- Liberalii se reunesc in Consiliu National pe 8 august, la Romexpo, a anuntat Ludovic Orban. Pe ordinea de zi a evenimentului se afla alegerea unui prim-vicepresedinte al partidului, dar si lansarea candidaturii lui Klaus Iohannis din partea PNL la alegerile prezidentiale. Surse liberale au declarat,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus-o, marti, pe Violeta Alexandru, fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos, pentru a prelua functia de presedinte al PNL Bucuresti, sustin surse politice pentru Adevarul.