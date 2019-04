Rares Bogdan nu maraie la Blaga!

Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat…

- „Bomba zilei in presa din Romania. Denise Rifai intra pe tronsonul lui Rares Bogdan si incepe o emisiune noua la Realitatea TV.” Nu stiu cine si ce a visat noaptea de a ajuns la concluzia ca asta ar fi bomba zilei. Daca asta ar fi bomba, faptul ca Denise Rifai inca mai crede ca e […] Denise Rifai. Interzis…

- Iata ca jocul de glezne al lui Rares Bogdan de a accepta sau nu ”oferta de nerefuzat” a ”plangaciosului” penal Ludovic Orban nu a fost doar unul strict demagogic, noul cap de lista liberal asteptand si el, pana in ultima clipa, un semn daca are sau nu drumul liber in campanie. Si chiar in timp […] Rares…

- Participa și viitorul președinte al Comisiei Europene, Manfred Weber Președintele tuturor romanilor onoreaza - ca...romanul imparțial - Summitul PPE al liderilor locali și regionali, la invitația PNL, manifestare la care va fi prezent și Manfred Weber, candidatul PPE pentru șefia CE. Summitul liderilor…

- Conform liderului PNL, Vasile Blaga se va bate pentru admiterea Romaniei in Schengen. Dintre actualii europarlamentarii, Sigfried Muresan este, in opinia sa, printre cei mai tineri si influenti romani din PE, Adina Valean este cea care a contribuit decisiv la desfiintarea taxei de roaming, Daniel Buda…

- The list of PNL (National Liberal Party) candidates to the European Parliament elections, opened by TV producer Rares Bogdan, on Thursday got validated by the National Standing Bureau of the party, according to some Liberal sources.The decision was taken by a majority of votes. On Thursday,…

- Pe 15 martie, de la ora 15.00, JYSK Romania se alatura campaniei pentru construcția de autostrazi, informeaza compania.JYSK Romania va opri activitatea timp de 15 minute in cele 73 de magazine din țara. Citește și: Rareș Bogdan il desființeaza pe Liviu Dragnea! Umilința totala! De unde…

- Fostul co-președinte al PNL, Vasile Blaga, a declarat marți, pentru MEDIAFAX, ca sunt mulți membri serioși in PMP, condus de catre Eugen Tomac, care sunt bineveniți in PNL daca doresc sa se inscrie in formațiune.„Sunt destui membri serioși in PMP care, daca vor sa se inscrie in PNL, sunt bineveniți”,…