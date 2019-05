Rares il leaga pe Orban! ”Noaptea cutitelor lungi” de la PSD va fi repetata, desi operatiunea se va desfasura cu mult mai multa ”eleganta” politica si la alte partide. Inclusiv la ”marile castigatoare” ale surprinzatoarelor alegeri de la 26 mai. Desigur, in cazul ”tefeleilor” de la USR – PLUS, batalia decisiva pentru cine va fi noul ”mascul alfa” al Aliantei […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Loti Boloni a pierdut in ultimele 10 minute ale play-off-ului sansa de a termina pe podium, peste Standard, si a merge direct in preliminariile Europa League. Antwerp a fost invinsa, duminica seara, de Club Brugge, scor 2-3. Antwerp a intors de la 0-1, a condus cu 2-1 la Brugge, dar a cedat in final…

- Din 2016 și pana acum, majorarea salariului minim net – adica bani in mana - este de 36%, de la 925 la 1263 de lei. Angajații cu studii superioare primesc salariu minim diferențiat , 1414 de lei, in prezent, in timp ce in construcții acesta este de 2363 de lei. PNL nu a susținut niciodata creșterea…

- Bolnavii la Clinica de Hematologie din Craiova se plang de conditiile inumane in care sunt nevoiti sa stea. WC-urile arata jalnic, au gauri in pereti, tevile si chiuvetele sunt ruginite, pe holuri si in saloane peretii sunt distrusi, iar usile de la intrare nu mai au geamuri. In plus, oamenii spune…

- Dupa ce Donald Trump a afirmat, marti, la Casa Alba, ca are in vedere primirea Braziliei in NATO, guvernul german a reactionat astazi la sugestia președintelui american afirmand ca aderarea unor noi state la Alianta Nord-Atlantica este rezervata exclusiv tarilor europene. Maria Adebahr, purtatoarea…

- Fiul marelui tenor Placido Domingo a venit pentru cateva zile in Romania, susținand doua concerte la Constanța, la invitația sopranei Alexandra Coman. El a oferit un interviu exclusiv pentru Libertatea. Este fiul unuia dintre cei mai mari tenori ai lumii din toate timpurile. A moștenit pasiunea pentru…

- Un numar de 20 de femei, printre care și mai multe romance, au fost depistate angajate in diferite companii pe posturi de conducere. Desigur, niciuna dintre femei nu a administrat nimic și nici nu a lucrat in aceste firme. Fetele, care figurau majoritatea ca angajate la firme sefe, directoare sau…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care va avea loc la Kosice, in Slovacia. La eveniment vor participa sefi de stat din mai multe tari si vor fi abordate teme majore aflate pe agenda NATO, cu accent pe situatia de securitate din vecinatatea Aliantei,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care va avea loc la Kosice, in Slovacia. La eveniment vor participa sefi de stat din mai multe tari si vor fi abordate teme majore aflate pe agenda NATO, cu accent pe situatia de securitate din vecinatatea Aliantei,…