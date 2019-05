Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare Rares Bogdan a declarat duminica, la mitingul de la Galati, ca luni, la ora 19,00, PNL va veni cu "cel mai serios, mai complet si mai puternic program", eliminand astfel singurul repros facut de PSD in ultimele doua luni, potrivit agerpres.ro.,,Incepand…

- Reporterul 7 est , este in PIATA UNIRII: VIDEO-2019-05-11-18-10-56 Mitingul PNL de la Iași vine la doua zile dupa cel al PSD, unde liderii social-democrați, in frunte cu Liviu Dragnea, au fost puternic huiduiți, iar PSD s-a confruntat cu o contramanifestație organizata de contestatari . Oricum , toata…

- Ploiestenii sunt invitati sa participela manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Europei, Zilei Independenței de Stat a Romaniei și Zilei Victoriei Coaliției Națiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care se vor desfașura in orașul nostru. Acestea se vor desfasura maine, 09 mai 2019.…

- Rareș Bogdan, cel care deschide lista PNL pentru alegerile europarlamentare, impreuna cu președintele PNL, Ludovic Orban, se afla intr-o vizita Post-ul Euroalegeri 2019: Candidatul PNL, Rareș Bogdan, și-a inceput vizita in Dambovița, la Titu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Candidatura independenta la alegerile europarlamentare a activistului pentru Unire George Simion a fost validata sambata de Biroul Electoral Central. Astfel, el intra oficial in cursa pentru functia de eurodeputat. „De azi sunt candidat oficial, aprobat de Biroul Electoral Central. Singurul impotriva…

- Fostul realizator TV, actual membru al Partidului Național Liberal, Rares Bogdan, a fost surprins astazi de jurnalistii PSNews.ro in parcul Herastrau (Regele Mihai), in timp ce discuta cu bucurestenii si strangea semnaturi pentru alegerile europarlamentare. In cadrul acestui demers, Rares Bogdan a fost…

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a intrat direct in paine dupa validarea in forurile de conducere ale Partidului Național Liberal. El s-a aflat azi alaturi de președintele Ludovic Orban in Sectorul 1 din București intr-o acțiune de strangere de semnaturi in sprijinul listei…

- Fabrica de tramvaie detinuta de Astra Vagoane Calatori Arad ar urma sa livreze 62 de garnituri din modelele Imperio si Autentic in patru mari orase din Romania, in urma licitatiilor organizate de administratiile locale si la care societatea a fost singurul ofertant, in doua cazuri existand optiunea…