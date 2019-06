Gemenele primarului Iașului, Mihai Chirica, au un teren de 305 metri patrați și o casa de 240 de metri patrați, trecute intr-o noua declarație de avere a edilului. Intrebat de ce a decis sa reactualizeze declarația de avere, Chirica a spus ca „totul este clar și transparent”.

