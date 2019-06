Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Rares Bogdan a declarat luni ca nu va candida la Primaria Capitalei, motivand ca are alte planuri. "Am promis in campania aceasta ca voi sprijini foarte multi candidati ai nostri, primari in functie sau candidati in diverse orase, de la Lugoj la multe comune si orase. Targu Mures…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca Viorica Dancila poate ramane premier al Romaniei și dupa 26 mai, cand au loc alegerile europarlamentare și referendumul convocat de Klaus Iohannis. Asta, ”daca nu are alte planuri personale”, a precizat, glumind, Tariceanu.”Daca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri, la Targu Mures, ca nu stie ce se va intampla cu grupul ALDE din Parlamentul European, dar ca nu este de acord ca noua constructie politica despre care se vorbeste sa nu aiba in titulatura cuvantul "liberal"."Nu stim ce se intampla…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri, la Targu Mures, ca nu stie ce se va intampla cu grupul ALDE din Parlamentul European, dar ca nu este de acord ca noua constructie politica despre care se vorbeste sa nu aiba in titulatura cuvantul "liberal". "Nu stim ce se intampla cu grupul…

- Primarul municipiului Targu Mures, Dorin Florea, a semnat, vineri, adeziunea la ALDE, in cadrul unei conferinte de presa sustinute in prezenta liderului national al partidului, Calin Popescu Tariceanu, si va prelua conducerea organizatiei judetene ALDE Mures, imformeaza...

- Primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea a anunțat vineri ca s-a înscris în partidul lui Calin Popescu Tariceanu. Florea a declarat într-o conferința de presa ca ramâne "adeptul valorilor de dreapta". "E vorba de ambițiile mele vis-a-vis de modul în…

- O miscare neasteptata se produce pe scena politica in ultima cu mai putin de 10 zile inainte de alegeri. Surse politice au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca primarul municipiului Targu Mures, Dorin Florea, s-a inscris in partidul lui Calin Popescu Tariceanu.Astazi, Calin Popescu Tarieanu…

- Premierul Viorica Dancila și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, discuta la aceasta ora cu Liviu Dragnea în biroul acestuia de la Parlament, susțin surse social-democrate pentru Hotnews.ro. Întâlnirea are loc în contextul în care se așteapta o decizie a președintelui…