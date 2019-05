Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan, candidat pe prima pozitie a PNL la alegerile europarlamentare, a declarat, vineri, la Bacau, ca singurul adevar pe care PSD l-a spus din momentul preluarii guvernarii este acela ca Romania merita mai mult. ''Bolsevicii astia de rit nou nu doar fura, ci ingenuncheaza,…

- ''Bolsevicii astia de rit nou nu doar fura, ci ingenuncheaza, umilesc, ameninta. De mai mult de atat nu sunt in stare. Nu sunt in stare sa aduca bani europeni, sa investeasca in spitale, sa construiasca autostrazi. Ei, in doi ani si jumatate de minciuni si administrare proasta a Romaniei, au spus…

- Dragnea a fost umilit total de Rareș Bogdan. Prezent la mitingul de la Focșani. liberalul a atacat dur PSD. Cei mai umiliți au fost Tariceanu și liderul PSD. Liberalul a declarat ca Dragnea iși va face dinții cariați din aurul de la Londra. „Romania a ajuns sa fie in fiecare zi datoare pentru ca…

- „In sapte ani de cand guverneaza Romania, Liviu Dragnea si ai sai au spus un singur adevar, unul singur: Romania merita mai mult. Da, Romania merita mult mai mult decat PSD, Romania merita mult mai mult decat Dancila, merita mult mai mult decat Carmen Dan, decat Liviu Dragnea, decat Eugen Nicolicea,…

- Candidatul PNL aflat pe prima pozitie pe lista pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a transmis, de la Timisoara, un mesaj de mobilizare la vot si a criticat PSD, spunand ca "Romania este trista". "Vom castiga alegerile europarlamentare si vom ridica Romania din noroi", a spus el.Citește…

- Brexitul poate fi amanat pana pe 22 mai, a decis Uniunea Europeana, dar asta numai in cazul in care acest acord va fi aprobat saptamana viitoare de Parlamentul Britanic. Concluzia oficialilor UE apare intr-un draft al concluziilor summitului european de la Bruxelles, care se desfașoara pe aceasta tema.…

- Surprizele se țin lanț la „Ferma”, in ediția de joi, 21 martie. Au stat atat de departe de ring sau de sala de antrenament, incat Diana Belbița și Catalin Moroșanu au trecut la fapte și lupta cot la cot. Diana Belbița și Moroșanu au inceput sa se bata la Ferma. Evitata pana acum de fete, sa fie luata…

- Fostul premier Dacian Ciolos anunta ca isi asuma fara niciun fel de rezerve sustinerea totala a Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef al Parchetului European si va face tot ce ii sta in putere pentru a ajuta aceasta candidatura. "Imi asum fara niciun fel de rezerve sustinerea…