiei CSM Roman. Antrenorul Costicva Buceschi a declarat ca spera sa se poata baza pe toate jucatoarele pe care le are la dispozitie pentru a pregaiti in acest fel partidele…