- La Dinamo situatia este extrem de grava dupa ratarea play-off-ului. Iar viitorul suna si mai rau. Si asta pentru ca bugetul, si asa pus pe avarie de ceva timp, va fi ajustat in jos, astfel ca echipa va incerca sa supravietuiasca cu jucatori tineri si foarte tineri in sezonul viitor, multi din pepiniera…

- Presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, marti, ca echipa antrenata de Florin Bratu poate avea sezonul viitor ca obiectiv salvarea de la retrogradare."Nu vor fi adusi jucatori liber de contract din strainatate (n.r. - in vara) de data aceasta, 90…

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a vorbit despre viitorul clubului alb-roșu și dezvaluie ce stragetie va adopta echipa lui Ionuț Negoița. Mai mult, oficialul "cainilor" susține ca in sezonul viitor obiectivul echipei ar putea fi salvarea de la retrogradere și ca nu se gandește la caștigarea…

- Campionatul Ligii a III-a a fost reluat la finele saptamanii. International Balesti a obtinut un punct in deplasarea de la CNS Cetate Deva, scor 0-0. Echipa gorjeana ramane in zona retrogradabila, pe locul 14 cu 11 puncte. Li...

- La finalul jocului cu Becicherecu Mic, incheiat cu scorul de 11-0 in favoarea Reșiței, antrenorul Daniel Oprița s-a declarat mulțumit de rezultat, de joc și de atitudinea aratata de echipa sa. „Sunt mulțumit de rezultat, de joc și de atitudinea echipei mele. De obicei, la astfel de meciuri,…

- Formația antrenata de Daniel Oprița s-a impus sambata, 10 martie, cu scorul de 11-0 in fața echipei Nuova Mama Mia Becicherecu Mic, intr-un meci din etapa a XVII-a a Ligii a III-a, Seria a IV-a. Festivalul de goluri al rosso-nerilor a inceput in minutul 9, cand Dumitru Ene a deschis scorul cu un…

- In prima parte a sezonului, rosso-nerii au caștigat opt partide, au remizat de trei ori și s-au vazut invinși in trei meciuri. De asemenea, echipa antrenata de Daniel Oprița are a treia cea mai buna aparare din Seria a IV-a, primind doar 11 goluri in turul campionatului. De cealalta parte,…

- Maine se vor disputa primele meciuri oficiale de fotbal din acest an din Liga a III-a, eșalon in care, in seria a IV-a, evolueaza și doua formații din județul Hunedoara, CNS Cetate Deva și ACS Șirineasa, echipa ce iși disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul „Jiul” din Petroșani. Ambele…

- Opinie interesanta a antrenorului de la ACS Sirineasa, Dan Vasilica. Desi mult timp s-a vehiculat ca finantatorul echipei, Nicu Sarcina, vrea sa aduca echipa la Targu Jiu, pentru a juca pe noul stadion, antrenorul crede ca aici ar trebui sa joa...

- International Balesti va juca primul meci oficial din acest an vineri, 9 martie, in deplasare la CNS Cetate Deva. Meciul conteaza pentru etapa cu nr. 17 din Liga a III-a, seria a patra. Inainte de acest meci, echipa gorjeana este pe locul...

- Echipa de Liga a III-a International Balesti va avea primul meci din retur in deplasare, la CSO Filiasi. Meciul va fi disputat vineri, la ora 14.00, pe arena „Aripile". Initial, gazdele au dorit disputarea partidei pe arena de la Is...

- FC Voluntari a reușit sa mai bifeze un transfer in saptamana premergatoare ultimei etape din sezonul regulat. Ilfovenii l-au adus pe goalkeeper-ul Mihai Minca (33 de ani), goalkeeper-ul izgonit vara trecuta de Dan Petrescu de la CFR Cluj, anunța pagina oficiala de Facebook a lui FC Voluntari. Acesta…

- FC Voluntari a anuntat, vineri, ca a obtinut serviciile portarului Mihai Minca, acesta semnand un contract valabil pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire. “Fotbal Club Voluntari anunta transferul portarului Mihai Minca, de la CS Sirineasa. Portarul, in varsta de 33 de ani a semnat un…

- Cu doua zile inainte de startul sezonului ligii secunde, UTA si-a prezentat noii jucatori, sapte la numar. Toti au vorbit despre ce ganduri au in retur, fara exceptie spunand ca au venit sa faca treaba buna la Arad. Optimismul jucatorilor La 20 de ani, Angelo Iuga spune ca poate juca pe orice…

- Mijlocasul Georgian Honciu (28 de ani) si fundasul Denis Ispas (24 de ani) au semnat cu ACS Sirineasa. Jucatorii erau trecuti pe linie moarta de Chindia Targoviste, pentru ca nu au dorit prelungirea contractelor cand au intrat in ul...

- Gaz Metan primește vizita lui Juventus București intr-un meci din etapa a 25-a din Liga 1, de la ora 18:00. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Cele doua formații sunt pe ultimele doua locuri in Liga 1. Medieșenii ocupa poziția a 13-a, cu…

- La 11 luni distanța dupa ce a demisionat din funcția de conducere pe care o deținea la Foresta, suceveanul Danuț Perja a revenit in fotbal. Fostul fundaș al Rapidului va activa ca director sportiv la gruparea ACS Șirineasa, liderul la zi al Seriei a IV-a a Ligii a III-a. ACS Șirineasa lupta pentru ...

- Antrenamentele echipei finantate de omul de afaceri Nicolae Sarcina sunt filmate cu drona vicepresedintelui PNL Gorj, Gheorghe Pecingina. Informatia a fost data chiar de antrenorul de la ACS Sirineasa, Dan Vasilica, pentru liga2.prosport.ro. „D...

- Federatia Romana de Fotbal a dat castig de cauza echipelor finantate de gorjeanul Nicu Sarcina, in litigiul cu AFC Ripensia Timisoara. Banatenii reclamasera faptul ca un jucator de-al lor a trecut pe la aceste echipe, fara ca ei sa...

- ACS Sirineasa s-a impus sambata in fata echipei Cozia Calimanesti, scor 2-1. Echipa din Vilcea a deschis scorul in min. 4 prin Ceapa, dar cei de la Sirineasa au egalat prin Mansour in min. 10, scorul final fiind stabilit...

- Marius Baciu are la dispoziție un nou jucator la Juventus. Este vorba despre un fotbalist cu mare experiența. Mijlocașul central Vasile Gheorghe (32 de ani) a semnat cu Juventus dupa ce s-a desparțit de fosta sa grupare, Concordia Chiajna. "Pentru noi orice punct caștigat este important. Nu conteaza,…

- De ieri, Pandurii a intrat in linie dreapta cu pregatirea pentru partea secunda a sezonului Ligii a II-a, odata cu amicalul desfașurat in compania formației Internațional Balești. Echipa din Targu Jiu s-a impus cu scorul de 2-0 in fața formației de Liga a III-a și așteapta acum urmatoarele…

- Programata inițial pentru 15 ianuarie, revenirea din vacanța a fotbaliștilor de la CNS Cetate Deva a fost amanata cu o saptamana. Astfel, devenii, care evolueaza in Liga a III-a, vor relua pregatirile luni, 22 ianuarie, la ora 14.00, sub comanda lui Sorin Cornea, același care a condus echipa și in…

- Portarul Razvan Stanca ar putea deveni noul antrenor cu portarii de la ACS Sirineasa. Echipa patronata de afaceristul gorjean Nicolae Sarcina este in tratative cu jucatorul de la Pandurii. Razvan Stanca va trebui insa sa-si incheie...

- Echipa de fotbal de liga a III-a, ACS Sirineasa, are un nou antrenor secund. Este vorba de oradeanul George Zima. Cel care ii va da o mana de ajutor antrenorului Dan Vasilica are numai 28 de ani. „Noul antrenor secund, George Zima,...

- Cea mai bine clasata dintre echipele aradene din liga a III-a, National Sebis s-a reunit azi. Jucatorii au ajuns la stadion la diferite ore, deoarece au venit din mai multe parti ale tarii. Chiar de aceea, managerul – antrenor Calin Cojocaru a decis ca primul antrenament sa aiba loc abia maine.…

- Tehnicianul sarb a semnat pentru o jumatate de sezon, cu drept de prelungire pe un an, și are ca obiectiv salvarea HC Vaslui de la retrogradare. Noul antrenor al echipei de handbal HC Vaslui, sarbul Bozo Rudic, a fost prezentat oficial, in cadrul unei conferințe de presa, in care a declarat ca formația…

- ACS Șirineasa, echipa finanțata de gorjeanul Nicu Sarcina, dar care joaca in Valea Jiului, este lider detașat in Liga a III-a, cu șanse mari de promovare. Asta i-a atras insa mulți dușmani, astfel ca au aparut primele plangeri...

- Fundasul Iulian Iclanzan de la echipa de Liga a III-a Performanța Ighiu susține ca a fost ofertat atat de Pandurii Targu Jiu, cat și de ACS Șirineasa. „Am fost contactat de cele doua formatii ce activeaza in Oltenia, zon...

- Echipa de fotbal CSM Școlar Reșița a incheiat prima parte a campionatului pe locul patru, fiind clasata sub ACS Șirineasa, CSU Craiova II și CSM Lugoj. In pauza competiționala, clubul reșițean s-a decis sa renunțe la juniorii formați chiar la centrul de formare al Reșiței. Patru tineri fotbaliști…

- Performanta Ighiu, cea mai bine clasata la mijlocul stagiunii dintre divizionarele terte din Alba, locul secund in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, la patru „lungimi” de liderul „U” Cluj, este in pericol sa piarda doi dintre jucatorii de baza. Mijlocasul Razvan Fetita si fundasul Iulian Iclanzan sunt curtati…

- Daca vor continua și in 2018 competiția din Liga a II-a, cei de la Pandurii au șanse mari sa se lupte pe același stadion cu ”rivala” Luceafarul Oradea! Cand toate merg rau, va fi și mai rau! Sau cel puțin daca extrapolam una dintre Legile lui Murphy și aplicam la… situația…

- Juventus București l-a prezentat, astazi, intr-o conferința de presa, pe noul tehnician al echipei, Marius Baciu. Acesta va colabora cu Eric Lincar și Marcel Abaluța, ca antrenori secunzi, in timp ce Sorin Bobariu și Cristi Dumitru se vor ocupa de pregatirea portarilor. "Știu ce ne așteapta dar ramanem…

- Clasamentul Ligii a II-a a suferit o noua modificare la mijlocul acestei saptamani, dupa ce Comisia de Etica și Disciplina a Federației Romane de Fotbal a aplicat inca o depunctare de patru puncte gruparii Olimpia Satu Mare. Sancțiunea vine in contul unor datorii mai vechi pe care clubul satmarean ...

