Răscumpărare colosală pentru soția unui norvegian Sotia unui miliardar norvegian data disparuta de sase saptamani face in prezent obiectul unei rascumparari insotite de amenintari grave, au anuntat miercuri mai multe mass-media din Norvegia, preluate de AFP. Casatorita cu un om de afaceri care a facut avere in domeniul energetic si al imobiliarelor, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68 de ani) a disparut in octombrie anul trecut, a relatat Verdens Gang (VG). O rascumparare de 9 milioane de euro in criptomoneda a fost ceruta pentru eliberarea ei, potrivit publicatiei citate. Amenintari cu acte de violenta au fost de asemenea avansate in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani.In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu,…

- Prințesa Ayako a Japoniei a renunțat la titlu pentru a se casatori cu Kei Moriya, un barbat simplu. Ceremonia a avut loc la templul Meiji din Tokyo. Ayako, in varsta de 28 de ani, este cea de a treia fiica a prințului Takamodo, regretatul verișor al imparatului Akihito. Aceasta s-a casatorit cu Kei…

- Parti ale trupului unui barbat de 48 de ani, din comuna Viziru, fost politist local, dat disparut in urma cu un an si jumatate, au fost gasite la sfarsitul saptamanii trecute, in casa unde acesta locuise impreuna cu sotia sa, femeia - principalul suspect in acest caz - fiind retinuta pentru 24 de ore,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in localitatea Olimp. Din primele informatii, trei victime sunt constiente.Potrivit SAJ Constanta, soferul a avut un atac de panica in urma evenimentului rutier. Sotia acestuia a refuzat consultul de specialitate. A treia victima, fiica celor doi,…

- Un barbat din Marea Britanie a primit o pedeapsa cu suspendare fiindca și-a mințit partenera de viața ani de zile ca sufera de leucemie și chiar a cerut bani pentru un tratament in SUA. Fosta lui...