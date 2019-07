”Ne-am salutat, am stat de vorba preț de un minut, doua, nu mai mult. Fotografia este de azi. Am vorbit ca niște viitori parteneri de guvernare. Domnul Klaus Iohannis va caștiga in fața oricarui adversar. Are in spate cel mai puternic partid din Romania, plus milioane de romani. Noi am vrea adversar, in turul 2, de dreapta.

Daca ajunge cu stanga, in turul 2, ca caștiga cu 70-75%, pe cand cu un reprezentant al dreptei ar lua 65%. Premier va fi reprezentatul celui mai puternic partid. PNL are, in sondaje, 30%, Alianța USR - PLUS are 23%. Noi ne dorim anticipate dupa alegerile prezidențiale.”,…