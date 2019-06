Rareș Bogdan: PNL va tăia posturile "bugetofagilor de lux" puși de PSD, ALDE și UDMR Rareș Bogdan, cel care a fost cap de lista pentru PNL la europarlamentare, a anunțat ca liberalii vor taia &"posturile de lux&" ale bugetofagilor PSD, ALDE sau UDMR din consiliile de administrație



&"PNL taie posturile de lux ale clientelei politice platita cu indemnizații de uriase. Nu vor mai fi 7 membri în consilii de administrație banoase. Maxim 3. Un bugetofag de lux al PSD, ALDE sau UDMR nu poate fi în mai mult de un consiliu de administrație, nu în 3, nu în 5, nu în 7! Unul singur. Voi cere parlamentarilor PNL sa taie prin lege numarul bugetarilor de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Barbu, secretar general adjunct PNL: “Ludovic Orban este cel mai bun manager pe care PNL il putea avea” in Politic / on 27/05/2019 at 15:00 / “Datorita deciziilor pe care acest om le-a luat (n.r. – Ludovic Orban), PNL a reușit sa caștige alegerile. Violeta Alexandru, Siegfried Mureșan,…

- Anunț de ultim moment de la Aeroportul Internațional Maramureș. „Prin hotararea nr. 7 din data de 14.05.2019 a Consiliului de Administratie al R.A. Aeroportul International Maramures se anuleaza procedura de selectie pentru posturile de director organizata la nivelul regiei in perioada 21.12.2018 –…

- „Vad ca Rareș Bogdan ii numara nevestele lui Calin Popescu-Tariceanu. Nu vrea sa-i numere și altceva? Ceva ce lui Rareș Bogdan ii lipsește! Cateva elemente ajutatoare...”, a scris șeful ALDE tineret pe pagina sa de Facebook. Elementele ajutatoare postate de Claudiu Catana sunt un pui, un…

- Mai mulți politicieni din partidele de opoziție au spus ca oamenii care au mers la mitingul PSD au fost platiți. ”Legat de mitingul de la Craiova nu am zis nimic, pentru ca, practic, ce sa zici? Un partid a facut un miting in debutul unei campanii electorale? Si? Nu e ceva normal? Dar sa zici…

- „In Romania, punem intotdeauna pacienții pe primul loc! Incepand cu anul 2017, pacienții care sufera de afecțiuni grave, cum ar fi probleme oncologice, boli cardiovasculare și alte boli rare, pot primi tratamente de la medicii lor fara a aștepta aprobarea din partea Caselor județene de asigurari.…

- Noul director general al Companiei Nationale Loteria Romana este Alexandru Croitoru (FOTO principal), care il inlocuiește pe Ovidiu Portariuc, care a demisionat astazi din functie, mandatul fiind depus in fata membrilor Consiliului de Administratie al companiei. Alexandru Croitoru este fostul director…

- Americanul David Malpass a fost numit oficial presedinte al Bancii Mondiale si isi va incepe marti mandatul de cinci ani, a anuntat vineri institutia intr-un comunicat, relateaza AFP. Malpass, de 63 de ani, un fidel sustinator al presedintelui Donald Trump care a fost pana acum subsecretar…

- Rares Bogdan, in Teleorman in Politic / on 19/03/2019 at 17:24 / Numarul 1 pe lista candidatilor Partidului National Liberal la alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, fost moderator la un post de televiziune, vine in luna aprilie in Teleorman, in campania electorala pentru alegerile europarlamentare…