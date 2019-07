Rareș Bogdan, umăr la umăr cu Iohannis: Veți vedea singuri! „Nu, nu m-am certat cu președintele Klaus Iohannis. Din contra, ne ințelegem excepțional. Gandim la fel și abia aștept sa incepem treaba in precampanie și apoi in campania electorala, umar la umar, atat in tara cat si in Diaspora. Vom fi peste tot”, a precizat europarlamentarul Rareș Bogdan pe contul sau de Facebook. „Deci sa fie clar, eu nu am facut nimic care sa il deranjeze pe Președintele Klaus Iohannis, dansul nu a facut nimic care sa ma faca sa reactionez in vreun fel critic sau negativ. Din contra! Am fost și suntem o echipa pentru Romania. Veți vedea singuri. Nu spun mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

