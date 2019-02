Rares Vaduva, din nou sef la ”Doi s’ un sfert”!

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a recunoscut joi ca are o legatura de rudenie cu Virgil Ardelean, zis Vulpea, fost sef al serviviului secret al Ministerului de Interne, Doi si-un Sfert. Dacian Ciolos a precizat intr-un interviu radio ca are legaturi departate de rudenie cu Virgil Ardelean, fost sef al DGIPI. „Sora mea…

- Dupa scandalul infiintarii patidului sau de catre fiul si sora unui fost securist, Dacian Ciolos confirma zvonurile in privinta propriei familii. Intr-un interviu pentru pressone.ro, fostul premier a recunoscut ca tatal sau a fost angajat al Ministerului de Interne, iar sora sa lucreaza pentru DDirectia…

- Dupa ce pe 17 decembrie titram ”Raed mai rupe o halca din MAI”, iata ca profitand de acalmia din perioada Sarbatorilor de Iarna miscarea a fost ”procedurizata”, Inspectoratul General de Aviatie din cadrul Ministerului de Interne trecand in directa coordonare a secretarului de stat Raed Arafat. Ce-i…

- Noi proteste ale „vestelor galbene” in Franța, dar numarul celor care au ieșit in strada a scazut mult fața de weekendurile trecute. Doar cateva sute de persoane protesteaza in Paris, in timp ce in Versailles sunt cateva zeci. O Acesta este al șaselea week-end consecutiv de proteste. Sute de membri…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca protocolul dintre Parchetul General și DIPI, din cadrul Ministerului de Interne, a fost denunțat și declasificat pentru ca, din punctul ei de vedere, documentul nu era unul care trebuia susținut in continuare, potrivit Mediafax. „O sa…

- Franta este in alerta rosie din cauza „vestelor galbene“, o miscare sociala ce zguduie aceasta tara de la mijlocul lui noiembrie. La Paris, protestele au degenerat, politia intervenind cu gaze lacrimogene. Peste 700 de persoane au fost retinute pana la pranz, potrivit unui secretar de stat din Ministerul…

- 16 apartamente din blocul ANL “Modern” au fost repartizate angajatilor Ministerului de Interne. La sediul Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman, in prezenta conducerii inspectoratului si a sefilor serviciilor aparatului judetean, a avut loc sedinta de semnare si inmanare a cheilor pentru locuintele…

- Acesta polițista blonda și-a facut meseria impecabil, povestea ei impresionand internauții. Pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne a fost postat mesajul trimis de Teodora, o tanara care a vrut sa impartaseasca cu prietenii virtuali scena groaznica prin care a trecut. Teodora a fost talharita…