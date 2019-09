Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan reacționeaza dur dupa ce Rovana Plumb a transmis o scrisoare Comisiei Juridice din Parlamentul Europan in care afirma ca si-a lichidat imprumutul de 800.000 de lei, oferind persoanei fizice de la care l-a luat doua apartamente pe care le detine in Romania.„Minciuni…

- Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European are, luni, o ședința extraordinara pentru a lua o decizie in ceea ce privește conflict de interese, in cazul Rovanei Plumb. Forul legislativ a dat vot de respingere pentru aceasta in poziția de comisar european pe transporturi.Citește…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan o acuza pe Viorica Dancila ca susținerea in continuare a candidaturii Rovanei Plumb pentru Comisia Europeana afecteaza reputația internaționala a Romaniei. ”Pentru pesediști legaturile dintre membrii clanului sunt mai importante decat reputația internaționala a Romaniei.…

- Presa internaționala a scris despre avizele negative primite de candidații Romaniei și Ungariei. Jurnaliștii remarca faptul ca regulile care au dus la blocarea procedurii de numire a noii Comisii Europene sunt noi și nu este clar ce se va intampla mai departe.„Noua echipa de top a UE este…

- ​​Liberalii îi cer premierului Dancila sa se consulte cu președintele Klaus Iohannis și sa aiba acordul acestuia înainte de a face o noua nominalizare de comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. „Solicit premierului Dancila sa nu mai faca nicio alta nominalizare de…

- Audiere extraordinara a Rovanei Plumb pt. a lamuri chestiuni controversate Rovana Plumb. Foto: facebook.com/rovanaplumb. Comisarii europeni desemnati din partea României, respectiv a Ungariei, Rovana Plumb si Lazslo Trocsanyi au fost invitati joi, 26 septembrie, în Comisia de afaceri…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

