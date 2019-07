Rareș Bogdan, prim-vicepresedinte PNL: Orice pentru partid Intr-o intervenție la Romania TV, Rareș Bogdan a raspuns intrebarii daca va fi numit in funcția de prim-vicepreședinte al PNL. „Orice pentru a susține PNL și candidatura lui Klaus Iohannis”, a precizat Rareș Bogdan. „Am intrat in PNL, mi-am facut treaba in campanie. Probabil colegii mei din PNL, cei din Biroul Permanent doresc sa imi ofere și o poziție politica in partid in afara poziției din spațiul public care nu poate fi contestata. Avem trei obiective clare, caștigarea prezidențialelor, alegerilor locale și parlamentare pentru a putea guverna”, a mai precizat Rareș Bogdan. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni, ca a convocat Consiliul National al PNL pentru data de 8 august, iar la aceasta l-a invitat si pe Klaus Iohannis. Cu acest prilej in partid se va da startul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, urmand sa inceapa strangerea de semnaturi,…

- O postare recenta a vedetei PNL, Rareș Bogdan, dezminte categoric un eventual conflict intre el și președintele Klaus Iohannis, așa cum se pare ca in mod deliberat a fost lansat pe surse media un “zvon”. Fara sa dea nume, Rareș Bogdan chiar indica lansatorii dezinformarii, menționand consilierii…

- Rareș Bogdan a comentat un articol DC NEWS potrivit caruia, intr-un scenariu in care Iohannis ar pleca la conducerea Consiliului European, el ar fi favorit sa candideze la alegerile prezidențiale din partea PNL. Rareș Bogdan spune ca nu se pune problema sa candideze și s-a aratat convins ca…

- PNL a caștigat alegerile europarlamentare, dupa ce l-a adus pe Rareș Bogdan in partid, pe care l-a pus cap de lista. Insa, dupa alegeri, au inceput certurile. Joi, un nou episod intre Ludovic Orban și Rareș Bogdan.Orban a mers la Palatul Cotroceni, unde a semnat acordul propus de Klaus Iohannis,…

- ”In primul rand aș remarca faptul ca deja domnul președinte, care niciodata nu are cuvintele potrivite la dumnealui, cred ca astazi a reușit sa atinga penibilul in felul in care face campanie in vederea alegerilor din 26 mai și știm foarte bine ca nu are voie sa faca acest lucru. Deci toate aceste…

- Rareș Bogdan, care deschide lista candidaților PNL la alegerile europarlamentare, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca liberalii au un plan in patru pași, iar a doua zi dupa alegerile din 26 mai vor iniția moțiune de cenzura, daca scorul liberalilor și al celorlalte forțe din zona dreptei va fi…

- Candidatul aflat pe prima pozitie pe lista Partidului National Liberal pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, sustine ca diaspora romaneasca este principalul investitor din Romania din ultimii zece ani, potrivit agerpres.ro.El a declarat, joi, in cadrul unei intalniri electorale…