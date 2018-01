Stiri pe aceeasi tema

- 159 de ani. Atat sarbatorim astazi de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, sub acelasi domnitor, Alexandru Ioan Cuza. La Constanta, militarii au defilat pentru cei care iubesc istoria, amintindu-ne de momentul premergator Marii Uniri infaptuite in decembrie. Autoritațile constanțene nu vor lasa ca…

- Fiecare pisica este unica, la fel ca si oamenii, iar relatia dintre un om si o pisica este speciala si la fel de unica. O pisica se poate purta iubitor cu o persoana si rece distant cu alta. Acest lucru nu inseamna ca pisica este iubitoare in general sau rece in general, ci ca ea reflecta prin comportamentul…

- Riscul de aparitie a astmului in cazul copiilor scade daca acestia cresc in aceeasi casa cu un catel pe post de animal de companie, arata un studiu recent. Totusi, nu acelasi lucru este valabil atunci cand animalul de companie este o pisica....

- Un adevarat maraton al negocierilor a avut loc in aceste zile in interiorul PSD, pentru formarea viitorului Guvern condus de prima-femeie premier. Așadar, cine va face parte din Guvernul Dancila? Pe surse, au aparut și cateva nume-surpriza! In CEx-ul de luni, 22 ianuarie, ar urma sa se definitiveze…

- Protestele ce au vizat aceasta sculptura inalta de opt metri, intitulata "Phylax", al carei nume inseamna "pazitor" in limba greaca, au variat in ultimele saptamani de la vandalizarea ei cu vopsea alba, prezenta unor persoane care veneau sa o scuipe si pana la o tentativa de exorcizare a sa, cu ajutorul…

- "Cine ar trebui sa iși dea demisia dupa scandalul privind Poliția Romana?", a fost intrebarea adresata cititorilor. Raspunsurile au aratat astfel: Carmen Dan 48,78% (12102) Mihai Tudose 51,22% (12706). Așadar, publicul DC News considera ca Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia, dar…

- De regula, cand visezi animale, acestea dezvaluie sentimentele primare, comportamente si reactii. Sunt vise despre instincte pe care de cele mai multe ori le reprimi sau le subestimezi, iar sinele superior iti da semne ca vrea sa fie bagat in seama. Atunci cand visezi caini, ei ilustreaza…

- Tocmai de aceea, este atat de important instructorul cu care vei porni pe acest drum. Important nu este doar ca el sa fie un sofer bun ci sa stie cum sa-ti transmita si tie cunostintele lui practice pentru a avea vreo sansa sa obtii plasticului roz mult ravnit. Concluzia: atentie la scoala de soferi…

- Cetațeanul care s-a facut vrednic de a primi titlul de ”Cetațean de onoare al Romanului” se bucura de niște ”favoruri” acordate de comunitate. Acestea sunt cuprinse in Statutul Municipiului Roman astfel: „Laureatul cu titlul de „Cetatean de Onoare” va fi recompensat prin: – Diploma cu titulatura de…

- Pare un nonsens sa critici ceva, iar pe urma sa-ti pui semnatura ca esti de acord. Cam in aceasta situatie s-au aflat presedintele si Legea Bugetului. Dupa ce l-a criticat de cate ori a avut ocazia, Klaus Iohannis s-a referit la proiectul de buget in termenii cei mai duri. Ajuns pe masa lui, dupa ce…

- Oana Roman a transmis cateva ganduri la inceput de an 2018, in care le recomanda tuturor sa nu aiba niciodata impresia ca li se cuvine ceva. Oana Roman, care nu a renunțat la visul ei de a locui in Franța , a transmis un mesaj prietenilor sai virtuali, la inceput de an. Oana Roman, care a aratat foarte…

- Liviu Varciu a avut parte de un incident extrem de neplacut chiar in noaptea dintre ani. A gasit dezastru in fața casei sale. Liviu Varciu, care anul trecut a devenit tata pentru a doua oara , a inceput anul cu o mica suparare. Liviu Varciu, care mai are o fiica adolescenta pe nume Carmina , le-a aratat…

- Dupa drumurile la cumparaturi, carat greutați, pregatirea preparatelor pentru masa festiva și curațenia casei, petrecerea de Revelion te poate gasi stors de energie, iar aceasta sa fie un fiasco total. Nu și daca te folosești de micile trucuri care‑ți sunt la indemana pentru alungarea somnului. Foarte…

- Au venit sarbatorile și ne despart doar cateva zile de trecerea in 2018! Insa, așa cum se intampla an de an, toate vin la pachet și cu ceva restricții in trafic. Așadar, circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea…

- Mirela Vaida, Fuego și nea Marin au caștigat 3.000 de euro, pentru o fetița talentata la muzica. Sambata seara, intr-o ediție de sarbatoare a show-ului “Guess My Age – Ghicește varsta”, prezentata de Dan Negru, trei vedete, Mirela Vaida, Fuego și nea Marin Barbu, au caștigat 3.000 de euro pentru Ariana…

- Solstițiul de iarna 2017 are loc anul acesta pe data de 21 decembrie, la ora 18:28, moment in urma caruia ziua va incepe sa creasca,In aceasta zi, emisfera nordica a planetei este in punctul cel mai indepartat fata de soare, scrie USA Today. Momentul exact are loc in acelasi timp peste…

- O serie de orașe mari din România ar urma sa majoreze taxele și impozutele locale pentru firme și persoanele fizice, pentru a acoperi pierderile cauzate bugetelor edilitare de mutarea contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați - se plâng antreprenorii reuniți în cea mai mare…

- UPDATE: Protestul nu a mai avut loc luni, magistratii maramureseni urmand sa aiba o sedinta si sa decida apoi ce vor face. Judecatorii si procurorii maramureseni sunt asteptati in strada, luni, incepand cu ora 12. Ei protesteaza, imbracati in robe, in fata tribunalelor, anunta judecatorul clujean Cristi…

- Daniel Morar, judecator la Curtea Constitutionala, a declarat ca fotografia in care apare la masa impreuna cu Florin Iordache este de astazi si ca nu era o intalnire programata. "E o fotografie de azi, de la restaurantul Senatului, unde mananc in fiecare zi. Nu era o intalnire programata",…

- Camera Deputaților, vot final pe legile justiției În Camera Deputatilor urmeaza sa fie dat astazi votul final la ultimele doua propuneri legislative din pachetul de modificare a actelor normative din Justitiei, pentru a fi trimise în procedura de urgenta la Senat. Însa înainte…

- Telestar este o renumita companie de telemarketing, care ofera consumatorilor din Romania suplimente și aparate destinate menținerii sanatații. Pe piața din Romania gama de produse oferite de aceasta companie este foarte variata, fiindca Telestar iși dorește sa satisfaca și cele mai pretențioase gusturi.…

- Cati dintre iubitorii de ceaiuri nu apreciaza un cadou ce are legatura cu pasiune lor pentru ceai? Fiecare dintre noi se bucura atunci cand primeste un cadou, insa atunci cand produsul respectiv se potriveste cu personalitatea si cu gusturile noastre, credem ca bucuria este si mai mare. De…

- Marea Britanie nu dorește sa fie parte a pieței comune, a uniunii vamale sau sa fie supusa deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, a punctat Barnier. ''Daca iei toate acestea, cu ce ramai? Un singur lucru: un acord de liber-schimb pe model canadian'', a declarat Barnier intr-o conferința…

- Sigur ți s-a întâmplat sa te duci în supermarket pentru câteva produse și ai ieșit de acolo cu cel puțin doua plase și cu bani mult mai puțini. Nu este neaparat vina ta, ci a supermarketurilor, care pun în aplicare tot felul de strategii prin care sa te faca sa cumperi…

- Echipa ploiesteana de volei masculin Tricolorul L.M.V. pregateste o surpriza de Mos Nicolae pentru cei mici, motiv pentru care, astazi, cu prilejul partidei cu Unirea Dej (amanunte in pagina 9), cei interesati sunt invitati sa se alature acestui demers caritabil! Cei 12 jucatori de la Tricolorul si…

- Ioan Ovidiu Sabau, managerul general al lui U Cluj, semnaleaza forma deosebit de slaba prin care trece Dinamo. "Cainii" s-au impus in urma loviturilor de departajare in meciul cu "Șepcile Roșii", iar Sabau s-a declarat uimit de lipsa de intensitate a jucatorilor lui Miriuța. "Dinamo nu arata deloc…

- Mai intai de toate, este important sa diferențiem durerile de cap din timpul nopții de durerile de cap obișnuite. Uneori, te duci la culcare cu o durere de cap care s-a declanșat deja și se agraveaza in timpul nopții. Cu toate acestea, a inceput puțin inainte de a merge la culcare. Aceasta nu este…

- Un cititor tion.ro ne-a sesizat ca in spatele bisericii „Pogorarea Sfantului Duh” din cartierul Dacia au aparut doua sageți mari și late. Una pentru dus, alta pentru intors. Totodata, au fost desenate cu alb și bordurile, pentru ca șoferii sa poata vedea și pe timp de noapte care este…

- Comandantul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, a declarat luni ca nu este vorba de protectia unei anumite persoane atunci cand se asigura un dispozitiv de jandarmi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a precizat ca acestia actioneaza pentru protejarea institutiei."Nu cred…

- Cainele este un animal care nu inceteaza sa uimeasca. La universitatea ELTE din Budapesta, unde exista un department de studiu comportamental al cainilor, s-a descoperit ca patrupedele invața chiar și atunci cand dorm.

- Luna decembrie vine cu o sumedenie de cadouri pentru cei mici, lucru deja știut de toata lumea. Și cei de la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” incearca sa le faca trei cadouri acestora, insa nu genul de cadou pe care il pui sub brad. Totuși, spectacolele Trupei Marionete sunt daruri perfecte pentru micii…

- Atat liberalii Gorghiu si Predoiu, cat si reprezentantii PMP-ului au parasit, marti, sala in care se desfasura sedinta Comisiei speciale conduse de pesedistul Florin Iordache. Asadar, parlamentarii PNL si PMP s-au retras de la dezbaterile privind modificarile ce se intentioneaza a fi aduse legilor Justitiei.…

- Parintele Arsenie Boca spune ca nu putem invinge ispitele decat prin infranarea poftelor. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea il imblanzesc, incat…

- La un studiu realizat la Universitatea din California, s-a urmarit cum se descriu posesorii de animale de companie, cum se comporta si ce fel de personalitate au. S-a descoperit, astfel, ca posesorii de animale de companie care sunt mai protectoare cu animalele de companie sunt mai nervoase. …

- Șeful FRF și-a schimbat strategia, nu-i mai ocolește pe foștii jucatori. Cu șase luni inaintea alegerilor, Razvan a umplut Federația cu oameni din fotbal, Selymeș fiind achiziția cea mai recenta de pe o lista foarte lunga. ...

- Black Friday 2017 la eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, va incepe in data de 17 noiembrie. Pentru anul acesta, eMAG a anuntat reduceri la peste 2 milioane de produse si o livrare mai rapida datorita investitiilor de ordinul milioanelor de euro pe care le-au facut in ultimele luni. Va…

- Cojile de ou sunt o sursa bogata de minerale, predominand calciul. De asemenea, coaja de ou conține zinc, fier, cupru, mangan, fosfor, fluor și clor. Anumite tratamente naturiste cu coji de oua se pot folosi in mai multe boli grave, precum: anemia, rahitismul, paradontoza, spasmofilie, fracturi,…

- Asadar daca dorim sa cumparam un nou Audi RS4 2018 si punem si ceva dotari de pe lista de optionale ajungem fara probleme la un pret de achizitie de peste 100.000 euro. Noua masina renunta la motorizarea V8 pe benzina in locul unui motor de trei litri V6 care…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, care și-a asigurat un nou titlu mondial in Formula 1, nu este deranjat ca numele sau apare in afacerea „Paradise Papers”, el concentrandu-se pe Marele Premiu al Braziliei, ce va avea loc in weekend, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. Numele pilotului echipei…

- Finalul lunii octombrie a insemnat, pentru elevii Liceului cu Program Spotiv din Alba Iulia, derularea mai multor activitați, desfașurate in cadrul saptamanii „Școala altfel.” Inca din prima zi, elevii mai multor clase din ciclul gimnazial, au pornit intr-o aventura dedicata descoperirii și cunoașterii…

- Gata și week-end-ul! Cum va fi oare vreamea? Ei bine, meteorologii anunta ca vremea va fi apropiata de cea normala termic pentru aceasta data. Atat astazi, cat și duminica cerul va fi variabil, cu innorari in cursul zilei in estul, sudul și centrul teritoriului, unde izolat va ploua slab. Așadar, daca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca unele din cele patru coduri - penal, de procedura penala, civil, de procedura civila - au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare si modificare. "Ca o parere personala, sigur ca sunt cativa ani de…

- Dinamo e pe culmile disperarii. Rivalele sunt la puncte-lumina in clasament, viitorul e sumbru, dupa 5 ani in care echipa a stat departe de Europa. Obiectivul a fost lupta la titlu la inceputul sezonului, nu e gluma deloc!, s-a pastrat și odata cu instalarea lui Vasile Miriuța ca antrenor, pe 19 septembrie,…

- ACS Poli a anuntat miercuri ca presedintele Sorin Dragoi si-a depus demisia si va mai sta la club doar pentru perioada de preaviz corespunzatoare unei functii de conducere. Zdrobit la recentele alegeri pentru sefia LPF de catre Gino Iorgulescu (n.r. - a obtinut un singur vot din 14 pentru a deveni…

- In luna ianuarie 2018 va avea loc un nou concurs de admitere la școlile de poliție Campina și Cluj-Napoca. Tematica și bibliografia au fost postate pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea Cariera. Inscrierile se fac pana pe 5 decembrie 2017, la sediul inspectoratelor de poliție județene sau la Poliția…

- Protagonistul acestui clip este Nord, un ciobanesc german. ”Partea proasta cand lucrezi cu caini este ca ei nu traiesc suficient de mult”, spune Marin-Viorel Porosanu, partenerul lui Nord. Cainii politisti sunt foarte atasati de antrenorii lor, ii insotesc in misiuni de patrulare si…

- Ora 04:00 a dimineții de duminica va deveni ora 3:00, motiv pentru care data de 29 octombrie va deveni, astfel, cea mai lunga zi din 2017, numarand 25 de ore. O data cu aceasta schimbare, organismul primește in plus o ora de somn, care are insa efecte de scurta durata. Așadar, se recomanda…