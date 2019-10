Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Dan Nica a fost votat in CEx al PSD, marti, sa fie noua propunere de comisar european, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Dan Nica, votat in CEx al PSD sa fie propunerea pentru comisar european Decizia a fost votata in Comitetul Executiv al PSD, nefiind niciun vot impotriva,…

- Dan Nica a spus, marti, dupa sedinta conducerii PSD, ca nu are nicio problema cu dosarul in care i s-au prescris faptele. Nica a fost intrebat daca dosarul in care este implicat poate fi o problema in candidatura sa pentru postul de comisar european. "Nu am nicio problema", a spus el. La observația…

- Dan Nica, europarlamentar PSD, a fost votat, in unanimitate, in ședința CEX de marți dupa-amiaza, ca urmatoarea propunere din patea Romaniei pentru postul de comisar european, la Transporturi. in locul Rovanei Plumb, refuzata de Comisia JURI. Dan Nica nu este o noutate in ce privește funcția de comisar…

- Mihai Fifor si Victor Negrescu se lupta in PSD pentru postul de comisar european pe Transporturi, sustin surse politice pentru Adevarul. Fifor e sustinut de premierul Viorica Dancila, in timp ce Victor Negrescu il are de partea sa pe Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor. Liderii PSD vor…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a afirmat, miercuri, ca propunerile pentru funcția de comisar european, respectiv Dan Nica și Rovana Plumb, sunt slabe, riscand reputația țarii. Liberalul ii cere premierului retragerea candidaturilor și formularea unor propuneri „serioase”.El a adaugat…

