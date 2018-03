Stiri pe aceeasi tema

- Dan Voiculescu, fondatorul grupului Intact, revine cu precizari pe tema presupuselor sale relatii cu "statul paralel". Dupa ce Sebastian Ghita a afirmat ca Voiculescu se intalnea cu Maior si Coldea, mogului contraataca."Am rugamintea la Ghița, Gușa etc. sa spuna public unde și cand m-am vazut…

- Potrivit lui Toni Grebla, un fost judecator, solicitarea facuta de ministrul Justitiei se inscrie in termenele pe care presedintele le are, de exemplu, pentru legile care sunt trimise spre promulgare de catre Parlament.

- "Nu am fost niciodata la SRI sa ma vad cu Maior. Cu Coldea, am avut o singura intalnire", a spus consultantul politic Cozmin Gusa, la Realitatea TV. Acesta a comentat declaratiile lui Sebastian Ghita despre apropiatii sefilor SRI.Sebastian Ghita a spus recent ca Dan Voiculescu era un apropiat…

- Ani de zile a predat și a salvat vieți in zilele grele de garda, dar ieșit la pensie, profesorul universitar doctor Alexandru Oproiu a primit o suma insignifianta. Viața de medic in Romania nu este deloc una ușoara și nici una rasplatita pe masura. Este și cazul profesorului universitar doctor Alexandru…

- Aflat intr-o intervenție telefonica, Sebastian Ghița a declarat la A3 ca și Dan Voiculescu era un apropiat al șefilor SRI, George Maior și Florian Coldea, și mergea frecvent la sediile Serviciului. In plus, conform lui Ghița, in aceleași locații, au mers și merg Cozmin Gușa, Rareș Bogdan, Gigi Becali…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara de EVZ, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu șefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei,…

- Primul interviu video cu Sebastian Ghita dupa fuga fostului deputat a dezvoltat un scandal imens. Pe langa dezvaluirile fostului deputat fugit din Romania la finalul lui 2016, interviul a declansat si un scandal de presa. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul Ion Cristoiu…

- Liviu Dragnea lanseaza un nou atac fara precedent la adresa unor jurnalisti. Chiar daca nu i-a pronuntat numele, seful PSD s-a referit la moderatorul Jocuri de Putere de la Realitatea TV, Rares Bogdan. cei de la Realitatea nu au putut avea studio la Congresul PSD si au facut emisiune de afara.Citește…

- Simbata, 10 martie 2018, s-a desfasurat la Bucuresti, la Sala Palatului, Congresul Extraordinar al PSD. In afara Salii Palatului, prin Rareș Bogdan, Realitatea tv a regizat un scandal de maidan, transmis in direct, avind drept scop vadit bruierea prin galagie de Strada a Congresului.

- "Va invit pentru inceput, insa, sa va amintiti ceva care nu a trecut de multa vreme, si anume momentul decembrie 2016. Vreau sa va aduc aminte de tot circul facut de presedintele Iohannis la numirea premierului din partea Coalitiei PSD-ALDE. Dosarele scoase rapid de la sertar de unii procurori-marioneta,…

- La doi ani de la evacuarea Antenei 3 din sediul din Soseaua Bucuresti-Ploiesti, jurnalistul Dan Andronic a facut o noua dezvaluire care arata ca SRI a urmarit cu atentie cazul postului de stiri. Jurnalistul vorbeste despre o discutie purtata cu generalul Florian Coldea in luna august 2014, la putin…

- Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta este de parere ca actualul scandal dintre Dragnea, Kovesi și Iohannis este doar o ”farsa de prost gust” și ca, la final, toata lumea se va...

- Tabara pro Kovesi acuza in cor, de la presedinte in jos, atacurile date impotriva DNA, a luptei anticoruptie si a unei Justitii independente. Intoxicati cu ”portocale”, partizanii DNA uita sa vorbeasca la fel de apasat si despre abuzurile comise de procurori. Si nu numai. Umilirea si terorizarea suspectilor/inculpatilor,…

- "Am urmarit cu atenție prezentarea bilanțului pe care procurorul șef al DNA l-a intocmit. Acesta a aratat, inca o data, ca cei care conduc DNA vor face tot posibilul pentru a acoperi abuzurile comise. Kovesi, alaturi de ceilalți procurori DNA, au bagat sub preș toate anomaliile legate de activitatea…

- Lazar: Magistratii raspund si penal. Poate vor sa raspunda doar anumiti magistrati Procurorul general al Romaniei, a declarat, miercuri, la bilantul DNA, ca magistratii raspund chiar si penal pentru faptele lor, mentionand ca este posibil sa se doreasca ca doar anumiti magistrati, care au dat…

- Postul Realitatea TV s-a ales cu o amenda de 10.000 de lei pentru incalcarea legislației audiovizualului, din decizia luata de CNA. Doua dintre sancțiuni au vizat emisiunea „Jocuri de Putere”, moderata de Rareș Bogdan.

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale din prioada 2004-2007, Ioan Vida, sustine ca presedintele Romaniei este obligat sa accepte solicitarea de revocare a sefei DNA, formulata de ministrul Justitiei."Da (este obligat - n.r.). Sunt competente legale. Lumea nu stie ce e aia. Cel din Guvern…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se vor transa la la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa. Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- Imediat dupa ce judecatoarea Camelia Bogdan le-a adus acuzații grave, intr-un atac ironic, celor doua judecatoare, Gabriela Bogasiu și Mihaela Tabarca, Mircea Badea a comentat cele intamplate, printr-o intervenție in cadrul unei emisiuni de televiziune.

- În aceasta seara, Rares Bogdan va asteapta la emisiunea Jocuri de Putere cu noi dezvaluiri facute cu onestitate, fara interese mizerabile. Ce s-a întâmplat cu adevarat la DNA Ploiești. Imagini scandaloase, care trebuie cunoscute.

- Protest cu portocale, in fata Palatului Cotroceni. Participantii s-au imbrancit cu membri ai miscarii #Rezist In jur de o suta persoane, printre care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si parlamentarul Liviu Plesoianu, s-au strans, sambata in fata Palatului Cotroceni, fiind nemultumite de atitudinea…

- „Motivul pentru care am venit aici este de a aduce aceasta portocala de Tenerife. Daca ar fi fost domnul Iohannis aici, i-as fi oferit-o. Il rog sa incerce macar sa nu faca declaratii care sunt un fel de delir logic, sa nu mai faca declaratii considerandu-ne pe toti niste prosi. Eu ma consider romanul…

- Prestația spectaculoasa a doamnei Kovesi l-a obligat pe președintele Iohannis sa se prefaca ca spune și el ceva pe tema asaltului mafioților lui Dragnea impotriva DNA. A recitat plictisit o piesa in care nu credea nici el și nu a avut nici macar curajul sa explice clar cine sunt penalii.…

- Fostul premier Victor Ponta comenteaza, pe Facebook, lipsa de reacție a liderului PSD cu privire la revocarea șefei DNA. Fostul premier susține ca Liviu Dragnea a „incercat iar o mica negociere cu Kovesi și Iohannis și a luat iar țeapa”.Simona Halep se chinuie: Anunț ingrijorator al romancei,…

- De ziua amorezilor, Kovesi a binemeritat de la romani bezele, flori, recunostinta. Caci a rezistat admirabil asaltului asupra ei, a DNA, a statului de drept. Dar nu este decat o batalie castigata. Greul abia vine.

- Guvern - zero, Parlament - minus, justitie nu stim daca mai avem. Asta este starea noastra de astazi. Este semnalul de alarma tras de Cozmin Gusa, invitat la emisiunea &"Jocuri de Putere&", de la Realitatea TV.

- Cristian Tudor Popescu a intervenit in scandalul momentului! Jurnalistul a comentat la Digi24 reactiile politicienilor la scandalul DNA-Antena3-RTV si a analizat si intervenitiile primului-ministru. „Dna Dancila, premierul Romaniei, solicita intoarcerea...

- ”Am sa incep cu afirmațiile domnului deputat Pleșoianu, care vedea in seara de 6 decembrie 2009 și aseara statul paralel. Dar la K2 intalnirile repetate Dragnea, Ponta, Maior, Kovesi și Coldea, nu sunt stat paralel? Dar intalnirile dintre Dragnea, Ponta, Maior, Oprea și Coldea de la T14 nu sunt tot…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a dezvaluit, la emisiunea Jocuri de Putere cu Rares Bogdan, de la Realitatea TV, ca înlocuirea lui Daniel Zamfir de la sefia Comisiei Economice din Senat a fost datorata unui vot secret, la care nu a participat.

- Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii „Jocuri de putere” de la Realitatea TV, comenteaza atacul lansat de Ion Iliescu la adresa lui Liviu Dragnea pe tema renunțarii la serviciile SPP. Potrivit jurnalistului, greșeala fatala a lui Dragnea ar fi fost inlaturarea Ecaterinei Andronescu.„Foarte…

- "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a sustine punctul meu de vedere cu privire la declaratiile mele din emisiunea ,, Jocuri de putere " din data de 10-01-2017. Prin declaratia in cauza am dorit sa-mi exprim doar punctul de vedere cu…

- ”Pe scurt: Realitatea TV primește marți, 16 ianuarie 2018, o amenda de 20.000 de lei. Unul dintre voturi a aparținut dlui. Valentin Jucan (propus in CNA de fostul PDL, actualul PNL). Seara, la același post de televiziune, purtatorul de cuvant al PNL declara ritos ca `președintele partidului a avut…

- Șoferul lui Liviu Dragnea (habar n-am cum il cheama) – premier; Șerban Nicolae – ministrul Justiției; Darius Valcov – ministrul Finanțelor; Radu Mazare – ministrul Carnavalurilor și Circului (e nevoie de circenses daca nu va fi panem); Elena Udrea – vicepremier și titular la Ministerul de combatere…

- Alina Mungiu – Pippidi da semnalul inaintea consultarilor de la Cotroceni. Politologul sustine ca varianta PSD de a o propune pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru este una buna. "Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European", a explicat aceasta la Realitatea TV.Citeste…

- Realitatea TV a fost amendata cu 20.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru multiple incalcari ale legislatiei audiovizuale in doua editii ale emisiunii „Jocuri de putere”, difuzate pe 13 si 14 septembrie.Potrivit raportului de monitorizare, emisiunile au avut…

- Rareș Bogdan a lansat un mesaj de revolta, in urma razboiului care are loc in PSD. Jurnalistul se intreaba daca președintele Klaus Iohannis va refuza noua propunere pentru funcția de premier, acest lucru ducand automat la procedura de suspendarea a sa.Citește și: Ipoteza exploziva a unui analist…

- "20.000 sa fie, de dimineata... Cum e sa te trezesti dimineata si sa afli ca traiesti intr-o tara profund nedreapta?! In Romania a ajuns o obraznicie sa reactionezi la declaratiile hazardate si periculoase facute de reprezentantii unor partide politice. Am reactionat la mizeriile initiate…

- Radu Tudor a vorbit despre scandalul de pe scena politica din România. Jurnalistul spune ca exista riscul ca PSD sa „își rastoarne și al treilea prim-ministru”. „Ieri a fost o zi plina, am avut parte de cele mai nefericite decizii și momente politice dupa decembrie…

- Cozmin Gușa a facut o scurta analiza, prin telefon, in cadrul emisiunii Jocuri de Putere, la Realitatea TV, asupra scandalului izbucnit la Budapesta, unde Ambasada Romaniei a fost atacata.Cand Mihai Tudose, acum cateva seri, a vorbit la modul metaforic despre anumite gesturi pe care statul…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata! Mai multi unguri extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Timp de 8 ore stema Romaniei a fost acoperita, cea ce poate echivalat cu o…

- PSD se pregatește sa-și dea jos al doilea premier, în timp ce Dragnea face o noua încercare disperata de salvare. O noua ediție incendiara "Jocuri de Putere", moderata de Rareș Bogdan.

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara, în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, care a fost logica revenirii la final de an asupra ordonanței prin care se interzicea cumularea pensiilor din asigurarile sociale cu

- "Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare din tara si a cerut azil pe undeva. Doua lucruri vreau sa spun, acestor nemernici: 1) Daca ce se intampla in Romania si in special in justitie este corect si conform…

- Se sparge monolitul PSD. Omul lui Dragnea de la Cluj nu sustine siluirea Codurilor Penale dorita de zeci de pesedisti Chiar inainte de Craciun, zeci de social-democrați au inițiat un proiect de lege prin care vor sa modifice substantial Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Pesedistii vor…

- "Voi merge oriunde veți dori sa ne intalnim, Iohannis NU va mai obține inca un mandat, cu Kovesi ma voi infrunta din nou in clipa in care i se va cere #REVOCAREA!", a scris Liviu Pleșoianu in ultimul text al anului publicat pe pagina sa de Facebook."Inchei acest an perfect impacat cu mine…