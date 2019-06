Rareș Bogdan trece la amenințări în PNL Dupa scandalul de ieri și caderea conducerii PNL București, europarlamentarul care a fost cap de lista la alegeri le transmite donozaurilor din partid ca au greșit crezind ca nu se va implica in partid și au... Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

