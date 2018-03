Stiri pe aceeasi tema

- Eliberat din inchisoare acum doua saptamani, un barbat din Arges s-a intors dupa gratii. Imediat dupa ce a ajuns acasa, individul si-ar fi sechestrat sotia si cei patru copii. I-ar fi tinut inchisi intr-o camera, in frig si i-ar fi batut.

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Familia s-a ocupat de toate cele necesare, respectandu-i dorința omului de radio. El nu va fi inmormantat creștinește, ci va fi incinerat. A fost anunțat și locul unde oamenii iși pot lua ramas bun de la el, pe pagina oficiala…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Principele Radu au vizitat Televiziunea Romana, luni, si au intrat in rolul de prezentator, inregistrand cate o stire. Vizita regala a fost facuta in urma celor 12 zile de transmisii live realizate de televiziunea publica, din timpul funeraliilor…

- Starea partiilor de la Sureanu, in Muntii Sebesului, este "excelenta", zapada fiind "abundenta", conditii "neasteptat de bune" fiind, la acest sfarsit de saptamana, si la Arieseni, in Muntii Apuseni, potrivit monitorului de schi Rares Tileaga. Astfel, la Sureanu, pe domeniul schiabil situat la cea mai…

- Sotia lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a intentat divort, dupa o casnicie care a durat 12 ani, iar surse apropiate fostului cuplu spun ca aceasta decizie nu este una surprinzatoare, potrivit tmz.com.

- Razboi total in familia Geambașu! Detalii neștiute despre relația dintre Calin și Petre Geambașu aflați azi, la emisiunea Oana Punct Roman, difuzata incepand cu ora 15.00, pe pagina de Facebook Revista VIVA! Ceea ce, la inceput, parea doar un schimb taios de replici intre doi artiști orgolioși și probabil…

- Fizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani. El era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul era un ateu declarat.

- Aldi Rizal a manifestat un viciu greu de controlat inca de la varsta de doi ani, scrie spynews.ro. Aparent, Aldi Rizal a manifestat o dependenta de nicotina inca de la o varsta frageda. Citeste si Poza care a revoltat intreaga lume. Un tata isi forteaza bebelusul de 9 luni sa fumeze. Mama,…

- Colega de platou adesea cu Thalia sau Kate del Castillo, Karla Alvarez este una dintre actritele de telenovele care au incantat ani de-a randul publicul roman. La doar 41 de ani, frumoasa actrita a fost gasita moarta in apartamentul sau. Apropiatii spun ca stresul si lipsa alimentatiei corespunzatoare…

- Criza generata de incetarea mandatelor administratorilor SC Compania de Apa SA s-a incheiat, miercuri dimineata, dupa ce Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit in sedinta ordinara – a treia organizata din 27 februarie incoace -, si a numit administratorii provizorii ai operatorului judetean de…

- „Nu este corect sa se insinueze ca am venit vai de capul nostru în administrație. Familia noastra niciodata nu a fost la limita saraciei sau chiar saraca. Când am venit la Primarie, stateam destul de bine”, a declarat Dorin Chirtoaca, într-un interviu pentru ziarul…

- Mircea Badea a afirmat, luni seara, in timpul pasei cu Mihai Gadea, ca procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar are un par "galben-pai". "Lazarica apare, soarele rasare", a spus ironic Badea.

- Familia regala din Serbia are un nou membru. Printesa Danica Karagheorghevici a nascut un baietel. Micul print, care s-a nascut la un spital din Belgrad, va purta numele de Stefan.Este primul baiat al dinastiei nascut in Serbia in ultimii 90 de ani.

- In prima faza s-a aflat ca adolescentul in varsta de doar 16 ani, elev la un cunoscut liceu din Ploiesti, a fost gasit fara suflare in aceasta a doua zi a saptamanii. Ulterior, s-a descoperit ca familia lovita de aceasta tragedie este cea a fostului fotbalist de la Petrolul Ploiesti, Florin Pancovici.…

- Noua Strategie nationala de dezvoltare „Moldova 2030” va fi transmisa Parlamentului spre aprobare la sfarsit de martie. Strategia trebuie sa fie centrata pe oameni, sa inglobeze agenda de Integrare Europeana, sa includa un sistem robust de monitorizare si evaluare si sa serveasca drept ancora in formarea…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- In 2006, cand ”Capitanul” și-a pierdut ”busola” a fugit și el. Familia l-a dat disparut, apoi l-a crezut mort. Vaduva lui Miguel Guzman, stapanul mort, l-a gasit intr-o zi la locul de veci al barbatului ei. Mai murdar, mai slab, dar cu același licar in ochi.

- George si Amal Clooney vor face o donatie de 500.000 de dolari pentru a ajuta la organizarea unei manifestatii in favoarea controlului armelor de foc anuntata pentru 24 martie la Washington, dupa atacul armat dintr-un liceu din Florida soldat cu 17 morti, relateaza AFP. "Amal si cu mine suntem atat…

- Demisia primarilor de Balti si Chisinau este una binevenita. Aceste doua municipii din Republica Moldova vor scapa de captivitate și oamenii vor putea sa-și aleaga primari integri, care in sfarșit sa faca treaba.

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- Constantin Enceanu a avut parte de o mare surpriza, venita de unde se aștepta mai puțin. Artistul a plans cand a auzit-o cantand pentru prima oara pe nepoțica sa. Nu de puține ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Ei bine, acest lucru pare sa se adevereasca și in cazul lui Constantin Enceanu.…

- Saptamana trecuta, Grig Chiroiu, alias Pupaza din serialul ”Trazniții” de la Prima TV, și-a sarbatorit ziua de naștere, ocazie cu care ne-a facut cunoștința și cu familia sa. A fost sarbatorit pe platourile de filmare Cei 48 de ani i-a sarbatorit in sanul familiei sale, dar și alaturi de colegii de…

- Decizia luata de Irina Loghin dupa ce s-a spus ca a murit. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși declara nemulțumirea cu privire la zvonurile aparute in ultimile zile. Mai mult, aceasta a luat atitudine in acest sens. Irina Loghin a marturisit ca este foarte bine și ca nu ințelege…

- Propunere PNL: Cei care refuza un loc de munca raman fara ajutor social Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi…

- Clipe cumplite pentru soția lui Mihai Mitoșeru! La doar cateva luni dupa ce tatal ei s-a stins din viata, vedeta a prmit din nou o veste crunta: bunica ei a murit. Reamintim ca și viața lui Mihai Mitoșeru a fost presarata de numeroase ghinioane de-a lungul timpului, in anul 2000, acesta pierzandu-și…

- Printesa Eugenie, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu logodnicul ei, Jack Brooksbank, pe 12 octombrie, a anuntat vineri tatal ei, printul Andrew, citat de DPA. "Asa cum s-a anuntat anterior, nunta va avea loc la capela St. George de la Castelul Windsor",…

- Dupa moartea iubitei depresive, Cathriona White, care a decis sa se sinucida in septembrie 2015 cu o supradoza de medicamente, Jim Carrey a primit acuzații grave. Actorul de la Hollywood a fost invinuit dupa ce familia decedatei a intentat impotriva lui un proces de moarte ilicita. La inmormantarea…

- Sfârșit tragic pentru un docher, seara trecuta, în Portul Constanța, în dana 39. Barbatul în vârsta de 34 de ani a cazut în apele marii, peste bordul unei nave acostate la țarm românesc. Tragedia a avut loc puțin înainte de miezul nopții. Docherul a…

- Soția directorului Regiei Transport Electric și Comunicații din Chișinau, Gheorghe Morgoci, Ana Morgoci, s-a stins din viața astazi, 29 ianuarie. Nu se cunoaște deocamdata motivul trecerii in neființa a soției funcționarului. Colegii lui Gheorghe Morgoci i-au transmis un mesaj de condoleanțe: „Cu adinca…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca prin nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia premier incepe "guvernarea 100% Dragnea", afirmand totodata ca Partidului Social Democrat ii va fi greu sa administreze modificarile aduse Codului Fiscal.

- Partea Ide Valeriu Lupu – doctor in stiinte medicale"Femeile rationeaza, comunica si actioneaza ca femeile, iar barbatii – ca barbatii si o femeie barbata este tot atat de dezagreabila ca si un barbat efeminizat" - Golda Meir Familia ramane una din marile ...

- BERBEC Lucrurile se vor schimba cu adevarat pentru tine in acest an, mai ales daca anii precedenti te-ai luptat pentru asta. La sfarsitul lunii martie, Soarele intra in acest semn, ceea ce inseamna ca este momentul potrivit pentru actiuni inspirate. Soarele care intra in zodia ta iti…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa si faca Guvernul si nu alte institutii, informeaza Agerpres.ro. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt…

- Nu a trecut multa vreme de cand s-a aflat ca, prin intermediul avocatului familiei, parintii lui Bogdan Gigina s-au adresat instantei, in speranta ca ar putea obtine urgentarea anchetei privind moartea fiului lor, pana cand DNA-ul, forul care instrumenteaza dosarul in cauza, sa reactioneze. Practic,…

- Un iesean a fost gasit mort in Anglia si nimeni nu are niciun raspuns • Familia tanarului care abia a primit vestea nici nu stie ce sa creada si abia poate vorbi despre asta • A fost deschis un dosar penal pentru moarte suspecta si se cauta explicatii • Totusi, pentru 24 de ore, un [...]

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de croata Petra Martic cu 6-4, 7-6 (3), miercuri, la Melbourne, intr-un meci din runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Slem al anului.Begu (27 ani, 40 WTA), care trecuse in primul tur de o adversara mai bine cotata,…

- Este scandal monstru in familia Geambașu. Dupa ce tatal, Petre Geambașu, și-a atacat fiul intr-o emisiune la Romania TV, Calin Geambașu reacționeaza și anunța ca iși reneaga parinții, susținand ca tatal sau ”s-a sinucis din calitatea de parinte”. Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- De cativa ani incoace, admiram prezenta ostasilor la manifestarile de anvergura cu "parfumldquo; istoric, chiar medieval, costumele lor impresionante oferindu ne sansa unei intoarceri in timp, la vremuri invatate prin cartile de istorie ori, eventual, vizualizate prin filme. Pe Radu Florian Covaliu,…

- MODERNIZARE Delgaz Grid SA (fostul concern german E-ON) a solicitat CLM Barlad sa aprobe executarea de lucrari de modernizare, inlocuire, extindere si bransamente electrice, pentru SC CUP SA, pentru alimentarea cu energie a obiectivului Statie de Sortare Deseuri, din strada George Enescu. Consilierii…

- Familia regala britanica se extinde pe zi ce trece. Pe langa faptul ca ducesa de Cambdrige se pregatește sa devina mama pentru a treia oara in luna aprilie, un alt membru al familiei regale a anunțat ca va naște tot in aprilie. Nu este vorba despre Meghan Markle, in ciuda zvonurilor aparute in publicațiile…

- Nicolae Stanciu e rezerva la Anderlecht și vrea sa schimbe aceasta situație. Mijlocașul a fost dorit in ultima perioada de Beșiktaș, insa romanul spune ca poate ajunge la alta echipa. Fotbalistul in varsta de 24 de ani a primit in ultimele ore o oferta de la Sparta Praga și spune ca iși dorește sa mearga…

- Daca inceputul anului a fost extrem de dificil pentru Andreea Marin care s-a despartit de Tuncay Ozturk, restul anului a fost exact opusul. Vedeta a reusit absolut tot ce si-a propus atat pe plan profesional cat si sentimental. "Anul acesta a fost un dar, ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca…

- Sfarșit de an cu panica și ganduri negre pentru o familie din județul Timiș. O tanara de 15 ani a plecat noaptea trecuta de acasa și nu s-a mai intors. Familia se gandește la ce e mai rau și a anunțat imediat poliția. Nicoleta Gabriela Bacila a plecat de acasa, de la Pișchia, noaptea […] Articolul…

- Avocatul Bogdan Barbuceanu le cere parintilor lui Ionut Anghel suma de 120.000 de euro, pentru perioada in care i-a reprezentat in instanta. "In baza acelui contract eu am asistat intreaga familiesi pe bunic. I-am asistat pe tot parcursul urmaririi penale. Suma care trebuia obtinuta este mult mai…

- vezi galeria Am vazut trei localuri cu numele Nuba in Bucuresti, pana acum: Nuba din Grigore Gafencu, in Village Francais, despre care scriu acum, cafeneaua Nuba din Beller si terasa Nuba din Herastrau. 12 12 0 12 0 0